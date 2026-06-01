رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت:ساماندهی نیروهای شرکتی نیازمند همکاری مجلس و تأمین بار مالی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  علاالدین رفیع زادهرئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به آخرین وضعیت طرح ساماندهی نیروهای شرکتی گفت: موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی پیش از این نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ایراداتی مواجه و رد شده بود؛ از این رو این موضوع دارای پیچیدگی‌های حقوقی و قانونی است.

وی افزود: بخشی از مسیر پیش‌روی این طرح نیازمند همکاری و همراهی مجلس شورای اسلامی است، زیرا در تفسیر ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف ۱۰ درصدی برای جذب نیروهای قراردادی در نظر گرفته شده و دولت بیش از این میزان امکان به‌کارگیری نیروی قراردادی را ندارد.

رفیع‌زاده با بیان اینکه سازمان اداری و استخدامی تلاش خود را در این زمینه انجام داده است، اظهار کرد: نسخه پیشنهادی سازمان تهیه و ارائه شده و هم‌اکنون در فرآیند بررسی در دولت قرار دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تأکید کرد: تا زمانی که این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت بررسی و تصویب نشود و همچنین بار مالی آن تأمین نگردد، اجرای آن عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

 

برچسب ها: نیروهای شرکتی ، استخدام
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
امنه
۰۹:۳۸ ۱۳ خرداد ۱۴۰۵
متاسفم برا افرادی که مخالف قراردادی شدن نیروهای شرکتی هستن اتفاقا نیروهای شرکتی همه با سواد و فعال هستن خدا رو شکر که رزق و روزی مردم دست شما ها نیست
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
چرا باید بار مالی داشته باشه ؟؟؟؟
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۴۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
دوستان حسودی که نظر میدن اگه عقل درستی داشته باشن که ندارن باید بگم که کل کار ادارات نیروهای شرکتی انجام میدن که اکثرا متخصص هستن
نیروهای رسمی هستن که سواد ندارن ...اتفاقا اگه پارتی بازی باشه تو نصاحبه و ازمونم هست
۲
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ترابی
۱۲:۱۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
هر گونه استخدام این نیروها بدون برگزاری آزمون عمومی خلاف عدالت و کاملا مصداق تبعیض است.
۱۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۱:۱۴ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
با سلام و احترام
مخابرات هنوز لیست نیروهای شرکتی را اعلام نکرده و بشدت در برابر تبدیل وضعیت مقاومت میکند لطفا این مطلب رو هم رسانه ای کنید
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
الان در بعضی استان‌ها اگر در ادارات و نهادهای مختلف تحقیق بشود 90 درصد نیروهایشان با هم فامیل هستند، اگر خلاف این حرفه، بررسی کنید بیشتر ادارت و نهادها بر اساس بند (پ) کاملا خانوادگی شده اند.
۱۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
جذب نشوند بهتره همان شرکتی بودن بهتره دولت پولشو خرج ابادانی کنه تا این نیروهای غیرمفید
۲۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۸:۴۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
باسلام
متاسفانه بکارگیری نیروی شرکتی از ریشه اشتباه هست
چون اکثریت با پارتی بازی بکارگیری میشن.بعد از تبدیل وضعیت هم تن بکار نمیدن.فقط برگزاری آزمون عادلانه
۲۰
۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
آزمون هم اشتباهه اصلا نباید استخدام بشن همان شرکتی بمونن
Iran (Islamic Republic of)
کتی بخشی
۱۶:۳۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
شما جای همه استخدام شی خوبه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
اصلا نباید جذب بشوند چون واقعا اهل کار نیستند
۲۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
کتی بخشی
۱۶:۳۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
نکنه از جیب تو میخوان بدن همه رو باهم،جم نبند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
یعنی چی فقط 10 درصد جذب لحاظ شده؟؟؟؟؟ اونم حتما نور چشمی هاتون هستن
۵
۱۵
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