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عملیات تعویض و شستشوی مقره خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گیلان

عملیات تعویض و شستشوی مقره خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گیلان
عکاس الهه فلاح
تاریخ انتشار ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ ۰۸:۵۸
کد خبر
۹۰۹۲۰۷۳
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در پی افزایش آلودگی در جنوب استان گیلان ناشی از وجود معادن و کارخانه‌های صنعتی مستقر در منطقه و با توجه به اثرات ناشی از این آلودگی بر مقره‌های خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گیلان-نیروگاه شهید رجایی، عملیات تعویض و شستشوی مقره‌های آلوده در ۵ گروه کاری انجام پذیرفت. این عملیات با همکاری و تلاش شرکت‌های پیمانکاری خطوط گیل شمال و سیستم‌های نوین انرژی معراج و فاطر ساری با رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی و HSE اجرا گردید. به دلیل نبودن جاده‌های دسترسی و نیز شرایط سخت جوی همراه با تغییرات لحظه‌ای وضعیت آب و هوا، انجام این عملیات با دشواری‌های قابل توجهی همراه است. اجرای این اقدام نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان خط، پیشگیری از بروز هر گونه حوادث احتمالی و بهبود شرایط بهره برداری داشته است.

عملیات تعویض و شستشوی مقره خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گیلان

در پی افزایش آلودگی در جنوب استان گیلان ناشی از وجود معادن و کارخانه‌های صنعتی مستقر در منطقه و با توجه به اثرات ناشی از این آلودگی بر مقره‌های خط ۴۰۰ کیلوولت نیروگاه گیلان-نیروگاه شهید رجایی، عملیات تعویض و شستشوی مقره‌های آلوده در ۵ گروه کاری انجام پذیرفت. این عملیات با همکاری و تلاش شرکت‌های پیمانکاری خطوط گیل شمال و سیستم‌های نوین انرژی معراج و فاطر ساری با رعایت کامل الزامات فنی و ایمنی و HSE اجرا گردید. به دلیل نبودن جاده‌های دسترسی و نیز شرایط سخت جوی همراه با تغییرات لحظه‌ای وضعیت آب و هوا، انجام این عملیات با دشواری‌های قابل توجهی همراه است. اجرای این اقدام نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان خط، پیشگیری از بروز هر گونه حوادث احتمالی و بهبود شرایط بهره برداری داشته است.
۱۱ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۸
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برچسب ها: انرژی برق ، نیروگاه برق ، گیلان
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