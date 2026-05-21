حزب‌الله با شلیک موشک‌های نقطه‌زن و انهدام کامل تمامی حسگر‌ها و رادار‌های مرزی اسرائیل، فرماندهی منطقه شمالی این رژیم را دچار «کوری اطلاعاتی» کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «اسرائیل هیوم» اعتراف کرد که فرماندهی منطقه شمالی ارتش رژیم تروریستی اسرائیل، پس از حملات حزب‌الله به تمام حسگر‌های مستقر در مرز با لبنان در نبرد قبلی، دچار «کوری اطلاعاتی» شده است.

این روزنامه افزود که حزب‌الله «حسگر‌هایی را که اسرائیل در مرز لبنان نصب کرده بود، با موشک‌های نقطه‌زن هدف قرار داد» و در ادامه نوشت که این تجهیزات برای «شناسایی زودهنگام نفوذ‌های هوایی» اختصاص داده شده بود.

در همین راستا، رسانه‌های صهیونیستی امروز به شکست ارتش این رژیم در به دست گرفتن کنترل میدانی جنوب لبنان اعتراف کردند؛ آن هم در میان هراس فزاینده از پهپاد‌های حزب‌الله و فرسایش مداوم نیرو‌ها در غیاب هرگونه افق سیاسی یا نظامی روشن.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، جنوب لبنان ، ارتش اسرائیل
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
خدا رو شکر کور بودن اینطور میزدن ،اگه بینا بودن چی میشد
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۰ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
حزب الله پیروز است اسرائیل نابود است
۶
۰
پاسخ دادن
