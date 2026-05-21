باشگاه خبرنگاران جوان _ ظهر پنجشنبه، زمین لرزه ۴.۶ ریشتری و در عمق ۲۰ کیلومتری زمین نقاطی از استان هرمزگان را لرزاند.
این زمینلرزه ساعت ۱۳:۲۶ و ۲۸ ثانیه در حوالی شهر درگهان به ثبت رسیده است.
بر اساس دادههای مرکز لرزهنگاری کشوری، کانون این زلزله در عمق ۲۰ کیلومتری زمین، با مختصات طول جغرافیایی ۵۵.۹۷ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۲۷.۱۸ درجه شمالی تعیین شده است.
هیچ گزارشی مبنی بر خسارت مالی و جانی دریافت نشده است
مهرداد حسنزاده اظهار کرد: بر اساس ارزیابیهای اولیه و گزارشهای دریافتی از فرمانداریها، بخشداریها و دهیاریهای مناطق نزدیک به کانون زمینلرزه از جمله قشم، بندرعباس و بندرخمیر، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر خسارت مالی، جانی یا تخریب واحدهای مسکونی و زیرساختهای شهری و روستایی دریافت نشده است.
وی افزود: بررسیهای میدانی نشان میدهد این زمینلرزه بدون خسارت سپری شده و جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با اشاره به آمادهباش نیروهای امدادی گفت: با وجود نبود خسارت، تیمهای ارزیاب و امدادی مدیریت بحران و پایگاههای هلالاحمر در شهرهای نزدیک به کانون زمینلرزه در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و وضعیت منطقه بهطور مستمر رصد میشود.
حسنزاده در پایان از شهروندان خواست اخبار مربوط به حوادث طبیعی را تنها از طریق منابع رسمی و ستاد مدیریت بحران استانداری پیگیری کرده و به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، نزدیکترین مناطق مسکونی به کانون زمینلرزه، شهر درگهان در فاصله ۲۵ کیلومتری، بندرعباس مرکز استان هرمزگان در فاصله ۳۰ کیلومتری و شهر لافت در فاصله ۳۷ کیلومتری اعلام شدهاند.
همچنین نزدیکترین مرکز استان به کانون این زمینلرزه، شهر بندرعباس با فاصله ۳۰ کیلومتر و پس از آن شهر کرمان در فاصله ۳۶۲ کیلومتری گزارش شده است.