باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب ایذه گفت: در پی وصول گزارشی مبنی بر قاچاق سازمان یافته سوخت از ایذه به استانهای جنوبی جهت انتقال به خارج کشور، بلافاصله دستورات لازم صادر و با اقدام بهموقع مأمورین واحد مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی ایذه، یک دستگاه اتوبوس توقیف و دو هزار لیتر سوخت که بهصورت غیرقانونی تهیه و در مخزن تعبیه شده در اتوبوس جاسازی گردیده بود، کشف شد.
صادق دقیقیان ، اظهار داشت: در این خصوص یک نفر دستگیر و دستورات لازم جهت دستگیری سایر عوامل دخیل شبکه قاچاق صادر شده است.
وی گفت: قاچاق سوخت به خصوص در شرایط فعلی کشور، لطمه بسیار سنگینی به اقتصاد کشور وارد میآورد.
دقیقیان افزود: دستگاه قضائی در برابر با اینگونه اقدامات که امنیت اقتصادی مردم را مورد هجمه قرار میدهد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.
منبع: دادگستری خوزستان