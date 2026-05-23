باشگاه خبرنگاران جوان - «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه جمعه اول خرداد در گفت‌و‌گو با «شبکه خبر» به بیان تازه‌ترین تحولات مرتبط با روند مذاکرات ایران و آمریکا پرداخت و گفت: روند جاری و حضور مقام‌های ارشد پاکستان در تهران به این معنا است که ما به یک نقطه عطف یا وضعیت تعیین‌کننده‌ای رسیدیم. قبلاً هم اگر خاطرتان باشد، سفری آقای عاصم منیر به تهران داشتیم و این روند ادامه دارد.

بقائی در پاسخ به این پرسش که این به معنای تغییر در روند مذاکرات نیست، گفت: بله، نمی‌توانیم بگوییم که به جایی رسیدیم که توافق نزدیک است؛ ضرورتاً خیر، اینطور نیست. روند ادامه‌دار است و نه غیرطبیعی و نه طبیعی. من قبلاً هم گفتم که اختلاف نظر‌ها بین ایران و آمریکا آنقدر عمیق و زیاد است، به‌ویژه بعد از جنایاتی که در دو سه ماه اخیر مرتکب شده‌اند. نمی‌توان گفت با چند بار رفت و آمد یا مذاکرات ظرف چند هفته یا چند ماه حتماً به نتیجه خواهیم رسید. دیپلماسی زمان‌بر است و طرفین از هر فرصتی برای انتقال دیدگاه‌های خود استفاده می‌کنند.

جزئیات مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای در این مرحله مورد بحث قرار نمی‌گیرد/ فعلاً تمرکز ما روی خاتمه جنگ است

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که «احتمالاً کدام یک از بند‌های مورد اختلاف اکنون بیشتر مورد توجه قرار دارد؟» گفت: مذاکرات بر خاتمه جنگ تمرکز دارد و مباحث مرتبط با موضوع هسته‌ای در این مرحله قرار نیست جزئیاتش مورد بحث قرار گیرد. بحث خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، موضوع بسیار مهمی است. همچنین وضعیت تنگه هرمز و موضوع تعرض آمریکا به کشتی‌ها، که خودشان آن را محاصره دریایی ایران نامیده‌اند، باید بررسی شود. اینها موضوعات مهمی هستند که همچنان مورد بحث قرار دارند.

بقائی همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا طرف آمریکایی مشخصا مطالبه هسته‌ای دارد؟» گفت: نظر ما روشن است. در این مرحله تمرکز ما روی خاتمه جنگ است. دلیل اینکه در مورد جزئیات مباحث مرتبط با موضوع صحبت نمی‌کنیم، مشخص است. ما دو بار این کار را کردیم و زیاده‌خواهی طرف مقابل باعث شد وارد جنگ شویم. این تجربه را نمی‌توانیم نادیده بگیریم. بنابراین، با داشتن چنین تجربه‌ای، باید ابتدا به خاتمه جنگ برسیم با مختصاتی که منافع و نگرانی‌های ما را تأمین کند و در مرحله بعد درباره سایر موضوعات صحبت کنیم یا نکنیم. فعلاً تمرکز ما روی خاتمه جنگ است.

به عنوان عضو ان‌پی‌تی حق داریم از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنیم

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که «طرف آمریکایی بهانه‌ای دارد مبنی بر اینکه اگر بخواهد بحث‌های هسته‌ای را بعداً مورد مناقشه قرار دهد، مباحثی مثل دسترسی به مواد غنی‌سازی که در جایی قرار دارد و بازرسان آژانس باید به آن دسترسی داشته باشند، مطرح می‌شود. پاسخ ما چیست؟» گفت: اینکه آمریکایی‌ها خواسته‌های خود را که عموماً زیاده‌خواهانه و نامعقول هستند، مطرح می‌کنند و از هر فرصتی برای انتقال این موضوعات استفاده می‌کنند، شکی نیست. این بحث‌ها مدام مطرح می‌شود، اما در مورد مباحث هسته‌ای تکلیف بسیار روشن است. ما عضو ان‌پی‌تی هستیم و به عنوان عضو ان‌پی‌تی حق داریم از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز استفاده کنیم.

بقائی با بیان اینکه درباره مباحث مرتبط با اورانیوم غنی‌شده با درجه بالا در ایران، مواضع ما به‌روشنی مشخص شده است، گفت: بنابراین، اگر بخواهیم در این مرحله به جزئیات این موضوع بپردازیم، به نتیجه نخواهیم رسید. دلیل این امر کاملاً روشن است؛ ما قبلاً این مسیر را طی کرده‌ایم و اختلاف‌نظر‌ها به حدی زیاد بوده که نتوانسته‌ایم به توافق برسیم. از سوی دیگر، طرف مقابل به خاطر خواسته‌های نامعقول خود نهایتاً باعث شد که میز مذاکره از بین برود و مرتکب جنایات و تجاوزاتی علیه ایران شود.

امروز یک هیئت از قطر مذاکراتی با وزیرخارجه داشت

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که «آیا هیئتی از قطر در ایران حضور داشته است یا خیر؟» گفت: بله، امروز یک هیئت از قطر مذاکراتی با وزیر محترم داشته است. در این روزها، بسیاری از کشورها، چه کشور‌های منطقه و چه کشور‌های خارج از منطقه، تلاش می‌کنند تا به پایان جنگ و جلوگیری از تشدید تنش‌ها کمک کنند. این تلاش‌ها از نظر ما ارزشمند است. با این حال، میانجی رسمی مذاکرات همچنان پاکستان باقی مانده است.