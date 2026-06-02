مدیر کل دفتر ساماندهی اراضی کشاورزی مجموع اراضی کشاورزی را ۱۸.۷ میلیون هکتار اعلام کرد و گفت: با احتساب اراضی که سنددار شدند، مابقی ظرف ۶ سال آینده سند دار می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فرهاد ثنایی مدیر کل دفتر ساماندهی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور گفت: موضوع سنددار سدن اراضی کشاورزی همراه با اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ شمسی شروع شد و مقداری اراضی به مردم واگذار شد که قرار بود در مدت مشخص برای اراضی سند صادر شود که این موضوع تا دهه اخیر بصورت راکد ماند.

به گفته وی، در ۱۰ سال اخیر در دولت طرحی را مبنی بر حدنگاری و کاداستر اراضی کشاورزی پیشنهاد دادند که در همین راستا سازمان ما تا سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار اراضی بصورت کاداستر شده نقشه تهیه کرد و همراه مستندات جهت صدور سند به سازمان ثبت ارسال کرد و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ این وظیفه به ثبت موکول شد و براین اساس سازمان ثبت برای مقداری اراضی سند تک برگ صادر کرد.

ثنایی ادامه داد: قانون الزام مصوب ۱۴۰۳ این وظیفه مجدد به سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی موکول شد که اراضی کشاورزی که قابل سند هستند بصورت لسناد رسمی تک برگی برای این اراضی سند صادر شود و برآوردی که از طریق سازمان ثبت برای ما ارسال شده تاکنون ۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی بصورت مفروض سند تک برگ دریافت کردند.

این‌ مقام مسئول مجموع اراضی کشاورزی ۱۸.۷ میلیون هکتار اعلام کرد و افزود: با کسر ۶ میلیون هکتار، ۱۲.۷ میلیون هکتار اراضی ما سنددار نشدند که از سال ۱۴۰۳ تاکنون مجموع قوانین،بخشنامه ها، دستورالعمل ها، ضوابط و نرم افزارها و سامانه هایی که لازم است، سند صادر شود، انجام شده است و همواره مقدمات کار اجرا شده و بصورت پایلوت ۳۰ درصد شهرستان های کل کشور برای تشکیل سند در قانون الزام برون سپاری انجام دادیم.

مدیرکل دفتر امور ساماندهی اراضی کشاورزی با اشاره به تاثیر سنددار شدن اراضی در پرداخت مالیات بیان کرد: این کار هیچ هزینه ای برای کشاورزان ندارد و بصورت رایگان این امر انجام می شود تا تشویقی برای کشاورزان باشد که بصورت رایگان در طرح مشارکت کنند و در خصوص مالیات تاکنون مصوبه ای مبنی بر دریافت مالیات ابلاغ نشده است و دولت برنامه ای در این خصوص ندارد.

به گفته وی، از کشاورزان تقاضا داریم در این طرح ملی که منافع زیادی برای کشاورزان دارد، شرکت کنند که براین اساس از هرگونه تعرض جلوگیری می کنند و از طرفی در دریافت تسهیلات می توانند به عنوان وثیقه استفاده کنند.

این مقام مسئول با بیان اینکه با سنددار شدن اراضی کشاورزی آمار دقیقی از تولید در اختیار داریم، گفت: در زمینه تامین نهاده و برنامه ریزی تولید و تنظیم بازار می توان از آن استفاده کرد و به نظر می رسد بعداز گذشت ۲ سال از اجرای قانون ارایه هر گونه خدمات به کشاورزان منوط به قانون الزام است. گفتنی است با توجه به توان اجرای شرکت های موجود در کشور سطح ۱۲.۷ میلیون هکتار اراضی باقی مانده ظرف ۶ سال آتی معادل سالانه ۲ میلیون هکتار اراضی سندار شدند، همچنین مردم شخصا می توانند خارج از برنامه می توانند درخواست سند برای اراضی خود کنند.

برچسب ها: سنددار شدن اراضی ملی ، اراضی کشاورزی
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