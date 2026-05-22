باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی می‌گوید که «عاصم منیر» فرمانده ارشد نظامی پاکستان امروز (جمعه) به تهران سفر می‌کند تا به توافقی دست یابد که بر اساس آن ایالات متحده و ایران موافقت کنند جنگ را پایان دهند و مذاکرات را برای یک توافق گسترده‌تر آغاز کنند.

به گزارش آکسیوس، منیر از زمان آغاز جنگ، میانجی اصلی بین ایالات متحده و ایران بوده و اینکه او پس از چند روز مذاکرات سطح پایین به تهران می‌رود، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش نهایی پاکستان برای دستیابی به یک توافق باشد.

بر اساس این توافق، ابتدا طرف‌ها متعهد به پایان دادن جنگ می‌شوند و سپس دوره‌ای ۳۰ روزه آغاز می‌شود که طی آن طرف‌ها درباره توافقی جامع‌تر گفت‌و‌گو می‌کنند. این توافق جامع‌تر به مسئله هسته‌ای ایران هم می‌پردازد.

پاکستان، قطر، عربستان، مصر و ترکیه همگی در این میانجیگری مشارکت داشته‌اند.

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «پیشرفت‌های اندکی حاصل شده است. نمی‌خواهم اغراق کنم، اما کمی پویایی وجود داشته و این خوب است.»

منبع: آکسیوس