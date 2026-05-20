براساس اعلام مرکز مبادله، نرخ حواله هر دلار بیش از ۱۴۸ هزار تومان است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز مبادله ایران در روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، نرخ حواله چند ارز مهم خارجی اعلام شد.

طبق این گزارش، نرخ حواله دلار آمریکا برابر با ۱۴۸۱۶۸۵ ریال اعلام شده است. دلار همچنان مهم‌ترین ارز در مبادلات بین‌المللی و تجارت خارجی ایران به شمار می‌رود در همین حال، نرخ حواله یورو به عنوان یکی دیگر از ارز‌های پرکاربرد در مبادلات جهانی، ۱۷۱۹۱۳۱ ریال ثبت شده است که نسبت به دلار در سطح بالاتری قرار دارد.

همچنین نرخ حواله درهم امارات متحده عربی ۴۰۳۴۵۴ ریال اعلام شده است. درهم به دلیل ارتباط گسترده تجاری ایران با کشور‌های حوزه خلیج فارس و به‌ویژه امارات، یکی از ارز‌های مهم در مبادلات منطقه‌ای محسوب می‌شود. بسیاری از معاملات تجاری و نقل‌وانتقال‌های مالی در منطقه با استفاده از این ارز انجام می‌شود.

در نهایت، نرخ حواله روبل روسیه ۲۰۸۱۵ ریال اعلام شده است. با توجه به توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و روسیه و افزایش مبادلات تجاری، توجه به نوسانات این ارز نیز برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد.

برچسب ها: نرخ ارز ، مرکز مبادله
خبرهای مرتبط
نرخ انواع ارز در ۳۱ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
معامله ۴۹۹ کیلوگرم شمش طلا در حراج مرکز مبادله از ابتدای سال تاکنون
بالسینی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد:
مهلت واریز وجه‌الضمان جهت شرکت در حراج شمش طلا مرکز مبادله تا ساعت ۲۴ امشب
نرخ انواع ارز در ۲۸ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ خرداد ۱۴۰۵
وقتی پشت‌بام مدارس نیروگاه می‌شود؛ فرهنگ‌سازی با انرژی تجدیدپذیر
فناوری در خدمت صرفه‌جویی؛ مهان چگونه الگوی مصرف انرژی را تغییر می‌دهد؟
قیمت هر کیلوگرم فولاد به ۱۱۰هزار تومان رسید+ فیلم
تا این لحظه هیچ تغییری در سهمیه سوخت نداریم/اجرای طرح آزمایشی حذف کارت سوخت در دو استان
جزئیات مبلغ و شرایط پرداخت وام ازدواج در سال جدید
توسعه بورس انرژی فشار بر بودجه را کاهش می‌دهد
فرودگاه‌های اصفهان، اردبیل و لامرد بازگشایی شد
اجاره‌بهای کاذب در فضای مجازی/ مستأجران به آگهی‌های تقلبی توجهی نکنند
قیمت هرکیلو گوساله ۵۱۰ هزارتومان
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ خرداد
طرح نظارت بهداشتی و شرعی دام زنده در عید قربان اجرا می شود
جزئیات مبلغ و شرایط پرداخت وام ازدواج در سال جدید
عرضه بیش از ۱۶.۵ همت کالا در مزایده اموال تملیکی
مواد اولیه اولویت‌دار صنایع پایین‌دستی در حال تأمین است
کاهش ۱۳ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی با سامانه هوشمند
تولید ۱۴۰۰ دستگاه خودرو در روز
۱.۱ همت تسهیلات آسیب دیدگان جنگ تحمیلی پرداخت شد
آخرین مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ اعلام شد
تلفات شبکه آبر سانی در خوزستان به بیش از ۵۶ درصد رسید/ هدف گذاری برای کاهش ۵ درصدی تلفات
قیمت هرکیلو گوساله ۵۱۰ هزارتومان
ورودی مرغ استان تهران به ۲ هزار تن رسید
افزایش بهره وری دولت با دورکاری کارمندان در دوره جنگ
وزیر نیرو: ۳۰۰ دشت کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه است
حجم پرشدگی سد‌های کشور ۶۷ درصد
تحویل ۱۲۰۰ واحد مسکن استیجاری در اندیشه و ورامین تا فصل اجاره/پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن+ فیلم
افزایش سرمایه بانک مسکن در دستور کار است/ ۵هزار واحد مسکن استیجاری آماده شد +فیلم
نرخ انواع ارز در ۳۱ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ خرداد ۱۴۰۵
توسعه بورس انرژی فشار بر بودجه را کاهش می‌دهد
فشار دوچندان بر شبکه برق با پمپ‌های آب و وسایل برودتی/ تأکید بر نگاه ملی برای اولویت‌بندی مصرف در تابستان
جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی دریایی ارتقا می‌یابد/ بازنگری در فرآیندهای دریایی و بندری
تا این لحظه هیچ تغییری در سهمیه سوخت نداریم/اجرای طرح آزمایشی حذف کارت سوخت در دو استان
فناوری در خدمت صرفه‌جویی؛ مهان چگونه الگوی مصرف انرژی را تغییر می‌دهد؟
قیمت شیرخشک نوزاد تغییری نداشته است/ کمبود عرضه شیرخشک به زودی مرتفع می‌شود
اجاره‌بهای کاذب در فضای مجازی/ مستأجران به آگهی‌های تقلبی توجهی نکنند
وقتی پشت‌بام مدارس نیروگاه می‌شود؛ فرهنگ‌سازی با انرژی تجدیدپذیر
سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در کشور مصرف می‌شود
هیچ بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان وجود ندارد
فرودگاه‌های اصفهان، اردبیل و لامرد بازگشایی شد