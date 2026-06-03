باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - فضل خرم مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایر دامداران متحرک گفت: امسال با توجه به شرایط مساعد بارش در اکثر استان ها زمینه را فراهم کرده به گونه ای که عشایر انگیزه تداوم تولید را دارند.

به گفته وی، اگر زمینه ای فراهم شود تا دام در ییلاق عشایر چرا می کنند، بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که نهاده دامی را بعد از چرا در اختیارشان قرار دهیم این امر موجب شده وزن دام از متوسط ۴۰ کیلو به ۵۰ تا ۵۵ کیلو افزایش یابد که این امر‌ منجر به کاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید گوشت قرمز می شود.

خرم ادامه داد: در برنامه تولید قراردادی ۱۵ هزار تن افزایش تولید برای ۲ دوره در نظر گرفتیم که جلسات لازم صورت گرفته است، چنانچه بتوانیم در مرداد با عشایر قرارداد ببندیم در آذر و دی ماه می توان گوشت را در بازار عرضه کرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه اجرای تولید قراردادی راهکاری برای ارتقای ضریب تولید است، افزود: اجرای تولید قراردادی زمینه را برای جلوگیری از خروج ارز فراهم‌ می کند و از طرفی بهره وری در افزایش نهاده را به همراه دارد.

به گفته وی، سال گذشته جامعه عشایر ۲۱۵ هزار تن گوشت قرمز تولید کردند که با اجرای صحیح تولید قراردادی ۱۰۰ هزار تن می توان به این رقم اضافه کرد که این میزان تولید منجر به تامین کسری نیاز کشور خواهد شد که براین اساس نیازی به واردات گوشت نداریم.

خرم با بیان اینکه بیش از ۲۴ درصد گوشت قرمز کشور توسط جامعه عشایر تامین می شود، افزود: با اجرای صحیح تولید قراردادی، تامین گوشت قرمز توسط جامعه به ۳۷ تا ۳۸ درصد می رسد.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عشایر دامدارون متحرک متوسط قیمت دام زنده عشایر از ۶۹۰ تا ۷۵۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: قیمت بازار گوشت با احتساب ضریب ۲.۱ تا ۲.۲ رقمی معادل یک میلیون و ۵۳۰ هزار تومان است، اما بعضا در بازار ران، قلوه گاه و سردست جدا عرضه می کنند که برای هر قسمت قیمت تعیین می‌کنند.