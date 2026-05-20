خط لوله امارات که قرار است نفت آن را به دریای عمان منتقل کند، علیرغم تلاش‌ها برای افزایش سرعت تا ۵۰ درصد تکمیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سلطان الجابر، مدیر اجرایی شرکت «ادنوک» امارات (شرکت ملی نفت ابوظبی) می‌گوید پروژه این کشور برای ساخت خط لوله‌ای که از جنوب تا شرق امارات کشیده می‌شود، تا ۵۰ درصد تکمیل شده است.

این خط لوله نفتی «حبشان-فجیره» نام دارد و از میادین نفتی حبشان در جنوب غربی ابوظبی به بندر فجیره در دریای عمان کشیده می‌شود.

پیش از این، ابوظبی اعلام کرده بود که روند ساخت این خط لوله را تسریع خواهد کرد تا بتواند نفت را به صورت مستقیم از دریای عمان و بدون عبور از تنگه هرمز صادر کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: امارات ، تنگه هرمز ، خط لوله نفتی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات این پروژه را بعد آتش بس شروع کرد وبیش از۵۰درصد پیشرفت فیزیکی داشت ولی پروژه آزادراه تهران وشمال بیش از ۳۸سال هنوز سه قطعه آن باقی مانده است و پروژه های دیگه مثل بیمارستانها ومسکن17 ملی و...
