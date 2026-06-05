چاپخانه زوج کارآفرین کرمانی

زوج جوان خلاق با راه اندازی چاپ خانه کوچکی درشهر کرمان دست به تولیدات بزرگ زدند، شغلی که ماجرایش از دیدن پرچم ایران در سواحل قشم شروع شد وعلاقه خانم خانواده به خیاطی مسیر زندگی را به سمت و سو دیگری سوق داد. تا آنجا که این زوج کارآفرین زمینه سازاشتغال چندین نیروی متخصص در کارگاه خود شدند. این کارگاه که با یک دستگاه چاپ پرچم شروع به کار کرد، اکنون در زمینهی چاپ بنر، چاپ روی پارچه و تولیدی پوشاک فعالیت گستردهای دارد و این داستان به اینجا ختم نمیشود، اجرای نقوش ایرانی بر روی لباسها ایده خانم این خانواده بود که رنگ و بوی دیگری به پارچههای بی جان داد. داشتن چاپ خانه شخصی و تولیدی پوشاک، آرزوی خانواده آقای باقرپور بود که با تلاش بی وقفه این زوج محقق گشت.