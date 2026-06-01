باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمود خسروی‌وفا، رئیس کمیته ملی المپیک در حاشیه مراسم برترین‌های ورزش در جمع خبرنگاران درباره احتمال رخ دادن اتفاقات مشابه برای کاروان ورزش ایران در المپیک لس آنجلس مانند تیم ملی فوتبال گفت: اصولا ساختار سازمان بین المللی با فدراسیون جهانی فرق می‌کند. در این موارد کلیه کارها دست کشور میزبان نیست و دست کمیته بین المللی المپیک است. ضمن اینکه بحث روادید مطرح نیست و آی‌دی کارت‌هایی که صادر می‌شود حکم روادید را دارد.

رئیس کمیته ملی المپیک اظهار کرد: اتفاقاتی که برای فوتبال از سوی آمریکایی‌ها افتاد جای تاسف دارد که اینطور با افکار مردم بازی کردند. البته در المپیک باید اتفاقات کمتری رخ دهد با این حال برای ما هشداری شد که از همین حالا با کمیته بین المللی المپیک مکاتبه کنیم اما مشکلات ما به مراتب کمتر از فوتبال خواهد بود.