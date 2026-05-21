باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «اسرائیل هیوم» اعتراف کرد که فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، پس از حملات حزبالله به تمام حسگرهای مستقر در مرز با لبنان در نبرد قبلی، دچار «کوری اطلاعاتی» شده است.
این روزنامه افزود که حزبالله «حسگرهایی را که اسرائیل در مرز لبنان نصب کرده بود، با موشکهای نقطهزن هدف قرار داد» و در ادامه نوشت که این تجهیزات برای «شناسایی زودهنگام نفوذهای هوایی» اختصاص داده شده بود.
در همین راستا، رسانههای صهیونیستی امروز به شکست ارتش این رژیم در به دست گرفتن کنترل میدانی جنوب لبنان اعتراف کردند؛ آن هم در میان هراس فزاینده از پهپادهای حزبالله و فرسایش مداوم نیروها در غیاب هرگونه افق سیاسی یا نظامی روشن.
منبع: المیادین