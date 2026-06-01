رئیس جمهور کشورمان می گوید که کسانی که پرچم ایران عزیز را در دنیا بلند می‌کنند قهرمانان ما هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در مراسم برترین‌های ورزش ایران در سالن اجلاس سران حضور پیدا کرد. 

پزشکیان در جمع خبرنگاران در مورد اینکه قهرمان واقعی کیست، گفت: در هر جایگاهی ما قهرمان خاص داریم، آنهایی که پای لانچرها هستند و با بازی با جان از وطن دفاع می‌کنند قهرمانان واقعی هستند.کسانی که زنده هستند و پرچم ایران عزیز را در دنیا بلند می کنند قهرمانان ما هستند.

او درباره  اینکه برای تیم ملی چه نتایجی را پیش بینی می‌کند، عنوان کرد: مهم نیست در جام جهانی چه اتفاقی می‌افتد و مهم تلاش‌شان در آنجا است. هر نتیجه‌ای که گرفته شود و هر دستاوردی برای ما قابل احترام است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور ، تیم ملی فوتبال ایران
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