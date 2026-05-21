باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی _ هزارجریبی در کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی گرگان از تشکیل کارگروه مدیریت صادرات خبر داد و گفت: کارگروهی ۵ نفره متشکل از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، معاون توسعه بازرگانی، معاون تولیدات گیاهی، مدیر امور کشاورزی و مدیرعامل سازمان تعاون روستایی استان گلستان مسئولیت مدیریت صادرات سیب‌زمینی را بر عهده خواهد داشت.

او افزود: هرگونه محموله صادراتی صرفاً با نامه رسمی، امضای رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و ذکر دقیق حجم مجاز ارسال خواهد شد.

هزارجریبی ادامه داد: سقف کلی صادرات در حال حاضر ۱۰ هزار تن تعیین شده است. این سقف قابل تغییر بوده و کارگروه می‌تواند در صورت تأثیر منفی بر بازار داخلی یا شرایط نامطلوب، تصمیمات اصلاحی اتخاذ کند (از جمله محدودیت یا ممنوعیت صادرات هفتگی).

وی ادامه داد: در صورت ناکافی بودن سقف فعلی برای پاسخگویی به نیاز کشاورزان، پیگیری جدی برای افزایش آن صورت خواهد گرفت.

هزارجریبی گفت: برای جلوگیری از انحصار و حفظ رقابت سالم، هیچ محدودیت خاصی برای صادرکنندگان در نظر گرفته نشده و افراد و شرکت‌هایی که بتوانند با قیمت مناسب‌تر و کیفیت بالاتر صادر کنند، مشارکت خواهند داشت.

او افزود: جهت هماهنگی بیشتر، مقرر شد صادرکنندگان دارای عضویت اتاق بازرگانی استان باشند. اتاق بازرگانی مسئول ارائه پیشنهاد اجرایی برای مدیریت این فرآیند از طریق برگزاری نشست یا اقدامات لازم است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی گلستان گفت: سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، حمایت از کشاورزان، افزایش درآمد آنها و جلوگیری از ضرر ناشی از مازاد تولید را اولویت اصلی خود دانسته و تمام تلاش خود را برای اجرای بهینه این دستورالعمل به کار خواهد بست.

صادرات سیب زمینی گلستان باید با حفظ کیفیت و برند استان انجام شود

هامان هاشمی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران هم در این جلسه گفت: با توجه به شرایط خاص کشور، استان گلستان دارای سهمیه ویژه‌ای در این حوزه است.

هاشمی تأکید کرد: هدف اصلی ما صیانت از منافع کشاورزان عزیز است؛ همان‌طور که پیشتر با آنان تعهد و قول و قرار گذاشته‌ایم. از سوی دیگر، بازرگانان با سابقه نیز دغدغه حفظ کیفیت و برند سیب‌زمینی گلستان را دارند تا صادرات نامناسب منجر به آسیب به محصول و اعتبار برند استان نشود.

وی افزود: باید شاهد بازگشت منافع این فرآیند به بخش کشاورزی باشیم. مجوز صادرشده اساساً به عنوان اهرمی کمکی در اختیار مدیران استانی قرار گرفته تا بتوانند قیمت سیب‌زمینی را کنترل کنند؛ بنابراین موضوع مهم برای ما این است که نحوه تأمین و صادرات به گونه‌ای باشد که قیمت سیب‌زمینی در منطقه به عددی معقول و قابل قبول برای کشاورزان برسد.

اولویت‌بخشی به تجار بومی؛ کلید طلایی حمایت از کشاورزان گلستانی در صادرات سیب‌زمینی

امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان هم در چهارمین جلسه کمیسیون کشاورزی این اتاق، با تأکید بر لزوم حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان و بازرگانان استان، تصریح کرد که اولویت صادرات محصولات کشاورزی، به‌ویژه سیب‌زمینی، با تجار دارای اهلیت و شناسنامه بازرگانی در استان گلستان است.

یوسفی در این نشست با بیان اینکه اتاق بازرگانی به‌عنوان مشاور سه قوه، وظیفه قانونی و رسالت ذاتی خود می‌داند که برای چالش‌های معیشتی کشاورزان راهکارهای کارشناسی ارائه دهد، اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد جمعیت استان گلستان در بخش کشاورزی و روستایی فعال هستند و متأسفانه در سال‌های گذشته، به‌دلیل نبود بسترهای صادراتی مناسب، خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند. هدف ما در کمیسیون کشاورزی، جلوگیری از تکرار این ضررها و ایجاد قیمت عادلانه و سودآور برای کشاورزان است.

اولویت با تجار بومی است

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با تأکید بر اینکه انحصار مورد پذیرش اتاق نیست، اما حمایت از ظرفیت‌های استانی یک ضرورت است، افزود: معتقدیم در فرآیند صادرات محصول، اگر از توان و اهلیت تجار بومی خود استان استفاده نکنیم، از انصاف به‌دور است. تجار و بازرگانان استان که سوابق تجاری و اهلیت آن‌ها برای اتاق محرز شده است، در اولویت قرار دارند. البته در صورتی که حد نصاب لازم برای صادرات تأمین نشود، از ظرفیت‌های دیگر نیز بهره خواهیم برد.

جلوگیری از هدررفت زمان در بازار صادراتی

یوسفی گفت: صادرات سیب‌زمینی ظرفیتی است که می‌تواند پایه و اساس اقتصادی خانواده‌های روستایی را متحول کند. اتاق بازرگانی با همکاری کمیسیون کشاورزی، انجمن ملی سیب‌زمینی و میادین میوه و تره‌بار، تمام توان خود را برای مدیریت این بازار به‌کار خواهد گرفت.

وی در پایان با هشدار نسبت به اهمیت «زمان» در بازارهای بین‌المللی خاطرنشان کرد: نباید حتی یک روز را از دست بدهیم. اگر صادرات از روز شنبه به‌صورت دقیق و برنامه‌ریزی‌شده آغاز نشود، بازار را از دست خواهیم داد. تمام تلاش ما این است که فرصت‌های صادراتی پیش از حضور رقبا از خارج استان، برای تجار و کشاورزان گلستانی محقق شود.

امیر یوسفی، رئیس اتاق بازرگانی گرگان با اشاره به محدودیت زمانی برای صادرات سیب‌زمینی (حداکثر تا پایان خردادماه)، بر لزوم مدیریت هوشمندانه ظرفیت‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فرصت صادرات بسیار کوتاه است، تصریح کرد: زمان را نباید از دست داد. اگر در این بازه زمانی محدود به‌خوبی عمل نکنیم، فرصت‌های طلایی بازار از دست خواهد رفت.

کیفیت؛ شرط اول حضور در بازارهای هدف

رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از ورود افراد فاقد تخصص و اهلیت به چرخه صادرات، نسبت به تخریب برند کالای ایرانی در بازارهای هدف (مانند قزاقستان، ترکمنستان و روسیه) هشدار داد.

یوسفی گفت: صادرات محصول نامرغوب توسط افراد غیرمتخصص، نه تنها سرمایه شخصی آن‌ها، بلکه اعتبار و برند کشورمان را در بازارهای بین‌المللی خدشه‌دار می‌کند. ما اجازه نخواهیم داد با ارسال کالای بی‌کیفیت، بازاری که با زحمت به دست آمده، برای همیشه بسته شود.

او تأکید کرد: هدف ما این است که کار به دست متخصصانی سپرده شود که اهلیت آن‌ها ثابت شده و درک درستی از بسته‌بندی، استانداردهای بین‌المللی و کیفیت محصول دارند. اتاق بازرگانی در کنار صادرکنندگان است تا با حفظ استانداردهای عالی، نام گلستان و ایران را در بازارهای جهانی سربلند کند.

تسهیل‌گری و کاهش فرآیندهای اداری

یوسفی با اشاره به ضرورت اعتماد متقابل بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در امور، خواستار حذف بروکراسی‌های دست‌وپاگیر شد.