باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، با اشاره به فشردگی رقابتهای پیشرو تأکید کرد سال بسیار سختی در انتظار کشتی ایران است و تیم ملی باید خود را برای رویدادهای مهمی همچون بازیهای آسیایی و مسابقات جهانی آماده کند.
او در بخشی از صحبتهایش با قدردانی از مربیان سراسر کشور گفت: خدا را شاکرم و همه موفقیتها را لطف خدا میدانم. بنده خود را خاک پای همه مربیان کشتی در سراسر ایران میدانم و تنها به نمایندگی از زحمات آنها در اینجا حضور دارم.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تأکید بر برگزاری انتخابی تیم ملی افزود: انتهای همین ماه فکر میکنم رقابتهای انتخابی برگزار میشود و ملاک اصلی برای حضور در تیم ملی خواهد بود.
درستکار ادامه داد: در چند وزن ترکیب تیم تا حد زیادی مشخص شده، اما همچنان انتخابیها تعیینکننده هستند. سال سختی در پیش داریم و فاصله مسابقات هم کم است که نیاز به برنامهریزی دقیق دارد.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد همچنین به شرایط اخیر تیم اشاره کرد و گفت: در یکی دو ماه گذشته روزهای سختی داشتیم و شرایط تمرینی ایدهآل نبود، اما امیدواریم وضعیت بهتر شود.
او در پایان درباره ملیپوشان تأکید کرد: کشتیگیرانی مثل حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا از چهرههای شاخص هستند و امیدواریم بهترین نفرات در نهایت از دل انتخابیها به تیم ملی برسند.