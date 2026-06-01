فصل جدید سریال «آقای قاضی» وارد مرحله انتخاب بازیگر شده است، اما هنوز حضور بهزاد خلج به عنوان بازیگر اصلی سریال قطعی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - همزمان با پخش سریال جدید سجاد مهرگان با نام «کلینیک رویا» با محوریت فرزندآوری، انتشار سکانسی از دادگاه با حضور قاضی زن گمانه‌زنی‌هایی را راجع به احتمال تغییر بهزاد خلج، بازیگر اصلی سریال «آقای قاضی» را مطرح کرده است.

محمدحجت احمدی زر، سرپرست تولیدات نمایشی مرکز سیمرغ درباره آخرین وضعیت سریال «آقای قاضی» و گمانه‌زنی‌های مطرح شده راجع به تغییر بهزاد خلج گفت: سریال «آقای قاضی» در مرحله پیش تولید است. فیلمنامه‌ها نهایی شده و وارد مرحله انتخاب بازیگر شده‌ایم. احتمال تغییر آقای خلج وجود دارد. اما همچنان باید منتظر ماند تا دید ایشان امکان حضور دارند یا خیر. در روز‌های آینده حضور یا عدم حضور ایشان قطعی می‌شود و می‌توان با قطعیت درباره آقای خلج سخن گفت.

احمدی زر در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر بهزاد خلج به میزان بیننده سریال آسیب نمی‌زند؟ افزود: بالاخره در دادگاه‌های مختلف نیز قاضی‌های متعددی وجود دارد.

سرپرست تولیدات نمایشی مرکز سیمرغ در پاسخ به این سوال که در صورت تغییر کردن قاضی، جنسیت قاضی نیز تغییر می‌کند؟ بیان کرد: این گزینه هم در دست بررسی است. هرچند احتمال آن ضعیف است، اما در حال بررسی هستیم. در صورت قطعی شدن تغییر جنسیت قاضی، آن‌وقت تصمیم خواهیم گرفت که آیا از بازیگر معروف یا بازیگر تئاتری کمتر شناخته شده استفاده کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که چه شد سریال «کلینیک رویا» زودتر از «آقای قاضی» آماده و روانه آنتن شد؟ توضیح داد: سریال «کلینیک رویا» جلوتر از سریال «آقای قاضی» تولید شده بود. از طرفی، یکی از دلایل تعویق تولید و آماده‌سازی «آقای قاضی» مربوط پژوهش این سریال بود. از آنجایی که پرونده‌ها واقعی است و جلسات متعددی با قوه قضائیه برگزار می‌شود، حدود شش تا هفت ماه رفت و برگشت برای نگارش پرونده‌ها وجود دارد. بنابراین، از بین صد‌ها پرونده، یک پرونده انتخاب و قضات راجع به حکم آن نظر می‌دهند، که در نهایت فیلمنامه آن نوشته می‌شود. مجدد فیلمنامه به قوه قضائیه ارسال و نظرات فنی پیرامون حکم ارسال می‌شود. به همین دلیل، رفت و برگشت‌های این مسیر بسیار زیاد است و سه برابر تولید آن طول می‌کشد.

در پایان احمدی زر در پاسخ به این سوال که آیا موضوع جنگ همچنان در پرونده‌ها موجود است؟ خاطرنشان کرد: من، چون فیلمنامه‌های جدید را نخوانده‌ام، نمی‌توانم در اینباره اظهارنظر کنم.