باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - ابوالقاسم‌ حسین پور مدیر کل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها و منابع طبیعی گفت: وسعت مراتع کشور ۸۳ میلیون هکتار است که ۶ درصد مراتع درجه یک، ۲۵ درصد مراتع درجه دو و نیمه متراکم و ۶۹ درصد مراتع درجه سه و کم تراکم و فقیر تشکیل می دهد که بیشتر پهنه های خشک کشور را در بر می‌گیرد.

به گفته وی، بیش از یک میلیون بهره بردار که شامل مرتع داران عشایری و روستایی هستند که کار مدیریت و حفاظت و بهره برداری از مراتع باید به انجام برسانند که با ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز بیش از ۱۰ میلیون تن تولید علوفه در سال مراتع مورد بهره برداری قرار می گیرد.

حسین پور با بیان اینکه توسعه طرح های مرتع داری با رویکرد طرح های چند منظوره در دستور کار است، افزود: ۴۷ میلیون هکتار طرح مرتعداری تهیه شده که بیش از ۲ میلیون هکتار طرح های چندمنظوره و تلفیقی است و در بحث مراتع اولویت ما حفظ مراتع در وهله نخست است و در وهله دوم احیای مراتع و وهله سوم بهره برداری مراتع است و در حفظ مراتع ارزش گذاری واقعی مراتع احصا شود و این در تبدیل کاربری های این حوزه بازدارنده باشد و در حقیقت باید کارشناسی شده و دقیق انجام‌ بگیرد تا زیست بوم ها را بدرستی حفاظت کنیم و این موضوع به شناسایی ارزش دقیق زیست بوم ها بر می‌گردد.

مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها با بیان اینکه ۷۵ درصد ارزش های مرتع در حوزه کارکردهای زیستی و غیربازاری و ۲۵ درصد در حوزه کارکرد اقتصادی قرار دارد، افزود: حفظ آب و تنظیم‌ چرخه آب مهم ترین کارکرد مرتع است به طوریکه سالانه هر هکتار مرتع با مدیریت صحیح ۲۵۰ میلیون متر مکعب آب را می‌تواند ذخیره و به عنوان آب سبز به زمین نفوذ بدهد و در بحث حفظ خاک و جلوگیری از فرسایش خاک هر هکتار مرتع ۴ تن کاهش می دهد، در حوزه ترسیب کربن و توسعه تفرج گاه و جلوگیری از گرد و غبار و جلوگیری از تخریب سرزمین مراتع می توانند ایفای نقش کنند. گفتنی است مراتع در حوزه کارکردهای اقتصادی نقش مهمی دارند به طوریکه تولید علوفه یکی از کارکردهای اصلی اقتصادی است که امسال بدلیل شرایط مساعد بارش ۹ میلیون تن علوفه در سطح مراتع کشور تولید داشتیم‌ که ارزش ریالی بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و این موضوع به تولید گوشت قرمز کمک‌ می کند، همچنین گیاهان دارویی و سایر محصولات فرعی ۵۰۰ تن صادرات داشتیم که ارزش افزوده ای است که جوامع محلی می توانند از آن استفاده کنند و این امر به اقتصادی کردن طرح های مرتعداری کمک‌ می کند. در حوزه تولید عسل سالانه ۸۸ هزار تن در سطح مراتع اتفاق می افتد و سایر کارکردهای مراتع بدرستی باید تبیین شود و مورد توجه قرار بگیرد.

حسین پور با بیان اینکه احیای مراتع در قالب طرح های مرتعداری داشتیم، افزود: عملیات بیولوژیک و بیومکانیک در بخش های مختلف قوت گرفت به طوریکه در بخش احیای رویشگاه گیاهان دارویی بیش از ۶۶ هزار هکتار طی یکسال گذشته احیا شد، همچنین حفاظت، احیا و توسعه رویشگاه گیاهان دارویی در دستور کار است و امسال افزایش اعتبارات مراتع در لایحه بودجه ۱۴۰۵ از محل منابع عمومی با رشد ۶ برابری مواجه شد که به روند حفاظت، مدیریت و بهره برداری و احیای مراتع درجه سه کمک کند.

وی گفت: گستره وسیع مراتع کشور و نیازمندی به احیای زیست بوم مهم که با کارکردهایی مهم در حفظ آب و خاک و جلوگیری از سیل و سایر کارکردهای اقتصادی مراتع نیازمند ت جه بیشتر است که در برنامه های توسعه گذشته کمتر به مراتع توجه شده که در برنامه هفتم در دولت و مجلس مورد توجه قرار گرفته است به طوریکه مدیریت، حفاظت و احیای ۲۰ میلیون هکتار از مراتع کشور طی برنامه هفتم هدفگذاری شده است و امیدواریم‌ اعتبارات مورد نیاز تامین شود تا تکاپوی اقدامات حفاظتی و احیای ۸۳ میلیون هکتار محقق شود.