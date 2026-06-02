سخنگوی سازمان جنگل‌ها گفت: براساس آمار از ابتدای اجرای طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت تاکنون، ۵۷۰ میلیون اصله نهال در سطح ۴۰۰ هزار هکتار کشت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - کامران پور مقدم سخنگوی سازمان جنگل ها با اشاره به آخرین وضعیت طرح کاشت یک‌میلیارد درخت گفت: طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت استمرار خواهد یافت که این امر منوط به ۴ سال نیست.

به گفته وی، امسال طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در قالب پویش سرو ایران ادامه دادیم و طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت با مشارکت مردمی استمرار می یابد.

پور مقدم ادامه داد: تولید نهال توانستیم بخش عمده نهالستان های دولتی و خصوصی در این طرح بکار بگیریم به طوریکه بیش از ۵۷۰ میلیون اصله نهال در این نهالستان ها تولید کنیم و کماکان این تولیدات ادامه خواهد داشت. گفتنی است بیشترین استقبال مردم برای طرح کاشت نهال های سریع الرشد و چوب ده بوده است به طوریکه ۳۰ تا ۴۰درصد این نهال ها مربوط به زراعت چوب است.

سخنگوی سازمان جنگل ها با اشاره به آخرین وضعیت تخصیص اعتبار به طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت گفت: منابع اعتباری لازم دولتی نتوانستیم برای اجرای این طرح تخصیص یابد، اما مشارکت های مردمی، استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت های بزرگ و حضور خیرین و سایر دستگاه های دولتی و وزارتخانه ها در اجرای این طرح به ما کمک کردند که براین اساس این طرح بیشتر در قالب مشارکت مردمی بوده به طوریکه این ۵۷۰ میلیون اصله نهال در سطح ۴۰۰ هزار هکتار کشت شده است.

وی گفت: برآوردها حاکی از آن است که تا پایان اجرای طرح کاشت مردمی یک میلیارد درخت به ۷۵ درصد اهداف کمی به رغم‌ محدودیت منابع مالی و خشکسالی سال قبل برسیم. گفتنی است اگر قرار باشد اعتبارات از طریق بودجه دولتی باشد، رقم هنگفتی است و چندین همت برای تولید و کاشت نهال نیاز دارد، اما بدلیل آنکه مشارکت مردمی و مسئولیت های مردمی داشتیم، از این رو اعتبارات دولتی برای استفاده از طرح های آبخیزداری و آبخوانداری و بیابان زدایی و توسعه فضای سبز استفاده می کنیم.

برچسب ها: کاشت درخت ، تولید نهال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
باید درختهای مقاوم و مثمر باشه مثلا توت
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