فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی قهرمانی ورزشکاران ایرانی در میانه جنگ تحمیلی صهیونی آمریکایی، پیامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
ملت قهرمان پرور ایران، صحنههای افتخارآفرینی فرزندان برومند این مرز و بوم را هیچگاه از یاد نخواهد برد.
در شرایطی که طوفان توطئههای صهیونیستی–آمریکایی، آتش جنگی تمامعیار در منطقه را شعلهور و به میهن عزیزمان تحمیل ساخته است، نوجوانان رشید کشتیگیر فرنگی و آزاد کشورمان با مردانگی و عزمی مثالزدنی، در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در ویتنام (۲۰۲۶)، بار دیگر حماسهٔ قهرمانی را بر اوج آسمان سرافرازی ایران عزیز سرودند.
در حین این افتخارآفرینی غرورانگیز، بانوان والیبالیست کشور بر بام آسیای مرکزی ایستادند و بانوی قهرمان کشورمان، "هانیه شهری"، نیز در بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا در هنگ کنگ (۲۰۲۶)، بر سکوی افتخارِ نایب قهرمانی ایستاد و بار دیگر اثبات کردند که دختران ایرانزمین، همپای رادمردان کشتی، در عرصههای بین المللی، بیرق عزت و اقتدار ایران را بر فراز قلههای قهرمانی به اهتزاز درمیآورند.
این پیروزیهای درخشان، موجی از شور، نشاط و خرسندی را در جامعه ایجاد کرده که پاسخی کوبنده به دشمنان تولید کننده یأس و ناامیدی در وطن است.
بر خود وظیفه میدانم، با افتخار و سربلندی، از تمامی این قهرمانان نوجوان و جوان، مربیان دلسوز و دست اندرکاران زحمتکش عرصه ورزش قهرمانی، صمیمانهترین تبریکات خود را هدیه نمایم.»