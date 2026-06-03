رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: براساس آمار به طور میانگین ماهانه ۲۰ هزار تن قارچ در کشور تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ از افزایش ۳۰ درصدی قیمت قارچ خبر داد و گفت: با توجه به گرانی مواد اولیه و جنگ اخیر، تولید در فروردین و اردیبهشت ۳۰ تا ۳۵ درصد کمتر از قبل بود، اما پیش بینی می شود که تولید به ۲۰۰ تا ۲۱۰ هزار تن تا پایان سال برسد.

وی با بیان اینکه به طور میانگین ماهانه ۲۰ هزار تن قارچ در کشور تولید می شود، افزود: برآوردها حاکی از آن است که امسال در فصل گرما تولید همین‌ میزان باشد.

رجبی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه خیلی از واحدها تقاضای بیش از ۳۰ درصد افزایش قیمت را داشتند، اما انجمن در راستای حمایت از حقوق مصرف کننده و تولیدکننده پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی بود که اگر به حالت نرمال شرایط برگردد، قیمت تغییری نخواهد داشت.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ از ورودی روزانه ۳۰ تا ۳۵ تن قارچ در تهران خبر داد و گفت: با توجه به آنکه بخش اعظم قارچ در رستوران ها مصرف می شد، اما اکنون تقاضا برای خرید قارچ از سوی رستوران ها بواسطه شرایط اقتصادی خانوارها کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه خبری از صادرات قارچ به بازارهای بحرین، کویت و امارات نیست، گفت: اکنون در حال رایزنی برای صادرات قارچ به ارمنستان و روسیه  هستیم.

برچسب ها: تولید قارچ ، بازار قارچ ، قیمت قارچ
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