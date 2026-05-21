باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - خوزستان ویژگی های خاصی چون وسعت اراضی کشاورزی، تنوع اقلیم و محصولات، و نیز قرارگیری در مسیرهای ترانزیتی دارد. در چنین شرایطی، اگر نظارت کاهش پیدا کند یا فرصتهای اقتصادیِ غیرقانونی بزرگ جلوه کند، احتمال سوءاستفاده بیشتر میشود.
از طرف دیگر، در جوامع روستایی، کشاورزی معمولاً با چالشهای واقعی مثل خشکسالیهای متناوب، نوسان قیمت محصولات، هزینه نهادهها، و کمبود آب مواجه است. این فشار اقتصادی میتواند بعضی افراد را به سمت راههای پرریسک و غیرقانونی هل بدهد حتی اگر از نظر قانونی تبعات جدی داشته باشد.
کشت گیاهان ممنوعه معمولاً فقط یک «تخلف کشاورزی» نیست؛ بلکه میتواند به پروندههای کیفری منتهی شوددر بسیاری از موارد، وعدههای درآمد سریع، با واقعیت بازار غیررسمی همخوان نیست. فردی که وارد مسیر غیرقانونی میشود، معمولاً درگیر حلقههای دیگر میگردد.
حتی اگر بحث قانونی را کنار بگذاریم، کشت هر محصولی در یک منطقه آبیاریپذیر مثل خوزستان باید با اصول کشاورزی پایدار سازگار باشد.
در خوزستان (و بهطور کلی در جنوب غرب کشور)، میتوان به جای ورود به ریسکهای غیرقانونی، به مسیرهایی رفت که هم قانونی هستند و هم قابلیت رشد اقتصادی دارند.
مجازات در انتظار متخلفان کشت گیاهان ممنوعه
عیسی پورسلیمی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان در حاشیه جلسه وبیناری با رئیس امور پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه که با حضور معاونان پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استانها، دادستانها و جمعی از مسئولان مرتبط برگزار شد، بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی برای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه تأکید کرد.
وی اظهار کرد: یکی از مهمترین رویکردها در کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر، تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و ارتقای سطح آگاهی عمومی نسبت به پیامدهای قانونی و اجتماعی چنین اقداماتی است.
پورسلیمی افزود: برخی افراد ممکن است به دلیل ناآگاهی از قوانین یا با تصور کسب درآمد، اقدام به کشت این نوع گیاهان در اراضی کشاورزی یا سایر محیطها کنند، در حالی که قانون بهصراحت چنین اقداماتی را جرم دانسته و برای آن مجازاتهایی در نظر گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان ادامه داد: رصد و پایش مناطق مستعد، همکاری نزدیک با دستگاههای اجرایی و انتظامی، بهرهگیری از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاریها برای شناسایی موارد مشکوک و همچنین توسعه برنامههای آموزشی و اطلاعرسانی عمومی از جمله اقداماتی است که در راستای پیشگیری از کشت گیاهان ممنوعه دنبال میشود.
پورسلیمی با تأکید بر نقش مهم مشارکت مردمی در پیشگیری از وقوع جرم، گفت: همکاری و همراهی شهروندان میتواند نقش مؤثری در شناسایی بهموقع این گونه موارد داشته باشد و اطلاعرسانی به مراجع ذیصلاح، زمینه اقدام سریع و جلوگیری از گسترش این پدیده را فراهم میکند.
وی خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرائم مرتبط با مواد مخدر نیازمند همافزایی و همکاری دستگاههای مختلف و همچنین افزایش سطح آگاهی عمومی در جامعه است و دستگاه قضایی نیز در چارچوب قانون با هرگونه اقدام در زمینه کشت گیاهان ممنوعه برخورد خواهد کرد.
کشت گیاهان ممنوعه مثل خشخاش، از نظر قانونی در ایران ممنوع است و ورود به آن میتواند به پیامدهای جدی حقوقی، اقتصادی و اجتماعی منجر شود. خوزستان هم به دلیل فشار اقتصادی و شرایط اقلیمی، نیازمند پیشگیری آگاهانه و ارائه گزینههای قانونی درآمد پایدار است. راه بهتر برای کشاورز، ساختن مسیر اقتصادی با قراردادهای رسمی، محصول سازگار با اقلیم، و بهرهوری بالاتر در قالبهای قانونی است.