سخنگوی فدراسیون فوتبال از سفر تیم ملی فوتبال با هواپیمای اختصاصی به آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت سفر تیم ملی به آمریکا برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶، اظهار کرد: یک اتفاق خیلی مهم در حال انجام است که میتواند خیلی از نگرانیها را رفع کند. پس از جلسه ریاست فدراسیون با دبیرکل فدراسیون، فیفا به رسانه آتلانتیک رسمی اعلام کرد موضوع پرچم تیم ملی کشورمان حل شده است.
او افزود: در جلسه روز گذشته مباحث بسیار متنوعی مطرح شده و دیدیم فیفا کار اجرایی میکند. پس از مطرح شدن بحث پرچم، بحث پرواز اختصاصی تیم ملی به محل برگزاری جام جهانی تقریبا حل شد و تیم ملی با پرواز اختصاصی به آمریکا میرود.
سخنگوی فدراسیون فوتبال ادامه داد: انشاءالله این اتفاق بیفتد. پیگیریهای عجیب و غریبی توسط فدراسیون در بحث دیپلماتیک انجام شده و به جلسه روز گذشته منتهی شد. امیدواریم سایر مسائل مثل صدور روادید کادرفنی و بازیکنان، فرآیندشیوه نامههای امنیتی در بالاترین سطح، اعزام همکاران عزیز ما در رسانههای گروهی نیز به شکل درستی پیش برود.
علوی تصریح کرد: مهدی تاج در جلسه اخیر از ماتیاس درباره وضعیت رسانهها پرسید که او اشاره کرد با ابتکاری که صورت میگیرد، این موضوع هم به شکل مطلوبی به انجام میرسد. استقبال از خرید بلیت نیز مدام در حال افزایش است و امیدواریم در زمینه اعزام هواداران نیز اتفاق خوبی بیفتد.
او درباره میزان دریافتی فدراسیون فوتبال از ۴۰۰ میلیارد تومان وعده داده شده برای حمایت از برنامههای آمادهسازی تیم ملی برای جام جهانی، گفت: تاکنون ۱۰۰ میلیارد از این مبلغ پرداخت شده است با وجود تاکیدهای ریاست محترم جمهور و وزیر ورزش و جوانان. ما ۱۸ تیم داریم و همین الان تیم ملی فوتسال و تیم ملی امید در اردو هستند. تیم ملی جوانان نیز به زودی وارد اردو میشود.
سخنگوی فدراسیون اضافه کرد: اردوی ترکیه بیش از ۱۰۰ میلیارد هزینه شده است. البته این مبلغ از محلهای دیگری تامین شده و نیاز داریم با توجه به تاکیدهای قبلی هرچه سریعتر این مبلغ تزریق شود. یکی از مباحثی که روز گذشته ریاست فدراسیون فوتبال در جلسه با دبیرکل فیفا تأکید کرد، پولهای بلوکه شده فدراسیون بود.