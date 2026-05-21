معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای اهواز، با اشاره به آغاز فصل تنش آبی و نزدیک شدن به تابستان، نسبت به کمبود آب هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - محمدرضا نامیر، معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آبفای اهوازدر گفتگو با خبرنگار ما، با اشاره به آغاز فصل تنش آبی و نزدیک شدن به تابستان، نسبت به کمبود آب هشدار داد و از شهروندان خواست با صرفه‌جویی، همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.

نامیر با بیان اینکه "سند سقایی" سند آبرسانی و یکی از افتخارات صنعت آب است، اظهار داشت: آب، پس از هوا، مهمترین نیاز اساسی مردم است و آبی که با زحمات فراوان تولید و توزیع می‌شود، نیازمند مدیریت صحیح است.

وی با تأکید بر اینکه تابستان فصل آغاز تنش آبی است، گفت: اگرچه کلمه "تنش آبی" ممکن است بار منفی داشته باشد، اما این وضعیت آمادگی لازم را برای مقابله با کم‌آبی به ما می‌دهد. وی بهترین راه مقابله با این چالش را کاهش مصرف و صرفه‌جویی دانست و افزود: با بهینه‌سازی مصرف آب می‌توانیم تابستانی بدون دغدغه و کمبود آب را تجربه کنیم.

معاون آبفا اهواز با اشاره به پرباران بودن سال جاری، تصریح کرد: این موضوع به این معنا نیست که می‌توانیم بدون حد و حصر آب را در شبکه‌های شهری توزیع کنیم، چرا که تصفیه‌خانه‌ها باید آب‌های روان را تصفیه و به مردم برسانند. لذا از مردم عزیز استان و شهر اهواز تقاضا داریم که در صرفه‌جویی آب بیش از پیش کوشا باشند تا درگیر بحران کم‌آبی نشویم.

نامیر با ارائه مثالی قابل تأمل، گفت: اگر هر فرد تنها ۳۰ ثانیه شیر آب را ببندد و از هدر رفتن آن جلوگیری کند، آبی که در این مدت صرفه‌جویی می‌شود، می‌تواند مشکل کمبود آب در یکی از منازل دیگر شهر را برطرف کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مالی شرکت‌های آب و فاضلاب اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها خودگردان بوده و بودجه دولتی مستقلی ندارند. ما باید با تلاش خودمان آب را تهیه، تصفیه و توزیع کنیم. بنابراین، برای ارائه خدمات بهتر و باکیفیت‌تر به مردم، نیازمند پرداخت به‌موقع قبوض توسط مشترکین هستیم.

معاون آبفا اهواز در پاسخ به سؤالی در خصوص شیوه‌ی محاسبه قبوض در دوران جنگ تحمیلی و دریافت مبالغ علی‌الحساب، توضیح داد: در دوران جنگ، به دلیل شرایط بحرانی، وظیفه خود می‌دانستیم آب را با قوت و حجم بالا توزیع کنیم و پیگیری صورتحساب‌ها را به تعویق انداختیم. اما از اسفندماه سال گذشته، طبق دستورالعملی ابلاغی از سوی مرکز، محاسبات بر اساس مصرف دوره‌های مشابه سال‌های قبل انجام گرفت.

نامیر افزود: این محاسبات که به صورت علی‌الحساب بود، با قرائت کنتور تسویه می‌شد. ما پس از دو مرحله قرائت کنتور، قبض تقریبی نود روزه صادر کردیم که در آن مبالغ پرداختی قبلی کسر و مابه‌التفاوت بر اساس مصرف واقعی محاسبه می‌شد.

در پایان، معاون آبفا اهواز ضمن تشکر از لطف و همکاری مردم، بر اهمیت پرداخت به‌موقع قبوض برای ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد و برای شهروندان آرزوی سلامتی و روزگاری خوش نمود.