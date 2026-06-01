فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی قهرمانی ورزشکاران ایرانی در میانه جنگ تحمیلی صهیونی آمریکایی، پیامی صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

ملت قهرمان پرور ایران، صحنه‌های افتخارآفرینی فرزندان برومند این مرز و بوم را هیچگاه از یاد نخواهد برد.

در شرایطی که طوفان توطئه‌های صهیونیستی–آمریکایی، آتش جنگی تمام‌عیار در منطقه را شعله‌ور و به میهن عزیزمان تحمیل ساخته است، نوجوانان رشید کشتی‌گیر فرنگی و آزاد کشورمان با مردانگی و عزمی مثال‌زدنی، در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا در ویتنام (۲۰۲۶)، بار دیگر حماسهٔ قهرمانی را بر اوج آسمان سرافرازی ایران عزیز سرودند.

در حین این افتخارآفرینی غرورانگیز، بانوان والیبالیست کشور بر بام آسیای مرکزی ایستادند و بانوی قهرمان کشورمان، "هانیه شهری"، نیز در بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی جوانان آسیا در هنگ کنگ (۲۰۲۶)، بر سکوی افتخارِ نایب قهرمانی ایستاد و بار دیگر اثبات کردند که دختران ایران‌زمین، همپای رادمردان کشتی، در عرصه‌های بین المللی، بیرق عزت و اقتدار ایران را بر فراز قله‌های قهرمانی به اهتزاز درمی‌آورند.

این پیروزی‌های درخشان، موجی از شور، نشاط و خرسندی را در جامعه ایجاد کرده که پاسخی کوبنده به دشمنان تولید کننده یأس و ناامیدی در وطن است.

بر خود وظیفه می‌دانم، با افتخار و سربلندی، از تمامی این قهرمانان نوجوان و جوان، مربیان دلسوز و دست اندرکاران زحمتکش عرصه ورزش قهرمانی، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را هدیه نمایم.»

برچسب ها: سپاه پاسداران ، جنگ رمضان ، قهرمانی ، ورزشکاران ایران
خبرهای مرتبط
سپاه: مبدأ تجاوز به دکل مخابراتی جزیره سیریک هدف قرار گرفت
سپاه محموله تجهیزات ضدامنیتی اپتیکی در منطقه مرزی ارومیه کشف کرد
رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد MQ۱
عبور ۲۸ کشتی از تنگه هرمز با هماهنگی سپاه پاسداران طی شبانه روز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بیانیه وزارت خارجه در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در خلیج فارس
تیم مذاکره‌کننده مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب گام بردارد
شایعات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره مراسم تشییع و تدفین امام شهید، فاقد اعتبار است
نخستین جلسه نماینده ویژه ایران در امور چین با وزرای اقتصادی دولت
سپاه: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید ایران است
واکنش بقائی به اتهام‌زنی وزیر خارجه آمریکا: کافر همه را به کیش خود پندارد
امشب ساعت ۲۱ برای حمایت از مردم لبنان به خیابان می‌آییم
محسن رضایی: پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگبار موشک و پهپاد است
عارف: بازگشایی اینترنت تنها بخشی از مأموریت ستاد فضای مجازی است
دیدار فرمانده قرارگاه خاتم با خانواده شهیدان نصیرزاده و دره‌باغی
آخرین اخبار
نیروی دریایی ارتش، مرکز فرماندهی و کنترل شرارت‌های ارتش آمریکا علیه ایران را هدف قرار داد
هشدار قاطع عراقچی: هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری مواجه خواهد شد
عراقچی: سرنوشت جنگ در لبنان و ایران از هم جدا نیست
سخنگوی سپاه: هیچ شلیکی به ترمینال مسافربری فرودگاه کویت نداشتیم
نام مدرسه شجره طیبه میناب یادآور رویا‌های ناتمام کودکانی است که قرار بود فردای این سرزمین را بسازند
ثبت رکورد تولید ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر
قالیباف: دوران تهدید بی‌هزینه ایران به پایان رسیده است
عارف: بازگشایی اینترنت تنها بخشی از مأموریت ستاد فضای مجازی است
پزشکیان: برای عبور از تنگناها باید به صداقت علوی و عدالت غدیری بازگردیم
شایعات و گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره مراسم تشییع و تدفین امام شهید، فاقد اعتبار است
تیم مذاکره‌کننده مبتنی بر منویات رهبر معظم انقلاب گام بردارد
شرکت‌های دولتی بازوی راهبردی دولت در امنیت غذایی کشور باشند
نخستین جلسه نماینده ویژه ایران در امور چین با وزرای اقتصادی دولت
سپاه: دشمن ناگزیر به پذیرش قواعد جدید ایران است
شورای نگهبان: ۱۴ خرداد، صحنه‌ای دیگر از تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب است
امشب ساعت ۲۱ برای حمایت از مردم لبنان به خیابان می‌آییم
ارتش: مقابل توطئه‌های دشمنان ایستاده‌ایم
محسن رضایی: پاسخ هر شلیک و تجاوزی، رگبار موشک و پهپاد است
دیدار فرمانده قرارگاه خاتم با خانواده شهیدان نصیرزاده و دره‌باغی
واکنش بقائی به اتهام‌زنی وزیر خارجه آمریکا: کافر همه را به کیش خود پندارد
نیرو‌های مسلح مقتدرانه از کشور و آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند
بیانیه وزارت خارجه در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا در خلیج فارس
رضایت ۸۲ درصدی مردم از تامین کالا و مدیریت بازار در ایام جنگ
امسال کاهش چشمگیر لیست انتظار وام ازدواج را داریم + فیلم
اینترنشنال؛ بنویسید یک شبکه رسانه‌ای؛ بخوانید یک پروژه سیاسی امنیتی
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۱۳ خرداد
احتمال خرابکاری رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از هرگونه توافق حتمی است
مرکز ناوگان پنجم دریایی آمریکا مورد تهاجم موشکی و پهپادی سپاه قرار گرفت
بقائی: حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، ضامن پایداری ایران اسلامی است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان