سخنگوی وزارت خارجه توضیح داد: نمی‌توانیم بگوییم که توافق نزدیک است؛ دیپلماسی زمان‌بر است و طرفین از هر فرصتی برای انتقال دیدگاه‌ها استفاده می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه جمعه اول خرداد در گفت‌و‌گو با «شبکه خبر» به بیان تازه‌ترین تحولات مرتبط با روند مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت و گفت: روند جاری و حضور مقام‌های ارشد پاکستان در تهران به این معنا است که ما به یک نقطه عطف یا وضعیت تعیین‌کننده‌ای رسیدیم. قبلاً هم اگر خاطرتان باشد، سفری آقای عاصم منیر به تهران داشتیم و این روند ادامه دارد.

بقائی در پاسخ به این پرسش که این به معنای تغییر در روند مذاکرات نیست، گفت: بله، نمی‌توانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است؛ ضرورتاً خیر، اینطور نیست. روند ادامه‌دار است و نه غیرطبیعی و نه طبیعی. من قبلاً هم گفتم که اختلاف نظر‌ها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است، به‌ویژه بعد از جنایاتی که در دو سه ماه اخیر مرتکب شده‌اند. نمی‌توان گفت با چند بار رفت و آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته یا چند ماه حتماً به نتیجه خواهیم رسید. دیپلماسی زمان‌بر است و طرفین از هر فرصتی برای انتقال دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند.

جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای در این مرحله مورد بحث قرار نمی‌گیرد/ فعلاً تمرکز ما روی خاتمه جنگ است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که «احتمالاً کدام یک از بند‌های مورد اختلاف اکنون بیشتر مورد توجه قرار دارد؟» گفت: مذاکرات بر خاتمه جنگ تمرکز دارد و مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای در این مرحله قرار نیست جزئیاتش مورد بحث قرار گیرد. بحث خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، موضوع بسیار مهمی است. همچنین وضعیت تنگه هرمز و موضوع تعرض آمریکا به کشتی‌ها، که خودشان آن را محاصره دریایی ایران نامیده‌اند، باید بررسی شود. اینها موضوعات مهمی هستند که همچنان مورد بحث قرار دارند.

بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا طرف آمریکایی مشخصا مطالبه هسته‌ای دارد؟» گفت: نظر ما روشن است. در این مرحله تمرکز ما روی خاتمه جنگ است. دلیل اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع صحبت نمی‌کنیم، مشخص است. ما دو بار این کار را کردیم و زیاده‌خواهی طرف مقابل باعث شد وارد جنگ شویم. این تجربه را نمی‌توانیم نادیده بگیریم. بنابراین، با داشتن چنین تجربه‌ای، باید ابتدا به خاتمه جنگ برسیم با مختصاتی که منافع و نگرانی‌های ما را تأمین کند و در مرحله بعد درباره سایر موضوعات صحبت کنیم یا نکنیم. فعلاً تمرکز ما روی خاتمه جنگ است.

به عنوان عضو ان‌پی‌تی حق داریم از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنیم

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که «طرف آمریکایی بهانه‌ای دارد مبنی بر اینکه اگر بخواهد بحث‌های هسته‌ای را بعداً مورد مناقشه قرار دهد، مباحثی مثل دسترسی به مواد غنی‌سازی که در جایی قرار دارد و بازرسان آژانس باید به آن دسترسی داشته باشند، مطرح می‌شود. پاسخ ما چیست؟» گفت: اینکه آمریکایی‌ها خواسته‌های خود را که عموماً زیاده‌خواهانه و نامعقول هستند، مطرح می‌کنند و از هر فرصتی برای انتقال این موضوعات استفاده می‌کنند، شکی نیست. این بحث‌ها مدام مطرح می‌شود، اما در مورد مباحث هسته‌ای تکلیف بسیار روشن است. ما عضو ان‌پی‌تی هستیم و به عنوان عضو ان‌پی‌تی حق داریم از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنیم.

بقائی با بیان اینکه درباره مباحث مرتبط با اورانیوم غنی‌شده با درجه بالا در ایران، مواضع ما به‌روشنی مشخص شده است، گفت: بنابراین، اگر بخواهیم در این مرحله به جزئیات این موضوع بپردازیم، به نتیجه نخواهیم رسید. دلیل این امر کاملاً روشن است؛ ما قبلاً این مسیر را طی کرده‌ایم و اختلاف‌نظر‌ها به حدی زیاد بوده که نتوانسته‌ایم به توافق برسیم. از سوی دیگر، طرف مقابل به خاطر خواسته‌های نامعقول خود نهایتاً باعث شد که میز مذاکره از بین برود و مرتکب جنایات و تجاوزاتی علیه ایران شود.

امروز یک هیئت از قطر مذاکراتی با وزیرخارجه داشت

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که «آیا هیئتی از قطر در ایران حضور داشته است یا خیر؟» گفت: بله، امروز یک هیئت از قطر مذاکراتی با وزیر محترم داشته است. در این روزها، بسیاری از کشورها، چه کشور‌های منطقه و چه کشور‌های خارج از منطقه، تلاش می‌کنند تا به پایان جنگ و جلوگیری از تشدید تنش‌ها کمک کنند. این تلاش‌ها از نظر ما ارزشمند است. با این حال، میانجی رسمی مذاکرات همچنان پاکستان باقی مانده است.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۴ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
ما دیکته می کنیم اونا باید عمل کنن. توافق مَوافق نداریم. مردم کف خیابون حواسشون کاملا جمعه.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۹ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
شهید امیرعبداللهیان ، درباره تله مذاکرات هشدار داده بود 💔
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
یه باررفتن فقط یه کاغذ به نام برجام امضاء کردن حالا باورشون شده که میشه توافق کردتا سراین چاههای نفت رو بازنکنید که بیان مفت ببرندهمین آش وهمین کاسه است آقا عوارض تنگه اتو بگیر بی خیال ،دنبال توافق هم نباش محاصره کردن بکنند شما هم محاصره کن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
هرتوافقی که
اسرائیل برچیده نشود
آمریکا از منطقه نرود

نوعی تسلیم هست ،هرچقدر هم پیروزی پیروزی بکنید افکار مردم آن را نخواهند پذیرفت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۰ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار، نتانیاهو جنایتکار، هر دو 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و ناامنی در منطقه هستند
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی هستند و مرتکب جنایات شده اند و باید در دادگاه لاهه دیوان کیفری بین المللی محاکمه شوند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
حرفات کاملا درسته اما دادگاه لاهه هم جزوی از سیستم طراحی شده توسط خودشونو و ضمانت اجرایی هم نداره. ضمانت اجرایی فقط موشکای خودمونه. اینا فقط و فقط زبان زور می فهمن.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
جنگ تحمیلی هشت ساله ثابت کرده است و نشان داده است که متأسفانه دولت حکومت نظام جمهوری اسلامی تاکنون در مورد جنایت های صدام و حامیانش از طریق دادگاه لاهه و هم سایر دادگاه های بین المللی هیچ کاری و اقدامی نکرده است و هنوز هم پیگیری نمی کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۶ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در از بین بردن تروریسم در منطقه شکست خورد
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در از بین بردن القاعده در منطقه شکست خورد
آمریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون در از بین بردن طالبان در افغانستان شکست خورد.
آمریکا جنایتکار از سال 2011 تاکنون در از بین بردن داعش در منطقه و جهان شکست خورد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
موضوع برنامه هسته‌ای ایران در سال ۱۳۹۴ به طور رسمی و به طور کامل تمام و پایان یافته است و متأسفانه از سال ۲۰۱۵ تاکنون هر گونه مذاکره ۱۰۰ درصد فقط تکرار بود و هم غلط و اشتباه بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
موضوع مذاکرات اسلام‌آباد پاکستان در مورد جنگ ۴۰ روزه است و هیچ ارتباطی و ربطی به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
تنگه هرمز ربطی به آمریکا جنایتکار ندارد
آمریکا جنایتکار هیچگونه حق دخالت و مداخله در تنگه هرمز را ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
لطفا پیگیر وصل اینترنت باشید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۱ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
آقای بقایی کدام توافق
خر با آن همه خرییتش اگر یک بار پایش داخل یک سوراخ رفت دیگر از آن راه نمی رود و یا در موارد بعدی حواسش را حمع می کند
شما دیپلماتها 40 و اندی سال است که پایتان می رود داخل سوراخ و نیش می خورید باز همان حرکت را تکرار می کنید
چقدر شما عاشق این آمریکا هستید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۳ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
چقدر باید مرد م و دانشمند این کشور شهید بشن تا بدونید این ها تعهد ندارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۳ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
ما ک میدونیم توافق نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
امریکا واقمارش به دنبال وقت کشی وزمانگیری در مذارات هستند فریب این نامرده را نخورید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۷ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
یعنی امکان داره که آمریکا ۵ شرط اصلی و راهبردی ایران را بپذیره ؟! ما نباید امتیاز یا باجی به آمریکا بدیم که اون امتیاز حق مردم ایران هست ، یعنی نباید از حق مردم ایران بگذریم، اگه تحمل کنیم پیروزی نهایی با ما و فرزندان ماست . خسارات و هزینه ها بخش جدایی ناپذیر هر جنگی هست .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۴ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
خاک بر سر ایران ک ی کشور دوزاری مثل پاکستان میانجی ماست..ایران کجا پاکستان کجا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۰۲ خرداد ۱۴۰۵
واقعاً بدتر از این نشستن سر میز مذاکره ای که دوبار به ما حمله شد
