باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - غلامرضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره احتمال افزایش قیمت بنزین گفت: درخصوص افزایش قیمت بنزین، تا کنون نه در مجلس و نه به‌طور خاص در کمیسیون انرژی موضوعی مطرح نشده است همچنین از اینکه آیا بحث افزایش قیمت در دستورکار دولت قرار دارد یا خیر، اطلاعی ندارم و تا کنون چنین موضوعی در مجلس یا کمیسیون انرژی اعلام نشده است.

نماینده مردم کازرون و کوه‌چنار در مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با افزایش اختلافات میان ایران و امارات در جریان جنگ رمضان، این پرسش مطرح است که آیا این پرونده همچنان قابلیت پیگیری دارد یا موارد دیگری نیز به آن افزوده شده است؟، اظهار کرد: پرونده کرسنت پرونده خاصی است و ارتباطی به اختلاف ایران و امارات ندارد؛ این پرونده یک شاکی خصوصی دارد و در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شده و اکنون در مراجع قضایی بین‌المللی در حال بررسی و رسیدگی است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در خلال جنگ رمضان، شاهد حمله به زیرساخت‌ها ازجمله پتروشیمی‌ها بودیم. در همین راستا می‌خواستم بپرسم آیا آماری از تعدیل نیروهای پتروشیمی‌های مختلف کشور در دست دارید؟، بیان کرد: برخی از پتروشیمی‌های ما در جنگ رمضان مورد حمله قرار گرفتند و آسیب دیدند و تأسیسات آنها از بین رفت؛ به‌ویژه چند پتروشیمی در ماهشهر شامل فجر یک، فجر دو، دماوند و پتروشیمی مبین در عسلویه که این واحدها به عنوان یوتیلیتی و تأمین‌کننده اکسیژن، سوخت و خوراک دیگر واحدهای پتروشیمی بودند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: این خسارت‌ها اکنون در حال برآورد هستند و از طرفی دیگر از طریق کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با توجه به نیروهای متخصص داخلی و توانمندی‌های موجود، بازسازی این تأسیسات در دستورکار قرار گرفته است که ان‌شاءالله در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری مجدد از این پروژه‌های آسیب‌دیده خواهیم بود.

دهقان در مورد کارگرانی که در پتروشیمی‌ها تعدیل شده‌اند، گفت: طبیعتاً با توجه به شرایط منطقه و تهدیدهای موجود، تعدادی از کارگران تعدیل شدند. لیکن با توجه به روند بازسازی که در حال انجام است، به حضور همین کارگران و نیروهای متخصص داخلی نیاز است و ان‌شاءالله به‌زودی به کار خود بازخواهند گشت و برای همکاری دعوت می‌شوند.