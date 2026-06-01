باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - جشن «نسیم مهر» امسال پ در شیراز، نه صرفاً بهعنوان یک برنامه مناسبتی، بلکه بهمثابه جلوهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی، همبستگی انسانی و توجه عمیق به کرامت خانوادههای زندانیان برگزار شد؛ خانوادههایی که اگرچه مرتکب جرمی نشدهاند، اما در بسیاری از موارد، نخستین و سنگینترین آسیبهای ناشی از حبس سرپرست خانواده را متحمل میشوند.
انجمن حمایت زندانیان شیراز با درک همین مسئولیت خطیر و با تکیه بر رسالت انسانی، اجتماعی و فرهنگی خود، سالهاست تلاش میکند تا در کنار حمایتهای معیشتی، آموزشی، درمانی و توانمندسازی، از خانوادههای زندانیان بهعنوان بخشی از پیکره جامعه صیانت کند و نگذارد مشکلات اقتصادی، فشارهای روحی و آسیبهای اجتماعی، آینده این خانوادهها و بهویژه فرزندان آنان را تحتالشعاع قرار دهد.
امروز این انجمن افتخار دارد که بیش از ۱۵۰۰ خانواده تحت پوشش حمایت میکند؛ خانوادههایی که در شرایط دشوار ناشی از حبس سرپرست خانوار، بیش از هر چیز نیازمند دیدهشدن، پشتیبانی و حفظ کرامت انسانیاند. باور ما این است که رسیدگی به این خانوادهها، تنها یک اقدام حمایتی یا خیرخواهانه نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی، فرهنگی و انسانی است که آثار آن در سلامت عمومی جامعه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و تقویت بنیان خانواده بهوضوح قابل مشاهده است.
مراسم «نسیم مهر» فرصتی مغتنم بود تا بار دیگر یادآور شویم حمایت از خانواده زندانیان، تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه یک ضرورت اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیت روانی برای جامعه است.
هر اندازه بتوانیم از فروپاشی اقتصادی و عاطفی این خانوادهها جلوگیری کنیم، به همان میزان از گسترش چرخه آسیبهای اجتماعی پیشگیری کردهایم. بیتردید، رسیدگی به خانواده زندانیان، سرمایهگذاری برای حفظ سلامت اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده در جامعه است.
در این مراسم، بار دیگر شاهد بودیم که فرهنگ اصیل ایرانی ـ اسلامی در یاری رساندن به نیازمندان و حفظ حرمت انسانها همچنان زنده، پویا و اثرگذار است. حضور پرشور خیرین و مشارکت مسئولانه مسئولان، مدیران و شخصیتهای دلسوز، پیام روشنی داشت: جامعهای که نسبت به رنج پنهان خانوادههای آسیبدیده بیتفاوت نباشد، جامعهای زنده، نجیب و آیندهنگر است.
انجمن حمایت زندانیان شیراز در طول سال، خدمات خود را صرفاً به کمکهای مقطعی محدود نمیکند. رویکرد اصلی ما، حرکت از حمایت کوتاهمدت به سمت توانمندسازی پایدار است.
در همین راستا، تلاش شده است خانوادههای تحت پوشش، علاوه بر بهرهمندی از خدمات معیشتی، از آموزشهای مهارتی، فرصتهای اشتغال، حمایتهای درمانی، کمکهزینه تحصیلی برای فرزندان، مشاورههای روانشناختی و خدمات اجتماعی نیز برخوردار شوند. باور ما این است که حمایت واقعی زمانی معنا پیدا میکند که به احیای عزتنفس، بازسازی امید و ایجاد زمینه استقلال نسبی برای خانوادهها منجر شود.
در این میان، همراهی و حمایت دستگاه قضایی استان فارس، مجموعه زندانها، نهادهای حمایتی، دستگاههای اجرایی و خیرین ارجمند، نقشی تعیینکننده در پیشبرد اهداف انجمن داشته است. حضور و توجه مسئولان عالی قضایی استان در این مراسم، نشاندهنده نگاه انسانی، آیندهنگر و مسئولانهای است که نسبت به مسائل خانوادههای زندانیان در استان فارس وجود دارد؛ نگاهی که میتواند در کنار ظرفیتهای مردمی و خیرخواهانه، زمینهساز تحولات مؤثر و ماندگار در حوزه کاهش آسیبهای اجتماعی باشد.
حجتالاسلام سید صدراله رجایینسب در آیین «نسیم مهر» که با حضور خیرین، مسئولان قضایی و جمعی از نیکوکاران استان برگزار شد، با اشاره به جایگاه والای امیرالمؤمنین (ع) در رسیدگی به نیازمندان، دهه ولایت را بهترین فرصت برای تقویت فرهنگ انفاق و حمایت از خانوادههای زندانیان دانست.
او گفت: حضور در چنین محافلی بدون عنایت امیرالمؤمنین (ع) میسر نمیشود.
رجایینسب با قدردانی از خیرین متعهد استان فارس اظهار کرد: در سالهای اخیر خیرین بلندآوازه استان توانستهاند صدها زندانی نیازمند را آزاد کنند. حتی آزادی یک نفر نیز ارزشمند است؛ زیرا بازگشت یک پدر یا مادر به خانواده، گره بزرگی از زندگی آنان میگشاید.
او افزود: انجمن حمایت از خانوادههای زندانیان فارس اکنون یکهزار و ۵۰۰ خانوار را تحت پوشش دارد و در حوزههای معیشتی، درمانی، تحصیلی و بهداشتی به آنان خدمات ارائه میدهد.
رجایینسب با اشاره به روایات اسلامی درباره ثواب انفاق در روز غدیر افزود: یک درهم انفاق در این ایام برابر با هزار درهم ارزش دارد. انتخاب دهه ولایت برای برگزاری این جشن، ثواب کار خیر شما را هزار برابر میکند.
او گفت: مهم میزان کمک نیست؛ مهم این است که خداوند دل انسان را به سمت دستگیری از دیگران متمایل کند. همین حضور شما در این محفل، ارزشمندترین بخش کار است.
رئیس کل دادگستری فارس با اشاره به ضرورت گسترش جشنهای دهه ولایت گفت: باید به دنیا نشان دهیم که پیروان امیرالمؤمنین (ع) هستیم؛ کسی که شبانه به درِ خانه نیازمندان میرفت. رفتار ما باید بازتابدهنده سیره علوی باشد.
او افزود: شاد کردن دل مؤمنان، بهویژه در این ایام، ارزش ویژهای دارد و دعای خیر آنان برکت زندگی خیرین خواهد بود.
رجایینسب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط اخیر کشور گفت: مردم با حضور خود در صحنه، پشتیبانیشان از ولایت و امنیت را نشان دادند و این همراهی موجب دلگرمی نیروهای مسلح شد.
فاضل کاویانی، مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز، با قدردانی از همراهی مسئولان قضایی و اجرایی استان فارس در برگزاری جشن «نسیم مهر» ضمن تقدیر از تمامی مسئولان گفت: بیتردید هر گام خیرخواهانه برای کاهش آلام خانوادههای زندانیان، نزد خداوند متعال مأجور و در حافظه اجتماعی شهر ماندگار خواهد بود.
او با اشاره به نقش رسانهها در جلب حمایت عمومی اظهار کرد: اصحاب رسانه در این مسیر نقشی ارزنده و بیبدیل دارند و میتوانند با بازتاب مسئولانه واقعیتها، افکار عمومی را نسبت به ابعاد انسانی و اجتماعی مسئله خانوادههای زندانیان آگاهتر کنند و بستر همدلی و مشارکت را گسترش دهند.
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز یکی از مهمترین دغدغههای انجمن را حمایت از فرزندان زندانیان دانست و گفت: کودکان و نوجوانانِ خانوادههای زندانیان ناخواسته در معرض فشارهای روحی، اقتصادی و اجتماعی قرار میگیرند و اگر بهموقع مورد حمایت قرار نگیرند، آینده آنان با مخاطرات جدی مواجه میشود.
او افزود: حمایت از تحصیل، سلامت روان، نشاط اجتماعی و مراقبت فرهنگی این فرزندان در اولویت برنامههای انجمن است و معتقدیم هیچ کودکی نباید به دلیل شرایط والدین خود از فرصت رشد، آموزش، آرامش و امید محروم بماند.
کاویانی با تأکید بر اینکه جشن نسیم مهر تنها یک مراسم نیست، تصریح کرد: این رویداد پیام روشنی دارد؛ خانواده زندانیان را نباید تنها گذاشت. کمک به این خانوادهها، کمک به بازسازی زندگی، پیشگیری از فقر مضاعف، کاهش اضطراب فرزندان و جلوگیری از انباشت مشکلاتی است که در صورت بیتوجهی میتواند آسیبهای گستردهتری را متوجه جامعه کند.
او با بیان اینکه انجمن حمایت زندانیان شیراز برای اثربخشی بیشتر نیازمند توسعه شبکه همراهان اجتماعی است، افزود: از خیرین و صاحبان مشاغل تا بنگاههای اقتصادی، فعالان فرهنگی، نهادهای مردمی و همه شهروندان میتوانند در کاهش رنج خانوادههای زندانیان نقشآفرین باشند. اگر ظرفیت عظیم همدلی مردمی بهدرستی سامان یابد، میتوان بسیاری از مشکلات را کاهش داد و بستر بازگشت عزتمندانه آنان به زندگی عادی را فراهم کرد.
مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز در پایان با اشاره به فلسفه فعالیت این انجمن گفت: فلسفه وجودی انجمن، دفاع از کرامت انسانی و جلوگیری از انتقال آسیب از زندان به خانواده و جامعه است. حمایت از خانواده زندانیان، حمایت از انسانیت، آرامش اجتماعی و آینده فرزندان این سرزمین است.
کاویانی ابراز امیدواری کرد: نسیم مهر به جریان پایداری از محبت، همدلی و حمایت اجتماعی تبدیل شود؛ جریانی که در سایه آن، هیچ خانوادهای در تنهایی رها نشود و هیچ فرزندی به دلیل شرایط ناخواسته زندگی، از امید به آینده محروم نماند.