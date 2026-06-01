باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، اظهار کرد: این استان با تولید سالانه بیش از یک میلیون تن شیر و قرار گرفتن در رتبه چهارم کشور، با هدف‌گذاری برای توسعه «زنجیره‌های تولید»، در پی رشد صنعت شیر و گوشت در استان است.

او با بیان اینکه جهاد کشاورزی فارس در یک حرکت راهبردی، توسعه زنجیره‌های ارزش در دامپروری را به عنوان اولویت اصلی خود اعلام کرده است، اضافه کرد: این رویکرد که با هدف کاهش هزینه‌های تمام‌شده و افزایش بازدهی دنبال می‌شود، مسیر تازه‌ای را برای پایداری اقتصادی فعالان این بخش گشوده است.

بهجت حقیقی تصریح کرد: فارس یکی از پایه‌های اصلی تأمین فرآورده‌های لبنی کشور به شمار می‌رود، اما برای حفظ و ارتقای این جایگاه، لازم است از الگو‌های سنتی به سمت الگو‌های نوین یکپارچه حرکت کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: ایجاد زنجیره‌های تولید به معنای پیوند هوشمندانه حلقه‌های مختلف تولید است که می‌تواند نوسان قیمت‌ها را کاهش دهد و امنیت اقتصادی تولیدکنندگان را تضمین کند.

بهجت حقیقی بیان کرد: جهاد کشاورزی فارس ضوابط مشخصی را برای متقاضیان حقیقی و حقوقی که قصد تشکیل یا پیوستن به زنجیره‌های تولید دارند، تدوین کرده است. برپایه این دستورالعمل، متقاضیان باید دست‌کم یک حلقه اصلی شامل کارخانه خوراک دام، واحد‌های تولید شیر و گوشت خام و همچنین واحد‌های صنایع فرآوری و بسته‌بندی را داشته باشند.

او ادامه داد: این متقاضیان با افزودن یک حلقه فرعی مانند کشتارگاه، مرکز جمع‌آوری شیر، شبکه توزیع و فروشگاه‌های عرضه مستقیم، می‌توانند زنجیره ارزش خود را تکمیل و نسبت به ثبت آن اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس برای نمونه عینی موفقیت این الگو، به تنها زنجیره تولید شیر استان در منطقه اکبرآباد شهرستان کوار اشاره کرد و گفت: این مجتمع تولیدی با پرورش هزار و ۵۰۰ رأس دام مولد و تولید سالانه ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر شیر، امروز به عنوان الگوی برتر مدیریت علمی در کشور شناخته می‌شود.

او با بیان اینکه عملکرد درخشان این مجموعه حاصل پیوند روش‌های نوین اصلاح نژاد، تغذیه دانش‌بنیان و ساختار زنجیره یکپارچه است، افزود: این مجموعه نشان داد که با مدیریت هوشمند می‌توان بهره‌وری در بخش دامپروری را به بیشترین حد ممکن رساند.

بهجت حقیقی با بیان اینکه توسعه زنجیره‌های تولید، نوید کاهش واسطه‌ها و دسترسی مستقیم‌تر مصرف‌کنندگان به فرآورده‌های دامی باکیفیت را می‌دهد، تصریح کرد: جهاد کشاورزی فارس با دعوت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان برای ورود به این عرصه، گام مهمی در جهت صنعتی‌سازی کشاورزی و تقویت امنیت غذایی کشور برداشته است که می‌تواند سرمشقی برای دیگر استان‌های کشور باشد.

منبع: روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس