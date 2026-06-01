باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - مصر روز یکشنبه از شورای امنیت سازمان ملل خواست برای توقف حملات و پیشروی‌های نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان به‌طور فوری وارد عمل شود و هشدار داد ادامه این وضعیت می‌تواند منطقه را به سمت بی‌ثباتی بیشتر سوق دهد.

وزارت خارجه مصر در بیانیه‌ای «تجاوزات مستمر» رژیم صهیونیستی علیه لبنان را محکوم کرد.

قاهره اعلام کرد گسترش عملیات زمینی رژیم صهیونیستی به منزله «نقض کامل حاکمیت لبنان» و «اقدامی آشکار برای تحمیل واقعیتی جدید در میدان» است.

مصر ضمن تأکید بر مخالفت کامل با هرگونه تعرض به خاک لبنان، حمایت خود را از وحدت، نهاد‌های دولتی و تمامیت ارضی این کشور اعلام کرد.

در این بیانیه همچنین بر ضرورت «خروج فوری و کامل اسرائیل از تمامی خاک لبنان» تأکید و هشدار داده شد که ادامه عملیات نظامی می‌تواند به وخامت بیشتر اوضاع امنیتی منجر شود.

این موضع‌گیری ساعاتی پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از تصرف قلعه راهبردی بوفورت در جنوب لبنان خبر داد.

این قلعه حدود ۱۵ کیلومتر با سرزمین‌های اشغالی فاصله دارد و بر بخش وسیعی از جنوب لبنان اشراف دارد. رژیم صهیونیستی پیش‌تر نیز نزدیک به دو دهه این منطقه را در اشغال داشت تا اینکه در سال ۲۰۰۰ از لبنان عقب‌نشینی کرد.

منبع: آناتولی