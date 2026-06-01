باشگاه خبرنگاران جوان؛ میدان انقلاب تهران شنبه شب شاهد یکی از متفاوتترین برنامههای تجمعات مردمی ماههای اخیر بود؛ جایی که در نودمین شب این تجمعات، از شناور تندروی هجومی «۲۷ رجب» رونمایی شد. شناوری که به گفته منابع رسمی، از جدیدترین دستاوردهای حوزه شناورهای رزمی کشور محسوب میشود و برای نخستین بار در برابر دیدگان هزاران نفر از شهروندان به نمایش درآمد.
رونمایی از این شناور در حالی انجام شد که طی هفتههای اخیر موضوع توانمندیهای دفاعی و بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران به یکی از محورهای اصلی فضای رسانهای و سیاسی کشور تبدیل شده است. حضور یک شناور رزمی در مرکز پایتخت و در یکی از نمادینترین میادین تهران، نشاندهنده تلاش برای پیوند دادن دستاوردهای دفاعی با افکار عمومی و نمایش ملموس توانمندیهای نظامی کشور برای مردم بود.
حضور یک شناور رزمی در قلب پایتخت
از ساعات اولیه شب، جمعیت حاضر در میدان انقلاب با استقرار سازهای متفاوت در محل تجمع مواجه شدند. دقایقی بعد مشخص شد که این سازه در واقع شناور تندروی هجومی «۲۷ رجب» است که برای نخستین بار در معرض دید عموم قرار گرفته است. تصاویر و فیلمهای منتشرشده از مراسم نشان میدهد که رونمایی از این شناور با استقبال گسترده حاضران همراه بوده و بسیاری از شرکتکنندگان با ثبت تصاویر و فیلم، این رویداد را در شبکههای اجتماعی بازتاب دادهاند.
انتخاب میدان انقلاب برای رونمایی از این شناور نیز دارای پیامهای خاص خود است. این میدان طی دهههای گذشته یکی از مهمترین نقاط برگزاری تجمعات سیاسی، اجتماعی و ملی در کشور بوده و اکنون به محلی برای نمایش یکی از جدیدترین دستاوردهای حوزه دریایی تبدیل شده است. چنین اقدامی علاوه بر جنبه رسانهای، تلاشی برای نزدیکتر کردن جامعه با فناوریها و تجهیزات دفاعی کشور نیز ارزیابی میشود.
شناور «۲۷ رجب» چه ویژگیهایی دارد؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی رسانههای رسمی، شناور تندروی هجومی «۲۷ رجب» از طراحی بدنه تریماران بهره میبرد. در این نوع طراحی، شناور دارای یک بدنه اصلی و دو بدنه جانبی است که موجب افزایش پایداری، سرعت و قابلیت مانور در شرایط مختلف دریایی میشود. این فناوری در بسیاری از شناورهای پیشرفته جهان نیز مورد استفاده قرار میگیرد و امکان انجام مأموریتهای رزمی در شرایط سختتر را فراهم میکند.
یکی از مهمترین ویژگیهای اعلامشده برای این شناور، توانایی حمل و شلیک دو فروند موشک کروز دریاپایه با برد ۷۰۰ کیلومتر است. بردی که امکان هدفگیری اهداف دریایی و ساحلی را در فواصل قابل توجه فراهم میکند و نقش شناور را از یک قایق تندرو صرف، به یک سکوی متحرک موشکی ارتقا میدهد.
علاوه بر این، اعلام شده که «۲۷ رجب» قادر است در شرایط دریایی با ارتفاع موج تا سه متر نیز عملیات انجام دهد. این قابلیت از منظر عملیاتی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا بسیاری از شناورهای سبک در شرایط نامساعد جوی با محدودیت مواجه میشوند، اما افزایش پایداری ناشی از طراحی تریماران میتواند دامنه مأموریتهای این شناور را گسترش دهد.
ادامه مسیر توسعه شناورهای تندرو
نیروی دریایی سپاه پاسداران طی سالهای گذشته سرمایهگذاری گستردهای در حوزه شناورهای تندرو انجام داده است. این راهبرد بر اساس بهرهگیری از شناورهای کوچک، چابک، سریع و مسلح شکل گرفته که میتوانند در محیطهای عملیاتی پیچیده خلیج فارس و تنگه هرمز نقشآفرینی کنند.
کارشناسان نظامی معتقدند شناورهای تندرو به دلیل سرعت بالا، سطح مقطع راداری محدود و قابلیت اجرای عملیات گروهی، یکی از مهمترین ابزارهای نبرد نامتقارن دریایی محسوب میشوند. رونمایی از شناور «۲۷ رجب» را نیز میتوان در ادامه همین روند ارزیابی کرد؛ روندی که طی سالهای اخیر با معرفی کلاسهای مختلف شناورهای موشکانداز، پهپادبر و رزمی دنبال شده است.
پیامهای داخلی و خارجی رونمایی
رونمایی از یک شناور رزمی در فضای عمومی صرفاً یک اقدام نمایشی نیست و میتواند حامل پیامهای متعددی باشد. در سطح داخلی، چنین رویدادی با هدف نمایش توان دفاعی کشور و تقویت احساس اعتماد عمومی نسبت به توانمندیهای بومی صورت میگیرد. حضور مستقیم مردم در کنار تجهیزات نظامی و مشاهده نزدیک دستاوردهای دفاعی، تأثیر قابل توجهی در شکلدهی به برداشت عمومی از قدرت ملی دارد.
در سطح منطقهای و بینالمللی نیز انتشار تصاویر این شناور و مشخصات فنی آن میتواند بخشی از راهبرد بازدارندگی رسانهای تلقی شود. بهویژه آنکه قابلیت حمل موشکهای کروز با برد ۷۰۰ کیلومتر از جمله ویژگیهایی است که مورد توجه رسانههای خارجی قرار گرفته است.
چرا نام «۲۷ رجب»؟
اگرچه در اخبار رسمی توضیحی درباره علت انتخاب نام «۲۷ رجب» ارائه نشده است، اما این نام برای مخاطبان ایرانی یادآور یکی از مناسبتهای مهم اسلامی یعنی روز مبعث پیامبر اسلام (ص) است. انتخاب چنین نامهایی برای تجهیزات دفاعی کشور مسبوق به سابقه بوده و معمولاً با هدف پیوند دادن دستاوردهای نظامی با مفاهیم مذهبی و فرهنگی صورت میگیرد.
بازتاب رسانهای رونمایی
رونمایی از شناور «۲۷ رجب» به سرعت در رسانههای داخلی بازتاب یافت و فیلمها و تصاویر متعددی از لحظه ورود و نمایش آن در میدان انقلاب منتشر شد. رسانههای مختلف ضمن انتشار مشخصات شناور، به ویژگیهای فنی آن از جمله بدنه تریماران، قابلیت حمل دو موشک کروز و توان عملیاتی در شرایط دریایی نامساعد اشاره کردند.
همزمان شبکههای اجتماعی نیز مملو از تصاویر این شناور شد و بسیاری از کاربران، رونمایی از یک شناور رزمی در مرکز پایتخت را اتفاقی کمسابقه توصیف کردند. این بازتاب گسترده نشان داد که شیوه جدید معرفی تجهیزات دفاعی در فضای عمومی، توانسته توجه افکار عمومی را به خود جلب کند.
رونمایی از شناور تندروی هجومی «۲۷ رجب» در میدان انقلاب تهران را میتوان یکی از متفاوتترین رویدادهای دفاعی سال جاری دانست. شناوری با طراحی تریماران، توان حمل دو موشک کروز دریاپایه با برد ۷۰۰ کیلومتر و قابلیت عملیات در موجهای سه متری که برای نخستین بار نه در یک نمایشگاه تخصصی یا پایگاه نظامی، بلکه در میان مردم و در قلب پایتخت به نمایش درآمد.
این رونمایی علاوه بر معرفی یک دستاورد جدید در حوزه شناورهای رزمی، حامل پیامی روشن درباره استمرار روند توسعه توان دریایی کشور و تلاش برای نمایش مستقیم این توانمندیها به افکار عمومی بود. از این منظر، «۲۷ رجب» تنها یک شناور رزمی نیست؛ بلکه نمادی از رویکردی است که میکوشد فناوریهای دفاعی را از محیطهای بسته نظامی به عرصه عمومی و رسانهای منتقل کند.