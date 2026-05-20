سخنگوی مرکز اورژانس گیلان از وقوع تصادف مرگبار بین یک خودروی سواری و قطار در جاده لاکان رشت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا پورسان، سخنگوی مرکز اورژانس گیلان گفت: حوالی عصر امروز (چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه) گزارشی مبنی بر تصادف شدید یک دستگاه خودروی سواری با قطار در مسیر رشت به جاده لاکان، نرسیده به سه‌راه رضاپور به مرکز اورژانس استان اعلام شد.

او افزود: بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیکترین پایگاه‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس گیلان تصریح کرد: تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه، مشخص کردند؛ ۲ سرنشین خودرو (یک مادر ۴۵ ساله و یک دختر ۱۲ ساله) که دچار مصدومیت شدید شده‌اند، علائم حیاتی ندارند.

به گفته پورسان، تیم‌های امدادی اورژانس عملیات پیشرفته احیای قلبی - ریوی (CPR) را برای مصدومان آغاز کردند و با ادامه اقدامات درمانی تخصصی در حین انتقال، هر ۲ مصدوم را برای ادامه روند درمان به بیمارستان پورسینا منتقل کردند.

او اظهار داشت: متأسفانه این مادر و دختر پس از انتقال به بیمارستان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست دادند.

منبع: صداوسیما