بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران با اشاره به کمبود جدی مسکن در کشور گفت: در چنین شرایطی، رها شدن هزاران پروژه نیمه‌تمام یک تناقض بزرگ محسوب می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کبار ی - حسین رجبی بازرس انجمن انبوه سازان مسکن تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به افزایش پروژه‌های نیمه‌تمام ساختمانی در کشور اظهار کرد: «امروز در بسیاری از شهرهای کشور پروژه‌هایی وجود دارد که سال‌ها از آغاز عملیات اجرایی آن‌ها گذشته اما به دلایل مختلف متوقف شده‌اند. بخش مهمی از این پروژه‌ها نه به دلیل نبود تقاضا، بلکه به علت نقص قوانین و نبود ضمانت‌های اجرایی برای تکمیل پروژه‌ها رها شده‌اند.»
بازرس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران افزود: «در این پروژه‌ها حجم بزرگی از سرمایه ملی مصرف شده است؛ از زمین و مصالح ساختمانی گرفته تا انرژی، تسهیلات بانکی و زیرساخت‌های شهری. اما وقتی پروژه نیمه‌کاره رها می‌شود، عملاً همه این منابع نیز بلااستفاده می‌مانند و به نوعی استهلاک سرمایه ملی رخ می‌دهد.»

وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از توقف طولانی پروژه‌های ساختمانی وجود دارد، تصریح کرد: «در کشورهای توسعه‌یافته، اگر سازنده یا مالک پروژه‌ای را برای مدت طولانی متوقف کند، ابزارهای قانونی مختلفی برای ورود دولت یا نهادهای مسئول تعریف شده است. در برخی کشورها حتی پروژه می‌تواند به سرمایه‌گذار جدید واگذار شود تا از خواب سرمایه و آسیب شهری جلوگیری شود.»

رجبی ادامه داد: «ما نیز باید از این تجربیات استفاده کنیم. نمی‌توان اجازه داد پروژه‌ای در بهترین نقاط شهری سال‌ها رها شود و علاوه بر آسیب اقتصادی، چهره شهر را هم دچار مشکل کند. این وضعیت علاوه بر اتلاف منابع، به افزایش هزینه ساخت در آینده نیز منجر می‌شود؛ چراکه پروژه‌ای که چند سال متوقف بماند، برای تکمیل نیازمند هزینه‌های بسیار بیشتری خواهد بود.»

وی درباره اثر این پروژه‌های نیمه‌تمام بر بازار مسکن گفت: «کشور امروز با کمبود جدی مسکن روبه‌رو است. در چنین شرایطی، رها شدن پروژه‌های نیمه‌تمام یک تناقض بزرگ محسوب می‌شود. از یک سو مردم برای تامین مسکن با دشواری مواجه هستند و از سوی دیگر هزاران واحد نیمه‌کاره در کشور خاک می‌خورند.»

این فعال صنعت ساختمان افزود: «افزایش شدید قیمت مصالح ساختمانی، رشد هزینه دستمزد و بالا رفتن قیمت زمین باعث شده آغاز پروژه‌های جدید برای بسیاری از سازندگان دشوار شود. از سوی دیگر دولت نیز برای ساخت گسترده مسکن، به‌ویژه برای دهک‌های ضعیف، با محدودیت منابع روبه‌رو است. بنابراین احیای پروژه‌های نیمه‌تمام می‌تواند یکی از سریع‌ترین و کم‌هزینه‌ترین راهکارها برای افزایش عرضه مسکن باشد.»

رجبی با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین حوزه ساخت‌وساز اظهار کرد: «ما نیازمند قانونی هستیم که سازنده و مالک را ملزم کند پروژه را در زمان مشخص تکمیل کند یا در صورت ناتوانی، امکان انتقال پروژه به سرمایه‌گذار جدید فراهم شود. همچنین باید مشوق‌هایی برای تکمیل پروژه‌های راکد در نظر گرفته شود تا سرمایه‌گذاران برای احیای آن‌ها ترغیب شوند.»

وی خاطرنشان کرد: «در حال حاضر بعضی پروژه‌ها به دلیل اختلافات حقوقی، مشکلات بانکی یا نبود چارچوب مشخص برای تعیین تکلیف، سال‌ها بلاتکلیف می‌مانند. این وضعیت نه به نفع اقتصاد کشور است و نه به نفع مردم. در شرایط فعلی، هر واحد مسکونی نیمه‌تمام می‌تواند بخشی از نیاز بازار را پاسخ دهد.»

بازرس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در پایان تاکید کرد: «اگر قوانین به‌روز و شفاف تدوین شود، هم امکان سوءاستفاده و احتکار پروژه‌های ساختمانی کاهش پیدا می‌کند، هم افراد براساس توان مالی و اجرایی به پروژه ها ورود می کنند و هم بخش مهمی از سرمایه‌های قفل‌شده به چرخه تولید مسکن بازمی‌گردد. امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به تصمیمات عملی و اصلاحات جدی در حوزه مسکن نیاز دارد.»

برچسب ها: مسکن ، ساخت مسکن
خبرهای مرتبط
ترمز تورم اجاره‌بها کشیده شد/ ثبت کمترین سطح تورم اجاره در ۴ سال اخیر
اثرگذاری مثبت تعیین سقف اجاره در بازار مسکن/ پیشرفت فیزیکی پروژه‌های حمایتی مسکن به ۴۰ درصد رسید
سرگردانی مردم میان بنگاه‌ها و دفترخانه ها مشکل ساز شد
کوچ اجباری مستأجران به محلات پایین‌تر/ بازار اجاره در آستانه تابستان داغ شد
۹۰ درصد از آسیب‌دیدگان جنگ تسهیلات دریافت کردند
بازسازی ۵۰ درصد واحد‌های مسکونی تعمیراتی به اتمام رسید+ فیلم
پرداخت ۱۴۷۰ میلیارد تومان وام ودیعه مسکن در ۲۰ روز/ شتاب‌گیری حمایت از مستأجران در آستانه فصل جابه‌جایی‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
ولی لطفآ خواهشآ تحقیق کنید کارشناسی کنید ببینیم چقدر آپارتمان خالی داریم احتکارشده شایدگران تر شود اینها رسیدگی شود مهم است
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
مسکن ملی پردیس را دریابید بزور پروژه به شرکتی دادن که اصلا کار نمیکنه چند ساله همینجور فقط زمین جابجا میکنند به دادما برسید
۰
۱
پاسخ دادن
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
آخرین اخبار
وزارت نیرو شایعه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده را تکذیب کرد
هر پرتابه در بافت‌های فرسوده ۱۵ تا ۲۰ واحد مسکونی را تخریب کرده است
بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه حق بیمه فاقدین بیمه شخص ثالث
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و آزادراه‌های اطراف تهران
وزش باد شدید در نواحی غرب و شمال شرق کشور طی سه روز آینده
انتقال بیش از ۳۰ هزار زائر حج با ۱۳۳ پرواز هما / روزانه تا ۳ هزار زائر به کشور بازمی‌گردند
اتابک: اجازه توقف تولید را نمی‌دهیم
مطالبات گندم‌كاران به ۴۱ همت رسید
تصویب دو سازوکار جدید در هیئت تنظیم بازار برق؛ عرضه اختیاری برق نیروگاه‌ها در بورس و تقویت انضباط بهره‌برداری
آغاز پیش‌فروش بلیت قطار‌های مسافری برای نیمه دوم خرداد
گذار از مدیریت بحران به حکمرانی انرژی با اجرای نبض انرژی
پیمانکاران غیور بدون اخذ قرارداد به بازسازی‌ها ورود کردند
دروغ پراکنی علیه بانک مرکزی
پیشرفت ۶۰درصدی آواربرداری پالایشگاه‌های آسیب‌دیده پارس جنوبی
افزایش ۱۴ هزار و ۳۶۴ واحدی شاخص کل بورس
ساعت جلسه معاملاتی بازار سهام بورس تهران به روال قبل بازگشت
استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای ایمنی محیط کار در بنادر کشور
ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی استان تهران تا دو سال آینده
کاهش هزینه‌های تجارت و تغییر در کریدور‌های تجاری کشور با دستور ویژه رئیس‌جمهور
ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵ هزار مگاوات عبور کرد/ عبور موفق از اوج بار تابستان نیازمند مشارکت مردم است
زنجیره تأمین پتروشیمی و صنایع استراتژیک تقویت می‌شود
تامین زمین در قالب طرح جوانی جمعیت برای ۱۶۰ هزار متقاضی
۹۸.۵ درصد از کل برنامه تعمیرات نیروگاهی کشور با موفقیت به پایان رسیده است
تعیین تکلیف بیش از ۹۵ درصد از بلیت‌های پرواز‌های لغوشده در دوره جنگ رمضان
تمامی حوزه‌های عملیاتی و غیرعملیاتی پیگیر مسائل ایمنی باشند
مالیات صفر برای ۹۰ درصد اصناف؛ گامی موثر در مسیر آرامش بازار و ثبات اقتصادی
دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری به شبکه بانکی ابلاغ شد
ارسال ۶۰ پیام اقتصادی به جهان در بحبوحه تحولات منطقه
کاهش ۳.۸ میلیارد لیتری مصرف سوخت معادل نیروگاه‌ها
پایان تمرکز تجارت در چند گمرک/ وزارت اقتصاد مسیر‌های جدید تجاری را فعال می‌کند