باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - همزمان با افزایش قیمت خودرو به ویژه در بازار خودرو‌های داخلی شاهد آن هستیم که خودروسازان اقدام به عرضه و پیش فروش خودرو‌های خود کرده‌اند. البته در این دوره از پیش فروش خودرو‌ها شرکت‌های خودروسازی اقدام به انجام طرح جدید فروش مشارکت در تولید کرده‌اند.

شرکت ایران خودرو از ابتدای هفته اقدام به طرح فروش مشارکت در تولید با سود ۳۰ درصدو تحویل مهر ۱۴۰۴ و شهریور ۱۴۰۵ کرده بود که در ابتدای اجرای این طرح بسیاری از متقاضیان اعلام کردند که امکان ثبت نام و حتی ورود به سایت وجود ندارد که در همین زمینه دادستانی ورود و اعلام کرد که در برنامه‌های بعدی شرکت برای فروش همگانی محصولات، تدابیری اتخاذ شود تا فرصت مناسبی برای دسترسی برابر همه متقاضیان به سامانه‌های ثبت‌نام فراهم گردد.

در راستای صیانت از حقوق عامه و بر اساس گزارش‌های دریافتی از نارضایتی مردم از نحوه فروش اخیر محصولات ایران‌خودرو و سایپا، این موضوع توسط دادستانی تهران رصد شد. با مشاهده مشکلات ایجاد شده برای ورود متقاضیان به سامانه ثبت‌نام، دستور قضایی لازم برای رفع مشکلات به شرکت‌های مذکور صادر شد.

ظرفیت ثبت‌نام شرکت‌ها طی مدت زمان محدودی تکمیل شده و بسیاری از شهروندان نتوانسته‌اند فرآیند ثبت‌نام خود را کامل کنند؛ بنابراین دادستانی تهران برای صیانت از حقوق عامه، جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا فساد احتمالی و ایجاد شرایط برابر، دستورات لازم را صادر کرده است.

شرکت یادشده مکلف شد ضمن ایجاد زیرساخت‌های لازم و فرصت برابر برای همه متقاضیان در ثبت‌نام‌های آینده، در صورت بیش‌بودن تعداد ثبت‌نام‌کنندگان از ظرفیت اعلام‌شده، با استفاده از قرعه‌کشی و سایر شیوه‌های ممکن برای برقراری عدالت اقدام کند.

این در حالی است که طهماسبی نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس هم گفته بود که ایران‌خودرو با استفاده از کد‌های مخصوص در نمایندگی‌های برگزیده، شرایط ثبت‌نام را به نفع نورچشمی‌ها تغییر می‌دهد

طهماسبی گفت: گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد اسامی برندگان در طرح‌های فروش با دریافت مبالغ کلان از پیش تعیین می‌شود و به همین دلیل است که ظرفیت طرح‌های فروش در عرض ۵ دقیقه به اتمام می‌رسد و مصرف‌کننده واقعی همواره پشت در‌های بسته می‌ماند.

در همین راستا هم طی امروز و فردا شرکت ایران خودرو ثبت نام در طرح جدید فروش مشارکت را در دستور کار خود قرار داده و با افزایش ظرفیت زمینه را برای ثبت نام مجدد متقاضیان فراهم کرده است.

براساس این گزارش از سوم خرداد هم سایپا جدیدترین شرایط فروش محصولات خود را ویژه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ اعلام کرد. در این طرح که شامل متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و جایگزینی خودرو‌های فرسوده می‌شود، دو محصول شاهین GL و پارس نوآ به صورت مشارکت در تولید عرضه شده‌اند.

جزئیات ثبت‌نام سایپا

طبق بخشنامه صادره، متقاضیان شاهین GL ملزم به واریز پیش‌پرداخت ۵۸۹ میلیون تومانی هستند. همچنین برای خودروی پارس نوآ (که تنها برای متقاضیان عادی عرضه می‌شود)، مبلغ پیش‌پرداخت ۶۵۹ میلیون تومان تعیین شده است. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند از ساعت ۱۰ روز یکشنبه ۳ خرداد با مراجعه به سایت فروش اینترنتی سایپا به نشانی saipa.iranecar.com نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

نکته مهم در این طرح، موعد تحویل بیش از یک سال خودروهاست که برای بازه مرداد تا آبان ۱۴۰۶ برنامه‌ریزی شده است. علاوه بر این، قیمت نهایی خودرو‌ها قطعی نبوده و بر اساس قیمت روز کارخانه در زمان تحویل محاسبه خواهد شد.

بررسی شرایط این بخشنامه نشان می‌دهد که این طرح سود مشارکت ۱۹.۵ درصد و سود انصراف ۱۶.۵ درصد و جریمه دیرکرد معادل سود مشارکت بعلاوه ۱۲ درصد سالیانه است. در واقع، متقاضیان با پرداخت مبالغی بین ۵۹۰ تا ۶۶۰ میلیون تومان، عملا یک وام کم‌بهره را به مدت یک سال و نیم در اختیار سایپا قرار می‌دهند.

از سوی دیگر، غیرقطعی بودن قیمت‌ها به معنای انتقال صددرصدی ریسک تورم و نوسانات ارز به دوش خریدار است. با توجه به بازه زمانی طولانی تا تحویل، این طرح نه تنها برای سرمایه‌گذاران هیچ توجیه اقتصادی ندارد، بلکه برای مصرف‌کننده واقعی نیز ریسک مالی بالایی به همراه خواهد داشت.

این نوع فروش تنها برای کسانی مناسب است که هیچ راهی برای خرید خودرو ندارند؛ در غیر این صورت، بلوکه کردن چنین مبلغی با سود مشارکت کم و با قیمت نامشخص در آینده، تصمیمی پرریسک است.