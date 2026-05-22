منابع می‌گویند سفر فرمانده ارتش پاکستان به تهران برای تلاش در جهت نهایی کردن توافق آتش‌بس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از یک منبع امنیتی پاکستانی می‌گوید که «عاصم منیر» فرمانده ارشد نظامی پاکستان امروز (جمعه) به تهران سفر می‌کند تا به توافقی دست یابد که بر اساس آن ایالات متحده و ایران موافقت کنند جنگ را پایان دهند و مذاکرات را برای یک توافق گسترده‌تر آغاز کنند.

به گزارش آکسیوس، منیر از زمان آغاز جنگ، میانجی اصلی بین ایالات متحده و ایران بوده و اینکه او پس از چند روز مذاکرات سطح پایین به تهران می‌رود، می‌تواند نشانه‌ای از تلاش نهایی پاکستان برای دستیابی به یک توافق باشد.

بر اساس این توافق، ابتدا طرف‌ها متعهد به پایان دادن جنگ می‌شوند و سپس دوره‌ای ۳۰ روزه آغاز می‌شود که طی آن طرف‌ها درباره توافقی جامع‌تر گفت‌و‌گو می‌کنند. این توافق جامع‌تر به مسئله هسته‌ای ایران هم می‌پردازد.

پاکستان، قطر، عربستان، مصر و ترکیه همگی در این میانجیگری مشارکت داشته‌اند.

پیش از این، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا گفت: «پیشرفت‌های اندکی حاصل شده است. نمی‌خواهم اغراق کنم، اما کمی پویایی وجود داشته و این خوب است.»

منبع: آکسیوس

برچسب ها: پاکستان و ایران ، توافق صلح ، آتش بس
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۱ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
کل دنیا توقع شون از ایران اینکه آمریکا هر امتیازی که میخواهد بهش بدیم فقط آمریکا راضی باشه براشون کافی است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۲ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
حیف این همه زحمت.
Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۳:۴۹ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
مذاکره سیاسیون با آمریکا مثل مذاکره با شیطان است .
مثل این می ماند که با شیطان بخواهید معاهده ای را امضاء کنید و انتظار داشته باشید که او بر تعهدات خود باقی بماند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۲ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
وقتی همه می‌دونن فریبه ولی دوست داری فریب بخوری
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۱ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
همه دنیا در تلاش که ایران از حقش بگذره. اگه نصف این تلاش را برای مهار آمریکا گذاشته بودید الان خیلی جاها توی دنیا صلح برقرار بود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۱ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
اینترنت ما رو باز کنین، خستمون کردین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
مگه میشه عربستان قطر مصر ترکیه علیه ایران اقدام نظامی کردند مگه میشه حالا میانجیگری میکنند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۰ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
ترکیه؟ مطمئنی؟شام چی خوردی؟🤣
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
مصر و ترکیه ؟ دایی اینارو با بحرین یا امارات اشتباه نگرفتی ؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
صدیقه
۰۰:۲۷ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
ترکیه مگه چیکار کرده؟
ایران دوتا موشک انداخت . ترکیه هم هردوش رو رهگیری و منهدم کرد .
بعد ایران گفت ما نبودیم!!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۱ ۰۱ خرداد ۱۴۰۵
چرا کل دنیا میخواد ایران رو راضی کنه از حقوقش کوتاه بیاد؟ هیشکی جرئت نداره به آمریکا بگه کمتر طمع‌کار باش ؟!
۲۴
۱۳
