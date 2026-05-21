مقام نظامی آمریکایی فاش کرد که واشنگتن برای تامین مهمات مورد نیاز خود در جنگ با ایران، ارسال برخی محموله‌های تسلیحاتی به تایوان را متوقف کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به منظور تقویت ذخایر مهمات لازم برای عملیات نظامی احتمالی علیه ایران، برخی از محموله‌های تسلیحاتی به تایوان را تعلیق کرده است.

کائو در جریان یک جلسه استماع در برابر کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای آمریکا گفت: «ما انواع مشخصی از محصولات نظامی را به تایوان می‌فروشیم، اما در حال حاضر این روند را به طور موقت متوقف کرده‌ایم تا از وجود مهمات مورد نیاز خود برای عملیات خشم حماسی اطمینان حاصل کنیم.»

او ادعا کرد: «ما ذخایر کافی در اختیار داریم، اما می‌خواهیم به طور کامل مطمئن شویم که هر آنچه را که نیاز داریم، دارا هستیم.»

این اظهارات در زمانی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و پکن به دلیل حمایت‌های نظامی آمریکا از تایوان که چین آن را جزء جدایی‌ناپذیر خاک خود می‌داند، رو به افزایش است.

در همین رابطه، روزنامه «فایننشال تایمز» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پکن تایید سفر «البریدج کولبی»، معاون وزیر دفاع آمریکا را به دلیل احتمال اقدام اآمریکا در فروش تسلیحات جدید به تایوان، به تاخیر انداخته است.

به نوشته این روزنامه، چین به طرف آمریکایی ابلاغ کرده است که «نمی‌تواند با این سفر موافقت کند، پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نحوه تعامل خود با بسته تسلیحاتی ویژه تایوان را مشخص کند.»

چین تایوان را جزء جدایی‌ناپذیر خاک خود می‌داند و پکن بر اصل «چین واحد» به عنوان یک شرط اساسی برای کشور‌هایی که تمایل به برقراری یا حفظ روابط دیپلماتیک با آن دارند، پافشاری می‌کند؛ این در حالی است که فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط تنش مزمن در روابط چین و آمریکا به شمار می‌رود.

منبع: آر تی

برچسب ها: تایوان و آمریکا ، جنگ با ایران ، نیروی دریای آمریکا
خبرهای مرتبط
سرپیچی پنهان جمهوری‌خواهان از ترامپ در کنگره
توقف جنگ ایران؛ خواسته کهنه‌سربازان آمریکایی مقابل کنگره
۵۲ درصد آمریکایی‌ها: جنگ با ایران ارزشش را نداشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ترامپ در اوج خیال‌پردازی نقشه عجیبی از ایران را منتشر کرد
ترامپ: آمریکا و ایران به توافق بسیار نزدیک‌تر شده‌اند
ادعای روبیو: ممکن است به زودی خبر‌هایی برای اعلام کردن داشته باشیم
فاکس نیوز تماس تلفنی ترامپ و سران منطقه را «بسیار مثبت» ارزیابى کرد
گزارش آکسیوس درباره نحوه پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها پیرامون آتش‌بس
فایننشال تایمز: آمریکا و ایران در آستانه توافقی ۶۰ روزه هستند
فرانسه ورود بن گویر به خاکش را ممنوع کرد
آکسیوس: نتانیاهو نگران توافق آتش‌بس است
رایزنی تلفنی امیر قطر و ولیعهد سعودی درباره مذاکرات ایران و آمریکا
تماس تلفنی امیر قطر با ترامپ؛ تأکید بر حمایت از میانجیگری پاکستان
آخرین اخبار
فاکس نیوز تماس تلفنی ترامپ و سران منطقه را «بسیار مثبت» ارزیابى کرد
گزارش آکسیوس درباره نحوه پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها پیرامون آتش‌بس
رایزنی تلفنی امیر قطر و ولیعهد سعودی درباره مذاکرات ایران و آمریکا
آکسیوس: نتانیاهو نگران توافق آتش‌بس است
زلنسکی پیشنهاد صدراعظم آلمان درباره نوع عضویت کی‌یف در اتحادیه اروپا را رد کرد
گفتگوى تلفنى ترامپ با سران برخى از کشور‌های عربی و اسلامی
ترامپ: آمریکا و ایران به توافق بسیار نزدیک‌تر شده‌اند
فایننشال تایمز: آمریکا و ایران در آستانه توافقی ۶۰ روزه هستند
پاکستان: عاصم منیر سفر پرباری به ایران داشت
رایزنی مقامات قطر و امارات درباره کاهش تنش‌ها در منطقه
رهبر انصارالله یمن: امت اسلامی در مقابله با دشمنان از تحریم استفاده کند
شمار شهدای لبنان به ۳۱۲۳ نفر رسید
حزب‌الله: تهران به دنبال گنجاندن لبنان در پیشنهاد آتش‌بس است
ادعای روبیو: ممکن است به زودی خبر‌هایی برای اعلام کردن داشته باشیم
ترامپ در اوج خیال‌پردازی نقشه عجیبی از ایران را منتشر کرد
حماس حملات رژیم صهیونیستى به پلیس غزه را محکوم کرد
انهدام ۲ سکوی پرتاب موشک گنبد آهنین اسرائیل توسط حزب الله
صدور دستور تخلیه برای مناطقی در سراسر لبنان
تماس تلفنی امیر قطر با ترامپ؛ تأکید بر حمایت از میانجیگری پاکستان
سی‌ان‌ان: ترامپ منافع شخصی را بر بحران مالی میلیون‌ها آمریکایی ترجیح داده است
انتقاد شدید شیخ عیسی قاسم از سیاست آمریکا در قبال ایران
هشدار لاوروف: غرب تلاش می‌کند ارمنستان را به اردوگاه ضدروسی بکشاند
اکونومیست: استعفای تولسی گابارد؛ خروج دیگر مخالف جنگ ایران از دولت ترامپ
ادعاى روبیو: آمریکا اجازه نخواهد داد ایران بازار جهانی انرژی را به کنترل خود درآورد
جنگ با ایران نتیجه معکوس داشت؛ تشدید همگرایی روسیه، چین و ایران در برابر غرب
فرانسه ورود بن گویر به خاکش را ممنوع کرد
جنجال جدید در کاخ الیزه / بازرسی اقامتگاه رسمی مکرون به ظن فساد و پارتی‌بازی
دهها بحرینی کفن‌پوش به خیابان‌ها آمدند / محکومیت سرکوب شیعیان توسط آل‌خلیفه
افشاگری جنجالی از داخل موساد: اسرائیل در بن‌بست استراتژیک با ایران گرفتار شده است
هرمز؛ برتری ژئوپولیتیک بر تکنولوژی