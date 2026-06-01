رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید که فیفا مسئول صدور روادید است و دولت آمریکا در این باره مسئولیت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال  در حاشیه مراسم قهرمان ایران درباره آخرین وضعیت صدور روادید اعضای تیم ملی، اظهار کرد: یک بار دیگر تکرار می‌کنم میزبان ما فیفا است و این نهاد مسئول برگزاری مسابقات است. همان گونه که مسئول صدور روادید محسوب می‌شود و دولت آمریکا مسئول صدور روادید نیست. خود من هم زمانی که این ۳ کشور برای جام جهانی رای‌گیری شد، عضو کمیته مسابقات فیفا بودم.

او افزود: کشور میزبان و فیفا باید حداقل قوانین را رعایت کنند. کشور‌هایی که میزبانی می‌گیرند به برخی مسائل متعهد می‌شوند که یکی از آنها روادید است. خودم امیدوارم باتوجه‌به مسئولیت فیفا و صحبت‌هایی که با مسئولان این نهاد از نزدیک و رخ‌به‌رخ داشتیم، روادید صادر شود. در کل مشکلی از این لحاظ وجود ندارد.

رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد: من معمولاً در خصوص تنگنا‌های مالی صحبت نمی‌کنم، اما تیم ملی با وجود این تنگنا‌ها که به‌شدت فدراسیون را آزار می‌دهد شرایط خوبی دارد. علت این موضوع نیز هزینه‌های سرسام‌آور دلاری است، اما با این وضعیت برای تیم امید خود امروز پرواز چارتر گرفتیم. تیم ملی بانوان ما باید هفته دیگر به کافا برود. تمام تیم‌های ملی در ماه‌های آینده درگیر مسابقات هستند. درحالی‌که کمک وزارت ورزش زیر ۲۰۰ میلیارد بوده است.

 تاج درمورد نارضایتی امیر قلعه‌نویی از برآورده‌نشدن خواسته‌هایش گفت: برخی صحبت‌های قلعه‌نویی را تیتر کردند، اما او هم مراعات می‌کند و هم قانع است. البته مشکلاتی هم دارد و همین امروز حدود یک ساعت با او صحبت کردم. خیلی از زحماتش شاکر هستیم، اما انتظاراتی هم دارد که به حق است. یکی از این موارد مربوط به پاداش بازیکنان است. در همه دوره‌های قبلی پاداش می‌گرفتند، اما در این دوره هنوز پاداش نگرفته‌اند. درحالی‌که رئیس‌جمهور دستور داده و خود من پیگیر این دستور‌ها هستم تا وجوهی فراهم بشود تا بتوانیم پاداش بدهیم.

او خاطرنشان کرد: هیئت رئیسه هم پاداشی در نظر گرفته که مبلغش را افزایش خواهیم داد. در کل کار‌ها به سمتی می‌رود که دغدغه‌های تیم ملی را به حداقل برسانیم.

رئیس فدراسیون درباره مجوز نگرفتن باشگاه سپاهان برای حضور در مسابقات آسیایی عنوان کرد: سپاهان یکی از منظم‌ترین و بهترین باشگاه‌های کشور است. مهلت ۳ روزه این باشگاه گذشت و پنجره را بستند.  ما هم همچنان پیگیر باز شدن پنجره هستیم. اگر پنجره باز شود، هیچ مشکلی در کمیته بدوی و استیناف صدور مجوز نیست، زیرا مدارکشان کافی است، اما AFC پنجره را بسته و شب گذشته هم ناامیدکننده‌ای زد و تقریباً گفت اگر مدارک را بارگذاری هم کنید، ممکن است با محرومیت‌های نیز روبه‌رو شوید. بااین‌حال بازهم امیدواریم و اگر نشود طبق روال سازمان لیگ نمایندگان ایران معرفی می‌شوند.

او در  پاسخ به این سؤال که باتوجه‌به میانگین سنی تیم وعده امیر قلعه‌نویی برای صعود محقق می‌شود، گفت: اطلاعات شما کافی است و می‌دانید هم چهار دوره جام جهانی را به‌عنوان مدیر تیم‌های ملی در برزیل و از ۲۰۱۸ تا این دوره رئیس فدراسیون بودم. قلعه‌نویی یکی از بهترین و بابرنامه‌ترین مربیان است، اما ایرادش این است به دلیل ایرانی بودن، کسی به این ویژگی‌ها نمی‌پردازد. یکی از بهترین طراحان و برنامه‌ریزان است.

 رئیس فدراسیون فوتبال گفت:  از لحاظ نتیجه نیز پیش‌بینی می‌کنم تیم به مرحله دوم برود. بازهم می‌گویم موانعی در کار است که ریشه آن مشکلات مالی است. فدراسیون هم به دنبال رفع این موانع است. دولت هم کمک می‌کند. همین‌الان به رئیس‌جمهور گفتم پیگیر دستورش است و خودش هم دنبال حل مشکل افتاده است.

 تاج ادامه داد: البته می‌دانیم کشور الان با برخی محدودیت‌ها مثل کالابرگ اداره می‌شود. باید در همه حوز‌ه‌ها از جمله در فوتبال این مسائل را مدنظر قرار بدهیم. فوتبالیست‌ها این موضوع را فهمیده و خوب می‌دانند، اما رویه قبلی این بود که بازیکنان تیم ملی حواله خودرو و پاداش دلاری می‌گرفتند. البته الان دنبال حواله نبوده و دنبال این هم نیستند برای پاداش صعود کنند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، مهدی تاج رییس فدراسیون فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
بازیکنان فقط بدنبال اردوهای در ظاهر تمرینی خارج از کشور و دریافت حقوق و پاداش های نجومی هستن و دیگر هیچ.....
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۹ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
تاج برو دیگه باعث خجالتی
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
خدا کنه نرید و کنفت بشید
۲
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
برن هم کنف. میشن ۳ باخت
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