با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت فاطمه (س) جشن ازدواج آسان ۱۴ زوج جوان در روستای دیزج خلیل شبستر باشکوه خاصی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد مراسم ازدواج رونمایی از اولین طومار میثاق علوی در آذربایجان شرقی و اجرای آیینی از سنت‌های اصیل ازدواج در آذربایجان که شور و هیجان خاصی را به جمعیت بخشید.

در ادامه این جشن با حمایت‌های گسترده خیرین و نهاد‌های دولتی، مجموعه‌ای از هدایا شامل وام‌های قرض‌الحسنه ۵۰ میلیونی، لوازم منزل و لوح‌های یادبود به زوج‌ها اهدا شد.

همچنین مقرر گردید در راستای حمایت‌های مستمر، هدایای تکمیلی دیگری نیز از سوی خیرین شهرستان به خانواده‌های جوان اهدا شود.

این برنامه به کمک و ابتکار موسسه مردم نهاد و متولیان امور جوانان شهرستان شبستر ترتیب یافت.

حجت الاسلام محمدی امام جمعه شبستر در این مراسم امر ازدواج را تکمیل کننده شریعت اسلامی دانست و از مسئولان بویژه بانک‌ها خواست در فراهم کردن سازوکار‌های ازدواج آسان و اختصاص وام‌های کم بهره و تامین مسکن جوانان و امکانات و جهیزیه زندگی زوج‌های جوان را تشویق و برای ازدواج و فرزندآوری ترغیب نمایند.