رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان گفت: با توجه به همکاری وزارت جهاد با تشکل‌ها و اتخاذ تصمیمات جنگی، مشکلی در تامین نهاده نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید موافق قدیری رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان کشور با بیان اینکه نقش وزارت جهاد کشاورزی در جنگ رمضان‌ پررنگ بود، گفت: در شرایط فعلی قفسه های فروشگاه نشان می دهد که وزارت جهاد نقش خود را بدرستی ایفا کرده به طوریکه کمبودی ایجاد نشده است.

به گفته وی، تولیدکنندگان به رغم شرایط جنگی و مشکلات تنگه هرمز، مواد اولیه به موقع تامین شد، البته این امر نافی آن‌ نیست که مشکلاتی وجود ندارد، بلکه مشکلاتی است و طبیعتا بدلیل شرایط جنگ و بحران فعلی تمام تلاش تولیدکنندگان بر آن بوده که همراهی لازم را داشته باشند و در راستای سیاست های کلان وزارت جهاد کشاورزی گام بر دارند.

موافق قدیری ادامه داد: بسیاری از تصمیمات که تا قبلا گرفته می شد و مخل تجارت و تولید بود، متوقف شد که براین اساس خیلی از قوانینی که در سال های گذشته داشتیم و تصمیماتی که در سنوات قبل اتخاذ شد و مانع کسب و کار شده بود، در زمان جنگ وزارت جهاد با مشارکت تشکل ها تصمیمات جنگی گرفت که همین امر موجب شد خیلی از مشکلات پر رنگ نباشد واردکنندگان نهاده دامی توانستند راحت تر فعالیت کنند.

رئیس انجمن خوراک دام،طیور و آبزیان گفت: رویکرد وزارت جهاد آن است که همین تصمیمات جنگی را استمرار دهد چراکه تصمیمات، قوانین و آیین نامه های قبلی که اجازه نمی دادند تولید نفس تازه بکشد کنار گذاشته شد و همواره این‌ تصمیمات جنگی با نگاه و رویکرد و برنامه جدید همراه با تکنولوژی و تصمیمات دنیا استمرار یابد که در نهایت این امر موجب شده تا تولید ارزش افزوده بهتری داشته باشد و تولیدکننده با انگیزه بیشتری به تولید ادامه داد.

برچسب ها: واردات نهاده ، نهاده دامی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
سارا
۱۳:۵۷ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
مگه مردم توان خرید دارن ؟ !
فکر تامین گوشت و مرغ و ...اون شاید بیست درصد قشر مرفه که میتونن بخرن باشین وگرنه که امثال من دیگه یادمون رفته کی گوشت خوردیم
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۲ خرداد ۱۴۰۵
بله کاملا مشخصه ندارید
گوشت کیولیی 2 تا 3 میلیون
۰
۱
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