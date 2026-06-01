نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: برآورد‌های اولیه حاکی از آن است که تولید محصولات باغی نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: با توجه به بهبود شرایط بارش نسبت به سال قبل و وضعیت مساعد دما، خسارت شدیدی نداریم.

به گفته وی، هرچند وزش باد شدیدهای در روزهای اخیر مشکلاتی ایجاد کرد، اما به طور کلی وضعیت گل دهی و مراحل پس از گل مناسب است که امیدواریم ادامه همراهی طبیعت داشته باشیم و مشکل ناترازی برق حل و فصل شود تا در نتیجه شاهد پرمحصولی و محصول مرغوب باشیم که می تواند پشتوانه امنیت غذایی باشد.

شادلو ادامه داد: برآوردها حاکی از آن است که اگر مشکل خاصی رخ ندهد، شاهد افزایش چشمگیر تولید باشیم.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: برآوردهای اولیه حاکی از آن است که تولید محصولات باغی نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش یابد که براین اساس ۵۰ درصد محصول ظرفیت صادراتی دارد و این فرصت مناسب را نباید نادیده گرفت، از این رو امیدواریم شرایط و بستر لازم فراهم شود تا صادرات رخ دهد.

برچسب ها: محصولات باغی ، تولید محصولات باغی
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