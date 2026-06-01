سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به فشردگی رقابت‌های بین‌المللی تأکید کرد سال پیش‌رو برای کشتی ایران بسیار دشوار خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی- پژمان درستکار، سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، با اشاره به فشردگی رقابت‌های پیش‌رو تأکید کرد سال بسیار سختی در انتظار کشتی ایران است و تیم ملی باید خود را برای رویداد‌های مهمی همچون بازی‌های آسیایی و مسابقات جهانی آماده کند.

او در بخشی از صحبت‌هایش با قدردانی از مربیان سراسر کشور گفت: خدا را شاکرم و همه موفقیت‌ها را لطف خدا می‌دانم. بنده خود را خاک پای همه مربیان کشتی در سراسر ایران می‌دانم و تنها به نمایندگی از زحمات آنها در اینجا حضور دارم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد با تأکید بر برگزاری انتخابی تیم ملی افزود: انتهای همین  ماه فکر می‌کنم رقابت‌های انتخابی برگزار می‌شود و ملاک اصلی برای حضور در تیم ملی خواهد بود.

درستکار ادامه داد: در چند وزن ترکیب تیم تا حد زیادی مشخص شده، اما همچنان انتخابی‌ها تعیین‌کننده هستند. سال سختی در پیش داریم و فاصله مسابقات هم کم است که نیاز به برنامه‌ریزی دقیق دارد.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد همچنین به شرایط اخیر تیم اشاره کرد و گفت: در یکی دو ماه گذشته روز‌های سختی داشتیم و شرایط تمرینی ایده‌آل نبود، اما امیدواریم وضعیت بهتر شود.

او در پایان درباره ملی‌پوشان تأکید کرد: کشتی‌گیرانی مثل حسن یزدانی و امیرعلی آذرپیرا از چهره‌های شاخص هستند و امیدواریم بهترین نفرات در نهایت از دل انتخابی‌ها به تیم ملی برسند.

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برچسب ها: کشتی‌ ، پژمان درستکار
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