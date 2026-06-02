باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - بررسی ها از بازار محصولات پروتئینی نشان می دهد که قیمت مرغ و گوشت قرمز شیب افزایشی و تخم مرغ کاهشی داشته است که فعالان بازار علت نوسانات قیمت مرغ را ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضا می دانند و در خصوص گوشت قرمز به رغم شرایط فراوانی دام، اما قیمت گوشت قرمز برای مصرف کننده روند افزایشی داشته است.

غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ثبات بازار کالاهای اساسی گفت: طی سه ماه گذشته حتی یک کیلواز ذخایر راهبردی کشور مصرف نشده به طوریکه ۸۵ درصد امنیت غذایی کشور توسط تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.

نوری قزلجه گفت: کاهش نسبی مرغ را پشت سر گذاشتیم و با استفاده از ذخایر مازاد ماه‌های گذشته، این نوسان در بازار احساس نشد.

رصدها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت هر کیلو مرغ ۴۴۰ تا ۴۸۰ هزار تومان، شقه گوسفندی یک میلیون و ۴۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، شقه گوساله یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، مخلوط یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی فله ۴۴۰ تا ۴۶۰ هزار تومان و هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته بندی ۴۸۰ تا ۵۱۰ هزار تومان است که با توجه به نوسانات اخیر قیمت ها انتظار می رود هر چه سریع تر مبلغ کالابرگ اصلاح شود تا خانوارها مشکلی در تامین‌ مایحتاج خود نداشته باشند.

جوجه ریزی ماهانه ۱۲۰ میلیون قطعه کفاف بازار داخل را می دهد

حبیب اسداله نژاد مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه کاهش جوجه ریزی در ۱۵ روز اول فروردین امسال باعث کمبود عرضه مقطعی در بازار شده است، گفت: در اردیبهشت ۱۲۱ میلیون قطعه جوجه ریزی صورت گرفت که نیاز بازار داخل را تامین می کند ودر خرداد میزان جوجه ریزی به ۱۳۵ میلیون قطعه می رسد که براین اساس نگرانی در خصوص تامین مرغ نداریم.

وی با اشاره به اینکه کشور ماهانه ظرفیت ۱۷۰ تا ۱۷۵ میلیون قطعه جوجه ریزی را دارد، افزود: در حال حاضر به دلیل کاهش سرانه مصرف به واسطه حذف ارز ترجیحی ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه‌ ریزی کفاف بازار داخلی را می دهد.

اسداله نژاد ادامه داد: با توجه به افزایش جوجه ریزی خردادماه که بخشی جایگزین تلفات و کاهش وزن ناشی از تنش گرمایی می شود، بخشی باید صادر شود، از این رو خواهان آزادسازی صادرات گوشت مرغ برای تهاتر تولیدات مازاد ناشی از جوجه‌ریزی‌ های اخیر هستیم.

به گفته وی، در ۴۵ روز گذشته قیمت جوجه یک‌روزه دو برابر نرخ واقعی یعنی حدود ۱۳۵ هزار تومان شده است، در حالیکه قیمت متعارف آن باید حدود ۷۰ هزار تومان باشد. در همین راستا تفاهم‌نامه‌ ای با انجمن جوجه یک‌روزه منعقد شد تا ۳۰ درصد جوجه مورد نیاز واحدهای تولیدی با قیمت های متعارف عرضه شود اما عملا این اقدام نیز تاثیری بر روند بازار نداشته و قیمت واقعی اعمال شده در مولفه‌ های تولید همان ۱۳۵ هزار تومان است.

به گفته وی، مجموعه سیاست گذاری ها باید به نحوی باشد که تولید پایدار باشد چراکه با تولید پایدار و مستمر قیمت منطقی و متعارف می شود.

اسداله نژاد با بیان اینکه با توزیع مرغ منجمد بازار متعادل شده است، تصریح کرد: ذائقه مردم ایران مرغ منجمد نیست و حتی در صورت تفاوت قیمت بر تهیه خرید مرغ گرم را ترجیح می دهند.

عدم تعادل عرضه و تقاضا عامل اصلی نوسان قیمت مرغ در بازار

سید فرزاد طلاکش دبیر فدراسیون طیور گفت: مرغی که طی روزهای اخیر در بازار توزیع شد، ماحصل جوجه ریزی ۲ ماه قبل است که بدلیل بدهی دولت به واردکنندگان و عدم کمک به نقدینگی واردکننده و افزایش نرخ ارز، قیمت نهاده، مکمل، دارو و افزودنی بالا می رود که بدلیل عدم مدیریت صحیح کالابرگ و خرید انواع کالاها، مردم در ابتدا از خرید گوشت مرغ کم گذاشتند که به همین‌ جهت قیمت مرغ در اسفند و فروردین به نرخ منطقی خود نرسید.

به گفته وی، در اسفند حداکثر قیمت مرغ در استان های مسافر پذیر از ۲۸۰ هزار تومان فراتر نرفت که براین اساس مرغداران تمایلی به جوجه ریزی نداشتند و از طرفی عدم‌ نقدینگی مرغدار موجب شده تا تولیدکننده مرغ تولیدی با وزن کمتری روانه بازار کنند و از طرفی بدلیل کاهش قدرت خرید خانوار در تامین گوشت قرمز و ماهی، تقاضا برای خرید مرغ تاحدی بالاست.

طلاکش با بیان اینکه عدم تعادل در عرضه و تقاضا منجر به نوسان قیمت شد، افزود: دولت باید از گذشته مسیر زنجیره گوشت مرغ را تقویت می کرد چراکه نظام واسطه گری در این بخش زیاد است، درحالیکه در نظام زنجیره تولید می توان مرغ ارزان تری تولید کند که متاسفانه حمایت لازم صورت نگرفت؛ بنابراین بخشی از نوسانات بازار مرغ ناشی از خرده مالکی است.

دبیر فدراسیون طیور با بیان ماهانه ۱۰۸ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود، افزود: براساس آمار ۲ هزار تن تخم مرغ مازاد بر نیاز کشور است و در خصوص گوشت مرغ متوسط سال قبل ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار تن بوده که در شرایط کنونی در بهترین حالت به ۲۱۰ هزار تن رسیده است‌.

وی قیمت منطقی هر شانه تخم مرغ فله ۵۵۰ هزار تومان و تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی ۵۸۰ تا ۵۹۰ هزار تومان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر هر شانه تخم مرغ بسته بندی ۳۰ عددی اقتصادی خانوار کمتر از ۵۰۰ هزار تومان عرضه می شود و بارها اعلام کردیم که اگر دولت رقم کالابرگ برمبنای قیمت تمام شده را اصلاح نکند، تولید کشور خدشه دار می شود.

خرید حمایتی تخم مرغ راه حلی برای پایداری تولید و جلوگیری از زیان مرغدار

حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: قیمت کنونی هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ۱۸۰ هزار تومان است که ۸۰ هزار تومان کمتر از نرخ تمام شده تولید عرضه می شود.