فیلم تلویزیونی «بلوط» به کارگردانی مرتضی رحیمی، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم تلویزیونی «بلوط» به کارگردانی مرتضی رحیمی، امروز ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه امید سیما پخش میشود.
این فیلم داستان بلوط، دختر نوجوان یتیمی را روایت میکند که همراه پدربزرگش زندگی میکند و مشتاق دیدار مادر خود است. اهالی محل، زندگی مادر را از او پنهان کردهاند و بلوط که دیگر طاقت دوری ندارد، در جستوجوی راهی برای یافتن مادرش برمیآید. در ادامه، او شماره تلفنی از مادر پیدا میکند؛ مادری که به بیماری قلبی مبتلاست و طبق نظر پزشکان، برای ادامه زندگی نیاز به پیوند قلب دارد.
در بخش دیگری از داستان، خانم معلمی فداکار که پیگیر دغدغههای بچههاست، در مسیر روستا به شهر دچار سانحه و تصادف میشود. ماجرای فیلم در ادامه با رضایت پدر و مادر این معلم و اتفاقات پس از آن دنبال میشود.
در این فیلم تلویزیونی امیر فرامرزی، سوگل طهماسبی و داراب آقاسیزاده به ایفای نقش پرداختهاند.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی سیما