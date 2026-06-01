باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عباسی مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور شامگاه یکشنبه در نشست بررسی زیرساختهای مرز چیلات اظهار کرد: راهاندازی گذرگاههای مرزی چیلات و سومار از برنامههای وزارت کشور برای ایام اربعین است و این موضوع در نشستهای ستاد اربعین مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به وجود برخی کمبودها و مشکلات در این مناطق افزود: کارگروه مرزهای رسمی کشور که مسئولیت ساماندهی و نظارت بر ۱۲۰ گذرگاه رسمی را برعهده دارد، به زودی از این مناطق بازدید میدانی خواهد کرد؛ زیرا در بخشی از گزارشها و اقدامهای ارائهشده از سوی دستگاههای مختلف، چالشها و ناهماهنگیهایی دیده شده است که نیازمند بررسی دقیقتر است.
مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور با تشریح روند قانونی راهاندازی مرزهای رسمی گفت: ایجاد و بهرهبرداری از یک مرز رسمی مستلزم طی مراحل مختلفی از جمله تدوین طرح جامع، تأمین زیرساختهای اساسی همچون راههای دسترسی، آب، برق و گاز، ساخت پایانههای مرزی و استقرار دستگاههای اصلی از جمله گمرک، پلیس مهاجرت، مرزبانی و پلیس امنیت اقتصادی است.
عباسی ادامه داد: افزون بر این، دستگاههای همکار از جمله سازمان استاندارد، بانکها و صرافیها نیز باید بر پایه طرح جامع مصوب و جانمایی تعیین شده در شورای ساماندهی مرزها مستقر شوند تا خدمات مورد نیاز به شکل کامل ارائه شود.
وی با اشاره به ضرورت تأمین تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز، اظهار کرد: از آن جا که فراهم کردن همزمان همه زیرساختها و امکانات زمانبر است، پیشنهاد میشود برای تسهیل تردد زائران در اربعین، پایانهای موقت در مرز چیلات راهاندازی تا همزمان با تکمیل تدریجی تأسیسات و ابنیه اصلی توسط وزارت راه و شهرسازی، خدمات اولیه به زائران ارائه شود.
مدیرکل امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور در عین حال بر ضرورت هماهنگی کامل با طرف عراقی تأکید کرد و گفت که ایجاد زیرساختهای لازم در سوی مقابل مرز و همکاری مشترک دو کشور، از الزامهای اصلی بهرهبرداری موفق از این گذرگاه است.
عباسی با اشاره به حضور اعضای کارگروه مناطق مرزی در این سفر افزود: پس از انجام بازدیدهای تخصصی و ارائه گزارش پایانی، درباره فعالسازی محدود و موقت مرزهای چیلات و سومار برای ایام اربعین، در چارچوب قوانین و با اولویت تأمین نیازهای تعیین شده تصمیمگیری خواهد شد.
منبع: ایرنا