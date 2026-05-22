وزیر اقتصاد دولت سیزدهم با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله رئیسی، بر نقش تعیین‌کننده مردم در عبور کشور از بحران‌ها تأکید کرد و گفت: ملت ایران در سخت‌ترین شرایط نیز نشان داده‌اند که می‌توانند بر مشکلات و تهدیدها غلبه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سید احسان خاندوزی با بیان اینکه مایه افتخار است در میان چنین مردمی زندگی می‌کنیم، گفت: اگر پیامبران الهی از چنین مردمی برخوردار بودند، بسیاری از انحراف‌ها و ظلم‌های تاریخی رخ نمی‌داد.

او با اشاره به نقش مردم در پایداری کشور افزود: وقتی مردم در کنار حاکمیت باشند، جایی برای ترس باقی نمی‌ماند. به تعبیر سعدی «شاهنشاه عادل را رعیت لشکر است» و همین مردم بزرگ‌ترین سرمایه حفظ کشور هستند.

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم ادامه داد: ملت ایران روزهای بسیار سخت‌تری را پشت سر گذاشته‌اند؛ از هشت سال دفاع مقدس گرفته تا فشارها و تهدیدهای مختلف، اما همچنان ایستاده‌اند و این ایستادگی ادامه خواهد داشت.

خاندوزی با یادآوری شرایط آغاز دولت سیزدهم گفت: در آن زمان برخی مسئولان هشدار می‌دادند کشور در آستانه تورم‌های بسیار شدید و بحران‌های اقتصادی قرار دارد و حتی از خطر «ونزوئلایی شدن» اقتصاد ایران سخن می‌گفتند. با این حال دولت تلاش کرد با تکیه بر ظرفیت مردم از این شرایط عبور کند.

او، شهید رئیسی را «کوه امید» توصیف کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات او باز کردن مسیر فعالیت اقتصادی برای مردم بود. راه‌اندازی درگاه ملی مجوزهای کسب‌وکار و صدور میلیون‌ها مجوز آنلاین، نمونه‌ای از برداشتن موانع از پیش پای کارآفرینان بود.

خاندوزی تأکید کرد: شفاف‌سازی فهرست ابربدهکاران بانکی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز با هدف افزایش نظارت عمومی انجام شد، زیرا وقتی میلیون‌ها نفر ناظر باشند، امکان فساد و زدوبند به حداقل می‌رسد.

او در پایان گفت: اگر مسئولان موانع را از پیش پای مردم بردارند، همین ملت می‌توانند بسیاری از مشکلات کشور را حل کنند و در عرصه‌های مختلف پیروزی‌های بیشتری رقم بزنند.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، دولت سیزدهم ، اجتماع مردمی ، میدان امام حسین (ع) ، شیراز ، پشتوانه کشور ، مردم
خبرهای مرتبط
خاندوزی مطرح کرد؛
افق بسیار روشن پیش روی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم
بررسی برنامه وزرای پیشنهادی(۲)؛
چالش های پیش روی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم/ برنامه وزیر پیشنهادی، کشور را از بحران اقتصادی خارج می‌کند؟
خاندوزی: وضعیت شرکت‌های دولتی اسفناک است /با ایجاد شفافیت، فساد را کاهش می‌دهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت بین الملل را وصل کنید
۰
۰
پاسخ دادن
عدالت در پرداخت خسارات سیل جهرم/ تشریح شاخص‌های رتبه‌بندی و توزیع ۵۰ میلیارد تومان اعتبار حمایتی
نقشه راه فارس در دو محور «جنگ» و «مصرف انرژی»
آوایِ کمباین‌ها در دلِ مزارع چغندر کازرون؛ نویدبخش فصلی لبریز از شهد و قند
درهم آمیختن عطر گندم‌های طلایی و طعم نوآوری در مزارع فارس
تغییر سکان هدایت ورزش فارس؛ عبدالمجید دوراندیش سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان شد
نظارت و رصد بازار به طور مستمر و دقیق در حال انجام است
سند گردشگری فارس با نقش‌آفرینی شهرداری و شورای شهر شیراز تدوین شد
عزم مشترک برق فارس و بازرسی استان برای عبور بدون خاموشی از پیک تابستان
آخرین اخبار
درهم آمیختن عطر گندم‌های طلایی و طعم نوآوری در مزارع فارس
سند گردشگری فارس با نقش‌آفرینی شهرداری و شورای شهر شیراز تدوین شد
آوایِ کمباین‌ها در دلِ مزارع چغندر کازرون؛ نویدبخش فصلی لبریز از شهد و قند
نقشه راه فارس در دو محور «جنگ» و «مصرف انرژی»
عزم مشترک برق فارس و بازرسی استان برای عبور بدون خاموشی از پیک تابستان
نظارت و رصد بازار به طور مستمر و دقیق در حال انجام است
عدالت در پرداخت خسارات سیل جهرم/ تشریح شاخص‌های رتبه‌بندی و توزیع ۵۰ میلیارد تومان اعتبار حمایتی
تغییر سکان هدایت ورزش فارس؛ عبدالمجید دوراندیش سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان شد
فارس رتبه برتر پویش ملی «۱۴ کتاب، ۱۴ روز بهاری» را کسب کرد
تامین و توزیع برق ۲۴۱۴ واحد نهضت ملی مسکن شیراز
۹۸ درصد انجیر کشور در فارس تولید می‌شود
تولید سالانه ۱۲۰۰ تن گوشت بوقلمون در فارس
بودجه ۱۴۰۵ شیراز با رویکرد «سند سومین حرم اهل بیت (ع)» تدوین شد
قطع ۷۵ فقره برق غیرمجاز در روستای جرسقان شیراز کلید خورد
چگونه در غیاب باران، حیات را مدیریت کنیم؟