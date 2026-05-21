گروهی از کهنه‌سربازان آمریکایی در تجمعی مقابل ساختمان کنگره، به جنگ ترامپ علیه ایران، هزینه‌های انسانی آن و افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه اعتراضات به جنگ نامحبوب دونالد ترامپ در آمریکا، دیروز عده‌ای از کهنه‌سربازان این کشور بار دیگر در تجمعی در واشنگتن مقابل ساختمان کنگره، به این جنگ، هزینه‌های انسانی آن و پیامدهایش شامل افزایش قیمت بنزین اعتراض کردند و خواستار توقف آن شدند.

سناتور‌ها تمی داکورث و تیم کین در جریان این اعتراض به جنگ ترامپ علیه ایران، سخنرانی کردند.

ماه پیش هم ده‌ها کهنه‌سرباز آمریکایی و اعضای خانواده‌های نظامیان این کشور در اعتراضات به جنگ ایران که داخل یکی از ساختمان‌های اداری کنگره این کشور در واشنگتن برگزار شد، بازداشت شدند. شعار آنها پایان جنگ ایران و آمریکا توان جنگی دیگر ندارد، بود.

برچسب ها: کهنه سرباز آمریکایی ، اعتراضات در آمریکا
خبرهای مرتبط
استعفاى یکی از چهره‌های بانفوذ در ساختار اطلاعاتی آمریکا
فاجعه‌بار برای ترامپ و جهان؛
فارن پالیسی: جنگ ایران به اشتباه استراتژیک تاریخی تبدیل شد
فرانسه: درباره وجود مین در تنگه هرمز اطمینان نداریم
توهین ترامپ به معترضان: احمق‌های اجیر شده
بزرگترین تظاهرات ضد ترامپ در دانمارک + فیلم
جزئیات تیراندازی و آتش سوزی در کلیسای میشیگان با ۴ کشته
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۲۸ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
آنها میدانند که قبلا امریکا چکار کرده که حاضر به جنگ نیستتد ولی انشاالله پایان انریکا نزدیک است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
عذاب وجدان دارند یانکی های بدبخت
۱۴
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۵
۲۳۰ سال پیش ناف آمریکا را به نام جنگ بریدند
به راستی این کشور هفتاد و دو هزار ملت
در تمام عمر ننگینش در جنگ بود
۲۹
۱۲
پاسخ دادن
پشت‌پرده سفر عاصم منیر به تهران؛ آمریکا به دنبال خروج از بن‌بست جنگ
زد و خورد ترامپ با جامعه اطلاعاتی آمریکا
واکنش طراح برجام به توافق احتمالی ایران و آمریکا: این مسیر ما نبود، اما جنگ را متوقف می‌کند
رسانه‌های اسرائیل: پایان جنگ علیه ایران، «شکست بزرگی برای نتانیاهو» است
۳۸ کشته و زخمی در پی انفجار انتحاری در کویته پاکستان
آمریکا مدعى عملیات اطلاعاتی چین و روسیه در کوبا شد
فایننشال تایمز: آمریکا به دنبال برکناری رئیس‌جمهور کوبا در چارچوب هر توافقی است
خوشبینی اسلام‌آباد از روند میانجیگری
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز ترکیه را لرزاند
عطوان: با توجه به موفقیت راهبردى ایران زمان به نفع ترامپ نیست
آخرین اخبار
شتاب دلارزدایی در تجارت چین و پاکستان
انگلیس از پیشرفت در مسیر دستیابی به توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد
العربیه: توافق احتمالی ایران و آمریکا «اعلامیه اسلام‌آباد» نامیده می‌شود
روبیو: فکر می‌کنم امروز اخبار بیشتری درباره ایران منتشر شود
استقرار سامانه‌های پدافند هوایی عربستان در اماکن مقدس
البرادعى: ترامپ و نتانیاهو براى دومین بار یک جنگ تجاوزکارانه و فاجعه‌بار را به راه انداختند
فرود سه فروند اف-۳۵ آمریکا در پایگاه هوایی لهستان
نیویورک تایمز: بحران بدهی آمریکا از اقتصاد سبقت گرفت
کابینه امنیتی رژیم صهیونیستى درباره توافق احتمالی ایران و آمریکا تشکیل جلسه می‌دهد
تأخیر ۲ ساله در تحویل موشک تاماهاک به ژاپن
اعلام حمایت اردوغان از اجرای هرگونه توافق احتمالی میان آمریکا و ایران
آمریکا مدعى عملیات اطلاعاتی چین و روسیه در کوبا شد
رایزنی قطر و اردن در حمایت از میانجیگری پاکستان برای پایان جنگ
۳۸ کشته و زخمی در پی انفجار انتحاری در کویته پاکستان
واکنش طراح برجام به توافق احتمالی ایران و آمریکا: این مسیر ما نبود، اما جنگ را متوقف می‌کند
تماس مکرون با ترامپ و برخى سران منطقه
پشت‌پرده سفر عاصم منیر به تهران؛ آمریکا به دنبال خروج از بن‌بست جنگ
فایننشال تایمز: آمریکا به دنبال برکناری رئیس‌جمهور کوبا در چارچوب هر توافقی است
عطوان: با توجه به موفقیت راهبردى ایران زمان به نفع ترامپ نیست
رسانه‌های اسرائیل: پایان جنگ علیه ایران، «شکست بزرگی برای نتانیاهو» است
زمین لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز ترکیه را لرزاند
زد و خورد ترامپ با جامعه اطلاعاتی آمریکا
خوشبینی اسلام‌آباد از روند میانجیگری
فاکس نیوز تماس تلفنی ترامپ و سران منطقه را «بسیار مثبت» ارزیابى کرد
گزارش آکسیوس درباره نحوه پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها پیرامون آتش‌بس
رایزنی تلفنی امیر قطر و ولیعهد سعودی درباره مذاکرات ایران و آمریکا
آکسیوس: نتانیاهو نگران توافق آتش‌بس است
زلنسکی پیشنهاد صدراعظم آلمان درباره نوع عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا را رد کرد
گفتگوى تلفنى ترامپ با سران برخى از کشور‌های عربی و اسلامی
ترامپ: آمریکا و ایران به توافق بسیار نزدیک‌تر شده‌اند