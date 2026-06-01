باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - با وجود انتشار فهرست تولیدات نمایشی مرکز سیما فیلم در روز گذشته، نامی از سریال «زیرخاکی» در میان پروژه‌های در دست تولید دیده نمی‌شود. این در حالی است که طی روز‌های اخیر برخی کانال‌های خبری و صفحات مجازی از آغاز تولید فصل پنجم این مجموعه خبر داده‌اند.

هرچند موضوع احیای برند‌های موفق تلویزیون و ساخت سریال‌هایی همچون «مرد سه هزار چهره»، «کارآگاه علوی» و یا سریال‌های جدیدتر مانند «آقای قاضی»، «طوبی»، «مهیار عیار»، «آتش و باد» و... طبق سند تحول جزو برنامه‌های مرکز سیما فیلم بوده، اما همچنان تکلیف ساخت سریالی مانند «زیرخاکی۵» از سال گذشته تاکنون در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

پیش‌تر، مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم درباره وضعیت سریال «زیرخاکی۵» به خبرنگار ما گفته بود: «پرونده «زیرخاکی» بسته نشده و اگر آقای سامان و تیم تولید به فیلمنامه خوب برسند، ما در صداوسیما سریال را ادامه خواهیم داد».

با این وجود جلیل سامان، کارگردان و نویسنده سریال ترجیح می‌دهد نسبت به وضعیت فصل پنجم «زیرخاکی» سکوت پیشه کند و از ارائه جزئیات خودداری کند.

از طرفی، اگرچه پرونده قضایی پژمان جمشیدی، بازیگر اصلی سریال با طرح اتهامات مطرح شده همچنان در دادگاه در جریان است، اما بنا بر اعلام مهدی نقویان، رئیس مرکز سیما فیلم مشکلی بابت پخش سریال‌های این بازیگر از سوی تلویزیون وجود ندارد.

همزمان، جلیل سامان کارگردانی سریال «چمران» را نیز به عهده دارد؛ سریالی که تولیدش طی سال‌های گذشته با فراز و نشیب‌های متعددی همراه بوده است.

در چنین شرایطی، در حالی که گمانه‌زنی‌ها درباره ساخت فصل پنجم «زیرخاکی» ادامه دارد، هنوز هیچ خبر رسمی و قطعی از سوی مدیران تلویزیون و سازندگان سریال درباره آغاز تولید این مجموعه منتشر نشده و باید منتظر موضع‌گیری سازندگان و مدیران سیما فیلم ماند.