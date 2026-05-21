باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هونگ کائو، سرپرست وزارت نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که واشنگتن به منظور تقویت ذخایر مهمات لازم برای عملیات نظامی احتمالی علیه ایران، برخی از محموله‌های تسلیحاتی به تایوان را تعلیق کرده است.

کائو در جریان یک جلسه استماع در برابر کمیته تخصیص بودجه مجلس سنای آمریکا گفت: «ما انواع مشخصی از محصولات نظامی را به تایوان می‌فروشیم، اما در حال حاضر این روند را به طور موقت متوقف کرده‌ایم تا از وجود مهمات مورد نیاز خود برای عملیات خشم حماسی اطمینان حاصل کنیم.»

او ادعا کرد: «ما ذخایر کافی در اختیار داریم، اما می‌خواهیم به طور کامل مطمئن شویم که هر آنچه را که نیاز داریم، دارا هستیم.»

این اظهارات در زمانی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و پکن به دلیل حمایت‌های نظامی آمریکا از تایوان که چین آن را جزء جدایی‌ناپذیر خاک خود می‌داند، رو به افزایش است.

در همین رابطه، روزنامه «فایننشال تایمز» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پکن تایید سفر «البریدج کولبی»، معاون وزیر دفاع آمریکا را به دلیل احتمال اقدام اآمریکا در فروش تسلیحات جدید به تایوان، به تاخیر انداخته است.

به نوشته این روزنامه، چین به طرف آمریکایی ابلاغ کرده است که «نمی‌تواند با این سفر موافقت کند، پیش از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نحوه تعامل خود با بسته تسلیحاتی ویژه تایوان را مشخص کند.»

چین تایوان را جزء جدایی‌ناپذیر خاک خود می‌داند و پکن بر اصل «چین واحد» به عنوان یک شرط اساسی برای کشور‌هایی که تمایل به برقراری یا حفظ روابط دیپلماتیک با آن دارند، پافشاری می‌کند؛ این در حالی است که فروش تسلیحات آمریکایی به تایوان همچنان یکی از اصلی‌ترین نقاط تنش مزمن در روابط چین و آمریکا به شمار می‌رود.

منبع: آر تی