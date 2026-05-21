باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه اعتراضات به جنگ نامحبوب دونالد ترامپ در آمریکا، دیروز عدهای از کهنهسربازان این کشور بار دیگر در تجمعی در واشنگتن مقابل ساختمان کنگره، به این جنگ، هزینههای انسانی آن و پیامدهایش شامل افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و خواستار توقف آن شدند.
سناتورها تمی داکورث و تیم کین در جریان این اعتراض به جنگ ترامپ علیه ایران، سخنرانی کردند.
ماه پیش هم دهها کهنهسرباز آمریکایی و اعضای خانوادههای نظامیان این کشور در اعتراضات به جنگ ایران که داخل یکی از ساختمانهای اداری کنگره این کشور در واشنگتن برگزار شد، بازداشت شدند. شعار آنها پایان جنگ ایران و آمریکا توان جنگی دیگر ندارد، بود.