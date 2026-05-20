باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سلطان الجابر، مدیر اجرایی شرکت «ادنوک» امارات (شرکت ملی نفت ابوظبی) می‌گوید پروژه این کشور برای ساخت خط لوله‌ای که از جنوب تا شرق امارات کشیده می‌شود، تا ۵۰ درصد تکمیل شده است.

این خط لوله نفتی «حبشان-فجیره» نام دارد و از میادین نفتی حبشان در جنوب غربی ابوظبی به بندر فجیره در دریای عمان کشیده می‌شود.

پیش از این، ابوظبی اعلام کرده بود که روند ساخت این خط لوله را تسریع خواهد کرد تا بتواند نفت را به صورت مستقیم از دریای عمان و بدون عبور از تنگه هرمز صادر کند.

منبع: الجزیره