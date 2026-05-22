باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید احسان خاندوزی با بیان اینکه مایه افتخار است در میان چنین مردمی زندگی می‌کنیم، گفت: اگر پیامبران الهی از چنین مردمی برخوردار بودند، بسیاری از انحراف‌ها و ظلم‌های تاریخی رخ نمی‌داد.

او با اشاره به نقش مردم در پایداری کشور افزود: وقتی مردم در کنار حاکمیت باشند، جایی برای ترس باقی نمی‌ماند. به تعبیر سعدی «شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است» و همین مردم بزرگ‌ترین سرمایه حفظ کشور هستند.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ادامه داد: ملت ایران روزهای بسیار سخت‌تری را پشت سر گذاشته‌اند؛ از هشت سال دفاع مقدس گرفته تا فشارها و تهدیدهای مختلف، اما همچنان ایستاده‌اند و این ایستادگی ادامه خواهد داشت.

خاندوزی با یادآوری شرایط آغاز دولت سیزدهم گفت: در آن زمان برخی مسئولان هشدار می‌دادند کشور در آستانه تورم‌های بسیار شدید و بحران‌های اقتصادی قرار دارد و حتی از خطر «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران سخن می‌گفتند. با این حال دولت تلاش کرد با تکیه بر ظرفیت مردم از این شرایط عبور کند.

او، شهید رئیسی را «کوه امید» توصیف کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات او باز کردن مسیر فعالیت اقتصادی برای مردم بود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و صدور میلیون‌ها مجوز آنلاین، نمونه‌ای از برداشتن موانع از پیش پای کارآفرینان بود.

خاندوزی تأکید کرد: شفاف‌سازی فهرست ابربدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز با هدف افزایش نظارت عمومی انجام شد، زیرا وقتی میلیون‌ها نفر ناظر باشند، امکان فساد و زدوبند به حداقل می‌رسد.

او در پایان گفت: اگر مسئولان موانع را از پیش پای مردم بردارند، همین ملت می‌توانند بسیاری از مشکلات کشور را حل کنند و در عرصه‌های مختلف پیروزی‌های بیشتری رقم بزنند.