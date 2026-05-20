به گفته کارشناسان اجرای طرح جدید فروش مشارکت در تولید خودروسازان در طی یک هفته گذشته زمینه را برای بهبود وآرامش بازار خودرو فراهم می‌کند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - همزمان با افزایش قیمت خودرو به ویژه در بازار خودرو‌های داخلی شاهد آن هستیم که خودروسازان اقدام به عرضه و پیش فروش خودرو‌های خود کرده‌اند. البته در این دوره از پیش فروش خودرو‌ها شرکت‌های خودروسازی اقدام به انجام طرح  جدید فروش مشارکت در تولید کرده‌اند.

شرکت ایران خودرو از ابتدای هفته اقدام به طرح فروش مشارکت در تولید با سود ۳۰ درصدو تحویل مهر ۱۴۰۴ و شهریور ۱۴۰۵ کرده بود که در ابتدای اجرای این طرح بسیاری از متقاضیان اعلام کردند که امکان ثبت نام و حتی ورود به سایت وجود ندارد که در همین زمینه دادستانی ورود و اعلام کرد که در برنامه‌های بعدی شرکت برای فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ شود تا فرصت مناسبی برای دسترسی برابر همه متقاضیان به سامانه‌های ثبت‌نام فراهم گردد.

در راستای صیانت از حقوق عامه و بر اساس گزارش‌های دریافتی از نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا، این موضوع توسط دادستانی تهران رصد شد. با مشاهده مشکلات ایجاد شده برای ورود متقاضیان به سامانه ثبت‌نام، دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات به شرکت‌های مذکور صادر شد.

ظرفیت ثبت‌نام شرکت‌ها طی مدت زمان محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانسته‌اند فرآیند ثبت‌نام خود را کامل کنند؛ بنابراین دادستانی تهران برای صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی و ایجاد شرایط برابر، دستورات لازم را صادر کرده است.

شرکت یادشده مکلف شد ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و فرصت برابر برای همه متقاضیان در ثبت‌نام‌های آینده، در صورت بیش‌بودن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان از ظرفیت اعلام‌شده، با استفاده از قرعه‌کشی و سایر شیوه‌های ممکن برای برقراری عدالت اقدام کند.

این در حالی است که طهماسبی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم گفته بود که ایران‌خودرو با استفاده از کد‌های مخصوص در نمایندگی‌های برگزیده، شرایط ثبت‌نام را به نفع نورچشمی‌ها تغییر می‌دهد

طهماسبی گفت: گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اسامی برندگان در طرح‌های فروش با دریافت مبالغ کلان از پیش تعیین می‌شود و به همین دلیل است که ظرفیت طرح‌های فروش در عرض ۵ دقیقه به اتمام می‌رسد و مصرف‌کننده واقعی همواره پشت در‌های بسته می‌ماند.

در همین راستا هم  طی امروز و فردا  شرکت ایران خودرو ثبت نام در طرح جدید فروش مشارکت را در دستور کار خود قرار داده و با افزایش ظرفیت زمینه را برای ثبت نام مجدد متقاضیان فراهم کرده است.

براساس این گزارش از سوم خرداد هم  سایپا جدیدترین شرایط فروش محصولات خود را ویژه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. در این طرح که شامل متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده می‌شود، دو محصول شاهین GL و پارس نوآ به صورت مشارکت در تولید عرضه شده‌اند.

آیا طرح جدید فروش مشارکت در تولید خودروسازان به داد بازار خودرو می رسد؟

جزئیات ثبت‌نام سایپا

طبق بخشنامه صادره، متقاضیان شاهین GL ملزم به واریز پیش‌پرداخت ۵۸۹ میلیون تومانی هستند. همچنین برای خودروی پارس نوآ (که تنها برای متقاضیان عادی عرضه می‌شود)، مبلغ پیش‌پرداخت ۶۵۹ میلیون تومان تعیین شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۳ خرداد با مراجعه به سایت فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

نکته مهم در این طرح، موعد تحویل بیش از یک سال خودروهاست که برای بازه مرداد تا آبان ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، قیمت نهایی خودرو‌ها قطعی نبوده و بر اساس قیمت روز کارخانه در زمان تحویل محاسبه خواهد شد.

بررسی شرایط این بخشنامه نشان می‌دهد که این طرح سود مشارکت ۱۹.۵ درصد و سود انصراف ۱۶.۵ درصد و جریمه دیرکرد معادل سود مشارکت بعلاوه ۱۲ درصد سالیانه است. در واقع، متقاضیان با پرداخت مبالغی بین ۵۹۰ تا ۶۶۰ میلیون تومان، عملا یک وام کم‌بهره را به مدت یک سال و نیم در اختیار سایپا قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، غیرقطعی بودن قیمت‌ها به معنای انتقال صددرصدی ریسک تورم و نوسانات ارز به دوش خریدار است. با توجه به بازه زمانی طولانی تا تحویل، این طرح نه تنها برای سرمایه‌گذاران هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه برای مصرف‌کننده واقعی نیز ریسک مالی بالایی به همراه خواهد داشت.

این نوع فروش تنها برای کسانی مناسب است که هیچ راهی برای خرید خودرو ندارند؛ در غیر این صورت، بلوکه کردن چنین مبلغی با سود مشارکت کم و با قیمت نامشخص در آینده، تصمیمی پرریسک است.

برچسب ها: خودرو ، بازار خودرو
خبرهای مرتبط
نحوه‌ شناخت بهتر بازار قیمت خودرو
اطلاعیه ایران‌خودرو درباره ثبت‌نام طرح فروش مشارکت در تولید محصولات این شرکت
امکان مجدد ثبت‌نام در طرح فروش مشارکت در تولید آغاز شد
قیمت خودرو‌های وارداتی کاهشی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
مشارکت در تولید توی این بازار ملتهب دردی دوا نمیکنه. باید خودرو وارد بازار بشه تا قیمت متعادل بشه. خودرو ساز با مهندسی عرضه قیمت‌ها رو افزایشی می‌کنه تا مجوز بالا بردن نرخ رسمی رو بگیره
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه شرکتی لکسوس LX600 مدل ۲۰۲۶وارد کرده و قیمت هم ۱۱۰ میلیرد !!!!!! چجوری حیاب میکنید هر جوری با گرانترین حالت و بالاترین دلار در اطراف ایران ۲۰ میلیارد است چقدر تعرفه سود بستین ؟؟؟؟؟
زندگی قشر متوسط کلا بحرانی شده البته قشر متوسط لکسوس نمیخواد ولی وقتی سقف قیمتها اینطور میشکنه ماشینهای ارزون هم میرن بالا
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جمشید
۱۷:۲۰ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیر.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
اووووووووووو. ...شما ببین این چه صنعت مافیایی هس که کشور از پس جنگ بلاخره براومدیم ولی از پس این دوتا شرکت نه....
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۷ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
مافیا بخشی از همون قدرته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
باشگاه خبرنگاران جوان خبرهات باید برای رفع مشکلات معیشت،مالی ،کاری،مسکن و رفاه جوانان باشه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۹ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا این ۲ تا خودرو ساز انحصار بازار دستسونه به هیچ شرکتی اجازه مونتاژ خودرو نمیدن و واردات ازاد نشه وضعیت همینه و روز به روز بوتر میشه خود شرکتها قیمتهای جدیدشون نسبت به سال قبل ۲ برابر شده
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
با این وضع فعلی روز به روز بدتر میشه قیمت‌ها رو میبینی سرت گیج میره ولی بدتر هم میشه
۰
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۸ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
همش کلاهبرداری
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
این بازار درست نخواهد شد
۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
اهواز
۱۵:۲۵ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
با عرض خسته نباشید خدمت خودرو ساز محترم
۵
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۳ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا اقتصاد و سیاست اقتصادی کشور دست دلالان و مافیا هست امیدی به بهبودی اوضاع نیست ، و در ضمن تا ۱۵ ماه آینده معلوم نیست چه اتفاقات و تغییراتی رخ دهد تا سرمایه مردم بلاتکلیف بماند.
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۶ ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۵
به نظر من ایران‌خودرو و سایپا کلا به هفته سایتو باز کنه هرکی میخواد ثبت‌نام کنه،کلا نقدینگی رو هوورتی جم کنه،،،تمام خودروهای صفر کیلومتر از سال قبل تا الان در بنگاهها و تو پارکینگ خونه ها احتکار شده،،ینی کلا ملت شدن دلال ،اخه ای چه زندگی و روزگاریه،
۰
۲۰
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ خرداد ۱۴۰۵
وقتی پشت‌بام مدارس نیروگاه می‌شود؛ فرهنگ‌سازی با انرژی تجدیدپذیر
فناوری در خدمت صرفه‌جویی؛ مهان چگونه الگوی مصرف انرژی را تغییر می‌دهد؟
قیمت هر کیلوگرم فولاد به ۱۱۰هزار تومان رسید+ فیلم
تا این لحظه هیچ تغییری در سهمیه سوخت نداریم/اجرای طرح آزمایشی حذف کارت سوخت در دو استان
جزئیات مبلغ و شرایط پرداخت وام ازدواج در سال جدید
توسعه بورس انرژی فشار بر بودجه را کاهش می‌دهد
فرودگاه‌های اصفهان، اردبیل و لامرد بازگشایی شد
اجاره‌بهای کاذب در فضای مجازی/ مستأجران به آگهی‌های تقلبی توجهی نکنند
قیمت هرکیلو گوساله ۵۱۰ هزارتومان
آخرین اخبار
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ خرداد
طرح نظارت بهداشتی و شرعی دام زنده در عید قربان اجرا می شود
جزئیات مبلغ و شرایط پرداخت وام ازدواج در سال جدید
عرضه بیش از ۱۶.۵ همت کالا در مزایده اموال تملیکی
مواد اولیه اولویت‌دار صنایع پایین‌دستی در حال تأمین است
کاهش ۱۳ درصدی مصرف آب بخش کشاورزی با سامانه هوشمند
تولید ۱۴۰۰ دستگاه خودرو در روز
۱.۱ همت تسهیلات آسیب دیدگان جنگ تحمیلی پرداخت شد
آخرین مهلت پرداخت بدهی مالیات بر ارزش افزوده دوره زمستان ۱۴۰۴ اعلام شد
تلفات شبکه آبر سانی در خوزستان به بیش از ۵۶ درصد رسید/ هدف گذاری برای کاهش ۵ درصدی تلفات
قیمت هرکیلو گوساله ۵۱۰ هزارتومان
ورودی مرغ استان تهران به ۲ هزار تن رسید
افزایش بهره وری دولت با دورکاری کارمندان در دوره جنگ
وزیر نیرو: ۳۰۰ دشت کشور با پدیده فرونشست زمین مواجه است
حجم پرشدگی سد‌های کشور ۶۷ درصد
تحویل ۱۲۰۰ واحد مسکن استیجاری در اندیشه و ورامین تا فصل اجاره/پرداخت ۱۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن+ فیلم
افزایش سرمایه بانک مسکن در دستور کار است/ ۵هزار واحد مسکن استیجاری آماده شد +فیلم
نرخ انواع ارز در ۳۱ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۳ خرداد ۱۴۰۵
توسعه بورس انرژی فشار بر بودجه را کاهش می‌دهد
فشار دوچندان بر شبکه برق با پمپ‌های آب و وسایل برودتی/ تأکید بر نگاه ملی برای اولویت‌بندی مصرف در تابستان
جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی دریایی ارتقا می‌یابد/ بازنگری در فرآیندهای دریایی و بندری
تا این لحظه هیچ تغییری در سهمیه سوخت نداریم/اجرای طرح آزمایشی حذف کارت سوخت در دو استان
فناوری در خدمت صرفه‌جویی؛ مهان چگونه الگوی مصرف انرژی را تغییر می‌دهد؟
قیمت شیرخشک نوزاد تغییری نداشته است/ کمبود عرضه شیرخشک به زودی مرتفع می‌شود
اجاره‌بهای کاذب در فضای مجازی/ مستأجران به آگهی‌های تقلبی توجهی نکنند
وقتی پشت‌بام مدارس نیروگاه می‌شود؛ فرهنگ‌سازی با انرژی تجدیدپذیر
سالانه ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن شکر در کشور مصرف می‌شود
هیچ بهانه‌ای برای عدم پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان وجود ندارد
فرودگاه‌های اصفهان، اردبیل و لامرد بازگشایی شد