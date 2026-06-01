رئیس جمهور فرانسه خواستار پایان یافتن حملات علیه لبنان شد. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با اشاره به تحولات لبنان، گفت که ثبات در آسیای غربی «باید از لبنان آغاز شده» و سلاح‌ها در آن «برای همیشه خاموش شود».

مکرون گفت که «هیچ چیز» تشدید تنش‌ها در جنوب این کشور را توجیه نمی‌کند و مدعی شد که پاریس به «حمایت از مقامات لبنانی» ادامه خواهد داد.

اظهارات مکرون در حالی مطرح می‌شود که وزیر خارجه فرانسه عصر امروز خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت درباره تحولات لبنان و گسترش اشغالگری رژیم صهیونیستی در این کشور شد.

قرار است شورای امنیت فردا (دوشنبه) نشستی فوری در این خصوص برگزار کند.

منبع: آناتولی