باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - شرایط آبوهوایی رومشکان با زمستانهای معتدل و بهارهای خنک، بستر ایدهآلی برای رویش اولیه گیاه کلزا فراهم میکند. کلزا به عنوان یک محصول استراتژیک روغنی، میتواند نقش مؤثری در امنیت غذایی و افزایش درآمد کشاورزان ایفا کند. خاکهای حاصلخیز این منطقه، در صورت مدیریت صحیح، قابلیت تولید محصول باکیفیت را دارا هستند.
کمبود آب و خشکسالیهای دورهای، بزرگترین تهدید برای کشت کلزا در این منطقه محسوب میشود. این گیاه در مراحل حساس رشد به آبیاری منظم نیاز دارد. خطر شیوع آفات و بیماریهای قارچی نیازمند برنامهریزی دقیق و استفاده از سموم و روشهای کنترل بیولوژیک است.
گذار از روشهای سنتی به کشاورزی مدرن، استفاده از بذرهای اصلاحشده و کودهای استاندارد، برای افزایش بهرهوری ضروری است.
پیشبینی تولید ۶۰۰ تن دانه روغنی «کلزا» در رومشکان
مدیر جهادکشاورزی شهرستان رومشکان از آغاز برداشت محصول استراتژیک دانه روغنی کلزا «در مزارع حوزه عمل شهرستان رومشکان خبر داد.
وی تصریح کرد: پیشبینی میشود، عملکردی بالغ بر تولید ۶۰۰ تن محصول کلزا در سال زراعی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴ برای این شهرستان ثبت شود.
امرایی افزود: این امر نشانه ظهور خودکفایی و تولید پایدار محصولات استراتژیک در مدیریت جهادکشاورزی شهرستان رومشکان میباشد.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خاطرنشان کرد: در جریان بازدید کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی از محل انبار تحویل این محصول استراتژیک، نکات لازم در چهارچوب رعایت قوانین ابلاغی و حقوق کشاورزان عزیز به مباشر مرکز خرید دانه روغنی در تحویل محصول از کشاورزان عزیز ارائه داد.
توسعه کشت کلزا در رومشکان، مشروط بر حل چالش کمآبی از طریق بهرهگیری از سیستمهای آبیاری نوین و ارتقای دانش فنی کشاورزان، میتواند منجر به تحولی اقتصادی در این منطقه شود.