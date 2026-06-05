باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مجتبی شادلو نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران گفت: امسال برای سومین سال متوالی قطعی برق چاه های کشاورزی اتفاق افتاده است و با وجود پیگیری های مستمر در خصوص خسارتی که این موضوع به باغات وارد می کند، قول قطعی داده شد که قطعی برق نخواهیم داشت، اما متاسفانه از اواسط اردیبهشت این موضوع تکرار شد.

به گفته وی، با توجه به آنکه قطعی برق چاه های کشاورزی آسیب جدی به تولید می زند، انتظار می رود که قطعی برق بخش کشاورزی جدای از قطعی عموم اتفاق نیفتد و این‌ معضل به هر نحوی باید از طریق انرژی های خورشیدی و جایگزین مرتفع شود.

شادلو ادامه داد: امر تولید به هر نحوی باید استمرار یابد تا زحمات تولید به هدر نرود، از طرفی امیدواریم مسئولان متوجه خساراتی که قطعی برق برای بخش باغبانی بوجود می آید، باشند.

نایب رئیس اتحادیه باغداران تهران با تاکید بر تداوم تولید محصولات کشاورزی گفت: قطعی برق بخش کشاورزی نباید برای تامین برق بیشتر یا تامین انرژی از طرق دیگر مورد بی توجهی قرار بگیرد ومسئولان باید تمام تلاش خود را بکار بگیرند تا قطعی برق رخ ندهد.