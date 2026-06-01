رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران گفت: بنابر نامه اخیر وزارت جهاد به گمرکات صادرات تخم مرغ آزاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۸۰ هزار تومان است که ۸۰ هزار تومان کمتر از نرخ تمام شده تولید عرضه می شود.

به گفته وی، با توجه به گرمای هوا و کاهش مصرف در این مقطع، تخم مرغ کمتر از نرخ تمام شده عرضه می شود که این امر آینده تولید را در معرض خطر قرار می دهد.

کاشانی ادامه داد: با توجه به نامه اخیر وزارت جهاد صادرات آزاد شده است که امیدواریم به گمرکات ابلاغ شود تا با کمک صادرات، تخم مرغ به نرخ منطقی برسد و تولید را حفظ کند.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن قیمت منطقی هر کیلو تخم مرغ برای مصرف کننده را با احتساب نرخ درب مرغداری ۲۱۰ هزار تومان اعلام کرد.

وی درباره آخرین وضعیت صادرات تخم مرغ بیان کرد: ۱۰ کانتینر معادل ۳۰۰ تن تخم مرغ وارد مرز شد که با ابلاغ نامه نامه وزارت جهاد به گمرکات صادر می شود.

به گفته کاشانی، اگر خرید حمایتی توسط پشتیبانی امور دام صورت نگیرد تا تخم مرغ به قیمت تمام شده نزدیک نشود، هفته آینده اتحادیه خود خرید حمایتی را آغاز می کند. گفتنی است اتحادیه ماهانه ۵ تا ۷ هزار تن تخم مرغ خرید حمایتی خواهد داشت‌.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: اگر در ماه گرم سال نتوانیم تخم مرغ به قیمت تمام شده نزدیک کنیم، بی تردید در ماه دوم سال با چالش روبرو خواهیم شد.