باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - رستمیان، رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که با کاهش استعمال دخانیات و ترک مصرف سیگار میزان ابتلای افراد به انواع سرطان‌ها در حدود یک سوم کاهش پیدا می‌کند.

به گفته وی، استعمال دخانیات سبب بروز بیماری‌های قلبی و عروقی و پوکی استخوان خواهد شد و درصد ابتلا به بیماری‌های خود ایمنی را افزایش خواهد داد.

رستمیان تصریح کرد: مبلغ درمان بیماری‌های ناشی از استعمال دخانیات بیش از ۱۰۰ همت برآورد شده است.

رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) بیان کرد: برخی از کشورها با کاهش استعمال دخانیات از بروز بسیاری از بیماری‌های غیر واگیر پیشگیری کرده‌اند.

وی افزود: مالیات استاندارد بر خرده‌فروشی دخانیات ۷۵ درصد است اما در ایران حدود ۲۵ درصد است که همین مالیات نیز در سال گذشته به طور کامل پرداخت نشده است.

رستمیان در پایان متذکر شد: در مجموعه بیمارستانی امام خمینی (ره) درمانگاه ترک استعمال دخانیات راه اندازی شده‌ است.