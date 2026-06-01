عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید درخصوص افزایش قیمت بنزین، تا کنون نه در مجلس و نه به‌طور خاص در کمیسیون انرژی موضوعی مطرح نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامرضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: درخصوص افزایش قیمت بنزین، تا کنون نه در مجلس و نه به‌طور خاص در کمیسیون انرژی موضوعی مطرح نشده است همچنین از اینکه آیا بحث افزایش قیمت در دستورکار دولت قرار دارد یا خیر، اطلاعی ندارم و تا کنون چنین موضوعی در مجلس یا کمیسیون انرژی اعلام نشده است.

نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با افزایش اختلافات میان ایران و امارات در جریان جنگ رمضان، این پرسش مطرح است که آیا این پرونده همچنان قابلیت پیگیری دارد یا موارد دیگری نیز به آن افزوده شده است؟، اظهار کرد: پرونده کرسنت پرونده خاصی است و ارتباطی به اختلاف ایران و امارات ندارد؛ این پرونده یک شاکی خصوصی دارد و در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شده و اکنون در مراجع قضایی بین‌المللی در حال بررسی و رسیدگی است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خلال جنگ رمضان، شاهد حمله به زیرساخت‌ها ازجمله پتروشیمی‌ها بودیم. در همین راستا می‌خواستم بپرسم آیا آماری از تعدیل نیروهای پتروشیمی‌های مختلف کشور در دست دارید؟، بیان کرد: برخی از پتروشیمی‌های ما در جنگ رمضان مورد حمله قرار گرفتند و آسیب دیدند و تأسیسات آنها از بین رفت؛ به‌ویژه چند پتروشیمی در ماهشهر شامل فجر یک، فجر دو، دماوند و پتروشیمی مبین در عسلویه که این واحدها به عنوان یوتیلیتی و تأمین‌کننده اکسیژن، سوخت و خوراک دیگر واحدهای پتروشیمی بودند. 

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این خسارت‌ها اکنون در حال برآورد هستند و از طرفی دیگر از طریق کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با توجه به نیروهای متخصص داخلی و توانمندی‌های موجود، بازسازی این تأسیسات در دستورکار قرار گرفته است که ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری مجدد از این پروژه‌های آسیب‌دیده خواهیم بود.

دهقان در مورد کارگرانی که در پتروشیمی‌ها تعدیل شده‌اند، گفت: طبیعتاً با توجه به شرایط منطقه و تهدیدهای موجود، تعدادی از کارگران تعدیل شدند. لیکن با توجه به روند بازسازی که در حال انجام است، به حضور همین کارگران و نیروهای متخصص داخلی نیاز است و ان‌شاءالله به‌زودی به کار خود بازخواهند گشت و برای همکاری دعوت می‌شوند.

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برچسب ها: قیمت بنزین ، حمله به زیرساخت ها ، پرونده کرسنت ، جنگ رمضان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
درحال حاضر وچندماه اخیر قیمت ها افزایش داشته وبتزین درصورت افزایش قیمت برسایر خدمات اثر منفی دارد ، ترتیبی اتخاد که بتزین سهمیه وآزاد باکارت شخصی مصرف شود
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
مگه دو سال حقوق بیکاری نمیگیرن خب برن کار پیدا کنن
۶
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۰۷:۲۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بزک نمیر بهار میاد !!!!!!!!!!!
۲
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
سه ماه بیکار شدن حالا برگردون به کار اون کارگر الان سه ماه بدون حقوق بوده
۲
۱۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۱۸ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بنزین را هر لیتر ۵۰ هزارتومان سهمیه همان ۶۰ لیتر با ۵ هزارتومان باشد. ولی برای تاکسی های گردشی و درون شهری ۴۰۰لیتر و هر لیتر ۱۵۰۰ تا مردم الکی در خیابان های شهر دور دور نکنند البته این سهمیه تاکسی ها نباید شامل تاکسی های انترنتی شود چون قانون را دور می زنند
۹
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
همان راننده تاکسی های شهری هم بعضی مواقع بنزین اضافه ی خودشان را به شخص دیگری می فروشند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۵ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
خب گیرم فرمایش جناب درست باشه و ایشون بنزینشو به نرخ ۴ هزار ۵۰۰ تومن بفروشه تفاوتش میشه ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومن مگه چی از مسافر کشی میمونه که بنزین خودشو بفروشه و بره بنزین آزاد بزنه واقع بین باشیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
افزایش قیمت بنزین برسایر خدمات وکالا وتورم اثر گذار هست
۲
۱۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بنزین فعلا" در کشور مفت و مجانی هست و باید حداقل لیتری ۵۰ هزار تومان شود .
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