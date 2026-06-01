رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: به رغم تمامی مشکلات، محصولات تولیدی کمتر از قیمت تمام شده عرضه کردند و نگذاشتند خللی در توزیع محصولات ایجاد شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: ما شاهد بودیم در جنگ تحمیلی رمضان، اتاق فکری در وزارت جهاد با مدیریت وزیر جهاد کشاورزی داشتیم و موضوعات تامین و توزیع اقلام در بازار رصد می شد.

به گفته وی، موضوعات مربوط به تولید محصولات استراتژیک مورد رصد قرار می گرفت و بصورت شبانه روزی شاهد بودیم که در وزارت جهاد این موضوعات مورد پیگیری هایی که قرار می گرفت و تصمیماتی گرفته می شد و اگر لازم بود دستگاه اجرایی و نظارتی و دولتی پای کار بودند و با توجه به تمامی مشکلات، محصولات تولیدی کمتر از قیمت تمام شده عرضه کردند و نگذاشتند خللی در توزیع محصولات ایجاد شود.

عالمی ادامه داد: در خصوص تولید محصولات کشاورزی حمایت های خوبی در وزارت جهاد صورت گرفته است، اما اینکه این حمایت ها کافی است یا نقصی نداشته است، باید حمایت ها بررسی شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: ما نمی توانیم مسئولیت تامین بازار را از وزارت جهاد کشاورزی بخواهیم، اما اختیارات لازم را به آنها ندهیم.

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، تنظیم بازار محصولات
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