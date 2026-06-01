مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: با توجه به افزایش جوجه ریزی ها، عرضه مرغ بتدریج در حال افزایش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: قیمت کنونی مرغ زنده متعارف است به طوریکه به قیمت تمام شده نزدیک است.

وی با بیان اینکه عرضه مرغ بتدریج در حال افزایش است، افزود: براساس آمار در اردیبهشت ۱۲۱ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که این میزان در خرداد به ۱۳۵ میلیون قطعه می رسد و براین اساس نگرانی در خصوص تامین مرغ نداریم.

اسداله نژاد با اشاره به وضعیت تامین نهاده های دامی بیان کرد: در حال حاضر قیمت جوجه یکروزه غیرمنطقی است به طوریکه هر قطعه جوجه بالای ۱۱۰ هزار تومان عرضه می شود و در خصوص تامین نهاده مشکلی نداریم.

مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی ادامه داد: همیشه قیمت مرغ ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر یا بیشتر از قیمت کارشناسی عرضه می شود، هرچند عموما کمتر از نرخ کارشناسی است، اما اکنون ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر است که امیدواریم شرایط به گونه ای باشد که همین‌ میزان کاهش یابد، چنانچه بدنبال آن باشیم که قیمت بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد امکان چنین امری وجود ندارد چراکه در صورت تحقق این امر تنش قیمت تکرار می شود.

به گفته وی، مجموعه سیاست گذاری ها باید به نحوی باشد که تولید پایدار باشد چراکه با تولید پایدار و مستمر قیمت منطقی و متعارف می شود.

اسداله نژاد با بیان اینکه با توزیع مرغ منجمد بازار متعادل شده است، تصریح کرد: ذائقه مردم ایزان مرغ منجمد نیست و حتی در صورت تفاوت قیمت بر تهیه خرید مرغ گرم را ترجیح می دهند